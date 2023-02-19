Лев Лазарев: «Сравнения с фигуристками не обижают. Сейчас девочки катаются на высочайшем уровне»
Серебряный призер первенства России среди юниоров Лев Лазарев заявил, что его не обижают сравнения с фигуристками.
«Сравнения [с фигуристками] не обижают. Сейчас, конечно, девочки катаются на высочайшем уровне. Чтобы не было сравнений не в нашу пользу, надо кататься лучше», – сказал Лазарев.
Он отметил, что любит выступать в ледовых шоу.
«Я думаю, участие в шоу, конечно, поможет, потому что любое выступление – это опыт. Когда опыта больше, спокойнее выступать – намного легче, когда участвуешь во многих шоу и соревнуешься много», – добавил фигурист.
Очень впечатлил своими прокатами! Собрался и блестяще исполнил обе программы.
Очень круто, если честно разница между первым и вторым вышла на тоненького, маятник мог качнуться в любую сторону.
Но чтобы уверенно победить не хватило чистого четверного тулупа, так что жаловаться не на что. Будет чисто катать, будет побеждать. Набор то у него чемпионский!!!
Интересно, Льва с Арсением на следующий чемпионат России допустят? Тогда конкуренция будет просто запредельной.