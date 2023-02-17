Ваня Дмитриенко о Камиле Валиевой: «Спокойно подружить нам не дали. Сейчас мы не общаемся»

Певец Ваня Дмитриенко рассказал, почему больше не общается с фигуристкой Камилой Валиевой.

Спортсменка снималась в клипе Дмитриенко на песню «Сила притяжения».

«Мы с Камилой просто общались, и я не хотел, чтобы так все вышло, но она стала заложницей ситуации. Но это не было спровоцировано нами, мы не планировали хайповать, то, как люди все это раскрутили, нас не касается.

не участвовала и не участвует в нашей с Сашей истории, мы с ней были в прекрасных дружеских отношениях.

Спокойно подружить нам не дали. Сейчас мы не общаемся», – сказал Дмитриенко.

У Валиевой – главная роль в клипе Вани Дмитриенко: сыграла саму себя, сказала два слова, а ей сделали предложение

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