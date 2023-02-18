Железняков о турнире шоу-программ: «Если меня пригласят в качестве хореографа, я с удовольствием поработаю, внесу креативную нотку»

Теги сборная России Алексей Железняков Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков ответил на вопрос о возможном участии в турнире шоу-программ, который пройдет в Москве 18 марта.

«Если меня пригласят в качестве хореографа, я с удовольствием поработаю, внесу креативную нотку, попробую сделать что-то интересное, новое. Потому что зачастую ты наблюдаешь одно и то на шоу и всегда хочется чего-то добавить.

Как хореограф я вижу, что можно изменить, что можно привнести в шоу, чтобы оно стало действительно шоу. Если меня пригласят и это не будет пересекаться с моим рабочим графиком, то я приму участие», – сказал Железняков.

Участники турнира шоу-программ будут выступать с показательными номерами.

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6 комментариев

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Natalia Solomakha
В шоу штаба, к которому прикреплён, для начала бы внёс "креативную нотку". Уже несколько лет одно и то же открытие от Глейха на отвали.
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GullitRuud
творческую нотку
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Kareglazaya
Осталось еще написать: если мне заплатят 10 млн, то я расскажу, как правильно организовать шоу-турнир 😂😂😂
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Додик Аксель
Через месяц турнир шоу-программ, а все в неведении кто будет участвовать, какой регламент и требования к участникам и их программам. ФФКР у нас работает в каком-то замедленном режиме.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Бильм@н
Лучше не надо этих "креативных ноток" от Железяки.
От креативных ноток Железнякова ушки свернутся в трубочку🤓
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бильм@н
Лучше не надо этих "креативных ноток" от Железяки.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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