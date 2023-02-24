«Железняков – эмоциональный человек, я тоже. В прессе стараюсь сдерживаться, а он – нет». Федченко на вопрос о работе с хореографом

Тренер Софья Федченко ответила на вопрос о сотрудничестве с хореографом Алексеем Железняковым.

– Вы же раньше работали с Алексеем Железняковым. Почему перестали?

– Конфликтов никаких у нас не было, никто никого не обижал. Просто дело в том, что Алексей – эмоциональный человек, я тоже. В прессе стараюсь сдерживаться, а он – нет, ха-ха. Может, поэтому это так в глаза бросается.

Я думаю, что мы просто временно не работаем. Иногда люди устают, сделать перерыв бывает полезно для всех. У него много работы, проектов, у меня – тоже. Расписание порой не состыковывалось. В принципе, мы так и условились, что это временный этап, когда в работе делаем паузу, – сказала Федченко.