Ваня Дмитриенко о Камиле Валиевой: «Спокойно подружить нам не дали. Сейчас мы не общаемся»

Теги сборная России светская хроника женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Певец Ваня Дмитриенко рассказал, почему больше не общается с фигуристкой Камилой Валиевой. 

Спортсменка снималась в клипе Дмитриенко на песню «Сила притяжения». 

«Мы с Камилой просто общались, и я не хотел, чтобы так все вышло, но она стала заложницей ситуации. Но это не было спровоцировано нами, мы не планировали хайповать, то, как люди все это раскрутили, нас не касается.

Камила не участвовала и не участвует в нашей с Сашей истории, мы с ней были в прекрасных дружеских отношениях.

Спокойно подружить нам не дали. Сейчас мы не общаемся», – сказал Дмитриенко.

У Валиевой – главная роль в клипе Вани Дмитриенко: сыграла саму себя, сказала два слова, а ей сделали предложение

Кадр дня: Валиева и Дмитриенко держатся за руки в Казани. Еще одна пара в фигурке?

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38 комментариев

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Гарниенко не болеет за Россию
Ответ Sat397
Нет, была история с Анной, тут рассказывали про неё и скрины показывали.
Продолжаем логический ряд - Аня подсыпает допинг, Аня ломает коньки Медведевой и себе, Аня садится на хвост Загитовой, Аня оккупирует КНР...
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Ольга Ив
Ответ supepper
еще хайпа захотелось
Похоже на то. И странная фраза "Спокойно подружить нам не дали."
Кто не дал, не все ли равно для дружбы, и что значит спокойно.
Одним словом, на пустом месте раздувает
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Sat397
Ответ Lapo Elkann
Ой , вы везде, где Камила. Интересно у аниматора с симпатичным хоккейстом сраслось или все.
"симпатичным"?))
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Sat397
Ответ supepper
Нет, у Анны другая история, вокальная, музыкальная.
Нет, была история с Анной, тут рассказывали про неё и скрины показывали.
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supepper
Ответ Ольга Ив
Вроде никто сейчас о них не говорит. Зачем это пояснение сейчас.
еще хайпа захотелось
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JL JL
Что еще за Ваня? Я уже путаюсь, то, некая Зивет, то, вечно орущая Подольская. Кто с кем, чего-зачем. Чую, скоро Басков со своей тыквой несуразной, напомаженной выскочит в дуэте с фигуристкой. Кстати, почему обязательно фигуристка, а, фигурист, а, дуэт?
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Бедоносец
Не расстраивайся, Ванёк, ты просто не герой её романа. Спой лучше дуэтом с Алиначкой, глядишь и подружитесь.
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Гарниенко не болеет за Россию
"Да" и "нет" не говорите,
Черное с белым не берите,
Вы поедете на бал?
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Наталья Грабовская
Да-а уж - похоже на генератор случайных слов. Так всё сложно, что ничего не понятно ...)) Что подразумевается под "спокойно подружить"?
+1
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Ольга Ив
Вроде никто сейчас о них не говорит. Зачем это пояснение сейчас.
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Lapo Elkann
Ответ Sat397
Что-то вы перепутали, разносчик сплетен. Взасос Анна целовалась и обнималась в раздевалке с каким-то парнем.
Боже мой , Аня в машине , Аня в раздевалке, Аня спит на диване . Словно новости о Чичолине.
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supepper
Ответ Sat397
Что-то вы перепутали, разносчик сплетен. Взасос Анна целовалась и обнималась в раздевалке с каким-то парнем.
Нет, у Анны другая история, вокальная, музыкальная.
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Евгения Гринева
Кому дружба, кому хайп
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Товарищ Майор.
Ответ Sat397
Что-то вы перепутали, разносчик сплетен. Взасос Анна целовалась и обнималась в раздевалке с каким-то парнем.
ты в имени Алина сделала кучу ошибок
+1
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Гарниенко не болеет за Россию
Ответ Sat397
Что-то вы перепутали, разносчик сплетен. Взасос Анна целовалась и обнималась в раздевалке с каким-то парнем.
Это пять! Приплести Аню - миссия выполнена
+1
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supepper
Ответ Iuasamotu
Не по Ваньке шапка оказалась
Не для него этот цветочек растили. Хотя Камила говорила, что она и не цветочек.
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Sat397
Ответ supepper
Нет, не придумал. Какой-то умник слил видео в интернет.
На видео было видно, что Дмитриенко с другой девушкой целовался, даже ерошка поняв это удалила видео.
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Утренняя Аврора
Ванька что, что-то покуривает? Как то бессвязно обрисовал ситуацию.
+1
0
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Bartez1986
я один не знаю, кто такой Ваня Дмитриенко?
+6
0
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Sat397
Ответ supepper
Комментарий удален модератором
Что-то вы перепутали, разносчик сплетен. Взасос Анна целовалась и обнималась в раздевалке с каким-то парнем.
0
-3
-3
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supepper
Ответ Товарищ Майор.
сам придумал и решил вбросить
Нет, не придумал. Какой-то умник слил видео в интернет.
0
-3
-3
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Lapo Elkann
Ответ Ольга Ольгина
И тут не сраслось у космоса.. ну что ты будешь делать...🤔
Ой , вы везде, где Камила. Интересно у аниматора с симпатичным хоккейстом сраслось или все.
+2
0
+2
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exitor
Давно заметил, что Камила не жалуется и не оправдывается. С ней рядом должен быть очень сильный человек
+4
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AlexFed
Ответ Товарищ Майор.
ещё кто кого
Да понятно кто кого, раз сразу к бывшей вернулся, понял что куда то не туда вляпался и обратно.
+2
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Товарищ Майор.
Ответ supepper
Комментарий удален модератором
сам придумал и решил вбросить
+4
-1
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