Камила Валиева выступит с показательным номером на Кубке Московского спорта

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Кубок Московского спорта Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева выступит с показательным номером на четвертом этапе Кубка Московского спорта.

Четвертый этап Кубка Московского спорта – командных юношеских соревнований среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет – пройдет 25 февраля на малой спортивной арене ЦСКА.

«Хедлайнером станет олимпийская чемпионка Камила Валиева, которая выступит с показательной программой», – сообщается на сайте турнира.

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой

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7 комментариев

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закрыт по беспределу
Прекрасная новость.
У участников и зрителей мероприятия будет возможность насладиться искусством.
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Мария Селезнева
олимпийская шампиньонка на территории россии*
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Джефф Лебовски
Ответ garovatat
а я бы Венздей посмотрела с удовольствием))
Никто Вас за это не осудит! 😎👍
+3
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garovatat
Ответ Джефф Лебовски
Отличная новость, надеюсь Камила порадует нас новым номером.
а я бы Венздей посмотрела с удовольствием))
+6
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+5
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Этери горячая
Леди совершенство.

Дети будут очень рады увидеть выступление величайшего фигуриста в истории.

Камила - луч теплого солнца.
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Джефф Лебовски
Отличная новость, надеюсь Камила порадует нас новым номером.
+14
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Зиля Бадриева
Может, наконец ей разрешат прокатать Уэнсдей.
+4
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-6
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