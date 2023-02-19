Лев Лазарев: «Сравнения с фигуристками не обижают. Сейчас девочки катаются на высочайшем уровне»

Теги сборная России мужское катание женское катание ТАСС Лев Лазарев Фигурное катание

Серебряный призер первенства России среди юниоров Лев Лазарев заявил, что его не обижают сравнения с фигуристками. 

«Сравнения [с фигуристками] не обижают. Сейчас, конечно, девочки катаются на высочайшем уровне. Чтобы не было сравнений не в нашу пользу, надо кататься лучше», – сказал Лазарев. 

Он отметил, что любит выступать в ледовых шоу.

«Я думаю, участие в шоу, конечно, поможет, потому что любое выступление – это опыт. Когда опыта больше, спокойнее выступать – намного легче, когда участвуешь во многих шоу и соревнуешься много», – добавил фигурист. 

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7 комментариев

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Лиза Михайлова
Все девочки в его группе говорят, что Лев очень много работает, просто невероятно много. Отсюда и такой результат.
Очень впечатлил своими прокатами! Собрался и блестяще исполнил обе программы.
Очень круто, если честно разница между первым и вторым вышла на тоненького, маятник мог качнуться в любую сторону.
Но чтобы уверенно победить не хватило чистого четверного тулупа, так что жаловаться не на что. Будет чисто катать, будет побеждать. Набор то у него чемпионский!!!
Интересно, Льва с Арсением на следующий чемпионат России допустят? Тогда конкуренция будет просто запредельной.
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Даша Лавренова
О, тогда напишу, точно зная, что это комплимент. Лев - это потенциально Камила Валиева мужского ФК. Когда крутые прыжки сочетаются с классной растяжкой, балетными руками, плавностью и четкостью движений. Очень многосторонне развитый парень
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LoRa
Правильно мыслит) Успехов и удачи Льву на соревнованиях!!
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Додик Аксель
Лёва толковый и старательный паренёк. Всё, что в копилку опыта и мастерства надо накапливать и пользоваться этим. Удачи и успеха !
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Джером&Со
Рассуждает здраво, молодец 👏🏻
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ретроградный меркурий
Правильный подход. Девочки у нас такие, что надо не обижаться, а тянуться за ними
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Валдис Пельш
типа сережки лазарева
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