Камила Валиева выступит с показательным номером на Кубке Московского спорта

Российская фигуристка выступит с показательным номером на четвертом этапе Кубка Московского спорта.

Четвертый этап Кубка Московского спорта – командных юношеских соревнований среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет – пройдет 25 февраля на малой спортивной арене ЦСКА.

«Хедлайнером станет олимпийская чемпионка Камила Валиева, которая выступит с показательной программой», – сообщается на сайте турнира.

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