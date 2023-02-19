Лев Лазарев: «Сравнения с фигуристками не обижают. Сейчас девочки катаются на высочайшем уровне»

Серебряный призер первенства России среди юниоров Лев Лазарев заявил, что его не обижают сравнения с фигуристками.

«Сравнения [с фигуристками] не обижают. Сейчас, конечно, девочки катаются на высочайшем уровне. Чтобы не было сравнений не в нашу пользу, надо кататься лучше», – сказал Лазарев.

Он отметил, что любит выступать в ледовых шоу.

«Я думаю, участие в шоу, конечно, поможет, потому что любое выступление – это опыт. Когда опыта больше, спокойнее выступать – намного легче, когда участвуешь во многих шоу и соревнуешься много», – добавил фигурист.