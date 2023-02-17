Ваня Дмитриенко о Камиле Валиевой: «Спокойно подружить нам не дали. Сейчас мы не общаемся»
Певец Ваня Дмитриенко рассказал, почему больше не общается с фигуристкой Камилой Валиевой.
Спортсменка снималась в клипе Дмитриенко на песню «Сила притяжения».
«Мы с Камилой просто общались, и я не хотел, чтобы так все вышло, но она стала заложницей ситуации. Но это не было спровоцировано нами, мы не планировали хайповать, то, как люди все это раскрутили, нас не касается.
Камила не участвовала и не участвует в нашей с Сашей истории, мы с ней были в прекрасных дружеских отношениях.
Спокойно подружить нам не дали. Сейчас мы не общаемся», – сказал Дмитриенко.
У Валиевой – главная роль в клипе Вани Дмитриенко: сыграла саму себя, сказала два слова, а ей сделали предложение
Кадр дня: Валиева и Дмитриенко держатся за руки в Казани. Еще одна пара в фигурке?
Кто не дал, не все ли равно для дружбы, и что значит спокойно.
Одним словом, на пустом месте раздувает
Черное с белым не берите,
Вы поедете на бал?