Камила Валиева выступит с показательным номером на Кубке Московского спорта
Российская фигуристка Камила Валиева выступит с показательным номером на четвертом этапе Кубка Московского спорта.
Четвертый этап Кубка Московского спорта – командных юношеских соревнований среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет – пройдет 25 февраля на малой спортивной арене ЦСКА.
«Хедлайнером станет олимпийская чемпионка Камила Валиева, которая выступит с показательной программой», – сообщается на сайте турнира.
Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой
У участников и зрителей мероприятия будет возможность насладиться искусством.
Дети будут очень рады увидеть выступление величайшего фигуриста в истории.
Камила - луч теплого солнца.