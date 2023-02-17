Траньков об участии в турнире шоу-программ: «Сложно за месяц прийти в какую-то форму, поэтому пока нахожусь в раздумьях»
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о возможном участии в турнире по шоу-программам, который пройдет в Москве 18 марта.
«У меня пока нет ответа на этот вопрос. Я два года нигде не выступал, не катался. Довольно сложно за месяц прийти в какую-то форму, поэтому пока нахожусь в раздумьях.
Предложений со стороны федерации не поступало? Как и всем остальным. Я знаю, что есть интерес, нас давно никто не видел с Татьяной (Волосожар) в паре», – сказал Траньков.
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Во-первых, неясно, по каким критериям будут оценивать шоу-программы без обязательных элементов.
Во-вторых, действующие спортсмены сейчас в первую очередь готовятся к ФГП, а не к данному мероприятию. (Хотя кто-нибудь, может, и заявится, а кого-то пригонит федра).
В-третьих, среди недействующих тоже пока особого ажиотажа не наблюдается.
Если что-то подобное и проводить, то лучше было бы это делать после финала ГП, а не перед.
"Предложений со стороны федерации не поступало? Как и всем остальным".
Как же криво это звучит! Когда-нибудь журналисты перестанут впихивать свои вопросы в прямую речь спортсменов, но это, видимо, будет в другой жизни.
Таня и Макс - одна из любимых пар на все времена, было бы здорово увидеть их снова на льду. Но парное катание - опасный вид, так что если Макс решит, что не успеет набрать нужную форму, то лучше не надо выступать))