«Железняков – эмоциональный человек, я тоже. В прессе стараюсь сдерживаться, а он – нет». Федченко на вопрос о работе с хореографом

Теги сборная России Алексей Железняков Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко ответила на вопрос о сотрудничестве с хореографом Алексеем Железняковым.

– Вы же раньше работали с Алексеем Железняковым. Почему перестали?

– Конфликтов никаких у нас не было, никто никого не обижал. Просто дело в том, что Алексей – эмоциональный человек, я тоже. В прессе стараюсь сдерживаться, а он – нет, ха-ха. Может, поэтому это так в глаза бросается.

Я думаю, что мы просто временно не работаем. Иногда люди устают, сделать перерыв бывает полезно для всех. У него много работы, проектов, у меня – тоже. Расписание порой не состыковывалось. В принципе, мы так и условились, что это временный этап, когда в работе делаем паузу, – сказала Федченко.

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15 комментариев

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Сладкий пончик
Федченко девушка юная, первый раз оказалась в центре внимания и с первых высказываний наступила на все грабли заботливо подкинутые журналистами.
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Е...С
Ответ missis-Zima
яркая внешность
А взгляд какой)
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Е...С
Ответ Настя Розова
У нее покровитель - губернатор Твери. Какая-то родственница Федченко с ним в офисе президента нашего работала.
В интервью Федченко говорит, что в Твери месяца 4 работала потом ее вон попросили. Неужели при таких отношениях кто-то посмел бы. Возможно, "региональный тренер", как ее постоянно Гришин называет, хотела свои отношения подальше от общественности держать. Да и зачем жить в провинции, если регион тебе в Москве лед оплачивает и все тебя как регионального тренера восхваляют.
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Ответ Настя Розова
У нее покровитель - губернатор Твери. Какая-то родственница Федченко с ним в офисе президента нашего работала.
Неблатные тренеры неблатны во всём. 🤓
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missis-Zima
Ответ Е...С
Вопрос к Федченко. Я только о том, что к 27 годам она уже обзавелась влиятельными протеже.
яркая внешность
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Настя Розова
Ответ Е...С
У Софьи свое ООО зачем ей Тутберидзе. Думаю, покровитель у Федченко повлиятельнее чем у Тутберидзе.
У нее покровитель - губернатор Твери. Какая-то родственница Федченко с ним в офисе президента нашего работала.
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Е...С
Ответ Natalia Solomakha
Мне кажется, хорошую тренера Федченко тупо развели хайпожоры-журналисты. Фразу про истерику сказанула рядом с фамилией Плющенко. Тот скажет "А я имён не называл, я правдоруб просто, Дон Кихот от ФК, я абстрактно говорил" - и он в домике. Так она ещё после своих же слов "Пусть Алина сама расскажет о ситуации с мамой, когда будет готова" тут же вывалила всю историю про маму "которая не верила в Алину как спортсменку и не готова была платить 100-120 тысяч в месяц за занятия и т.д.". Я так понимаю, маму Алины никто материнских прав не лишал пока и она всё ещё её мама. Она как отреагирует на эти публичные откровения о себе? "Я эмоциональная, как Железняков" - может, не надо свою глупость и неосмотрительность "эмоциональностью" оправдывать? Ну, будет извиняться, как Железняков. Вместо того, чтобы думать прежде, чем говорить, или высказываться осторожнее.
Так мама эти 120000 платила, но Федченко больше хотела.
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Е...С
Ответ missis-Zima
тогда другое дело) а зачем было называть фавориткой Первенства спортсменку ТШТ, которая толком ничего не выиграла?
Вопрос к Федченко. Я только о том, что к 27 годам она уже обзавелась влиятельными протеже.
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-1
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Natalia Solomakha
Мне кажется, хорошую тренера Федченко тупо развели хайпожоры-журналисты. Фразу про истерику сказанула рядом с фамилией Плющенко. Тот скажет "А я имён не называл, я правдоруб просто, Дон Кихот от ФК, я абстрактно говорил" - и он в домике. Так она ещё после своих же слов "Пусть Алина сама расскажет о ситуации с мамой, когда будет готова" тут же вывалила всю историю про маму "которая не верила в Алину как спортсменку и не готова была платить 100-120 тысяч в месяц за занятия и т.д.". Я так понимаю, маму Алины никто материнских прав не лишал пока и она всё ещё её мама. Она как отреагирует на эти публичные откровения о себе? "Я эмоциональная, как Железняков" - может, не надо свою глупость и неосмотрительность "эмоциональностью" оправдывать? Ну, будет извиняться, как Железняков. Вместо того, чтобы думать прежде, чем говорить, или высказываться осторожнее.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
missis-Zima
Ответ Е...С
У Софьи свое ООО зачем ей Тутберидзе. Думаю, покровитель у Федченко повлиятельнее чем у Тутберидзе.
тогда другое дело) а зачем было называть фавориткой Первенства спортсменку ТШТ, которая толком ничего не выиграла?
+1
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Е...С
Ответ missis-Zima
В скором времени будет в Хрустальном)
У Софьи свое ООО зачем ей Тутберидзе. Думаю, покровитель у Федченко повлиятельнее чем у Тутберидзе.
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missis-Zima
Ответ Е...С
Хорошая парочка.
В скором времени будет в Хрустальном)
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Девушка Безимени
скажи мне, кто твой .. хореограф, и я скажу, кто ты
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KMR
Стремно,а то еще медсестрой в сво позовёт
+2
-2
0
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Е...С
Хорошая парочка.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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