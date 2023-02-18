Железняков о турнире шоу-программ: «Если меня пригласят в качестве хореографа, я с удовольствием поработаю, внесу креативную нотку»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков ответил на вопрос о возможном участии в турнире шоу-программ, который пройдет в Москве 18 марта.

«Если меня пригласят в качестве хореографа, я с удовольствием поработаю, внесу креативную нотку, попробую сделать что-то интересное, новое. Потому что зачастую ты наблюдаешь одно и то на шоу и всегда хочется чего-то добавить.

Как хореограф я вижу, что можно изменить, что можно привнести в шоу, чтобы оно стало действительно шоу. Если меня пригласят и это не будет пересекаться с моим рабочим графиком, то я приму участие», – сказал Железняков.

Участники турнира шоу-программ будут выступать с показательными номерами.