Траньков об участии в турнире шоу-программ: «Сложно за месяц прийти в какую-то форму, поэтому пока нахожусь в раздумьях»

Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков сборная России ФФКР пары Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о возможном участии в турнире по шоу-программам, который пройдет в Москве 18 марта.

«У меня пока нет ответа на этот вопрос. Я два года нигде не выступал, не катался. Довольно сложно за месяц прийти в какую-то форму, поэтому пока нахожусь в раздумьях.

Предложений со стороны федерации не поступало? Как и всем остальным. Я знаю, что есть интерес, нас давно никто не видел с Татьяной (Волосожар) в паре», – сказал Траньков.

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9 комментариев

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Светлана Менова
Ответ UserFreud
Таня в ЛП недавно каталась, поэтому она тоже в хорошей форме. Главный вопрос по Максу. Его давно на льду не видно было.
Так Смирнов тоже не катается в шоу, давно тренирует, растолстел. Навыки-то никуда не деваются, вопрос в том, чтоб не с халтурой выступать. ЮКАС выступили со старой программой, а к шоу-турниру нужен новый номер.
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Sat397
Главное чтобы этот турнир не был похож на ЛП, только одного прошу))
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UserFreud
Ответ Светлана Менова
Я бы посмотрела на Макса с Таней, но не на сырой номер, конечно. Хотя вот Кавагути со Смирновым после двухлетнего перерыва классно на юбилее Москвиной откатались, при этом всего пару дней готовились. Но это большей частью из-за того, что Юко постоянно занята в шоу и находится в отличной форме.
Таня в ЛП недавно каталась, поэтому она тоже в хорошей форме. Главный вопрос по Максу. Его давно на льду не видно было.
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UserFreud
Странный турнир планируется.
Во-первых, неясно, по каким критериям будут оценивать шоу-программы без обязательных элементов.
Во-вторых, действующие спортсмены сейчас в первую очередь готовятся к ФГП, а не к данному мероприятию. (Хотя кто-нибудь, может, и заявится, а кого-то пригонит федра).
В-третьих, среди недействующих тоже пока особого ажиотажа не наблюдается.
Если что-то подобное и проводить, то лучше было бы это делать после финала ГП, а не перед.

"Предложений со стороны федерации не поступало? Как и всем остальным".
Как же криво это звучит! Когда-нибудь журналисты перестанут впихивать свои вопросы в прямую речь спортсменов, но это, видимо, будет в другой жизни.
Таня и Макс - одна из любимых пар на все времена, было бы здорово увидеть их снова на льду. Но парное катание - опасный вид, так что если Макс решит, что не успеет набрать нужную форму, то лучше не надо выступать))
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olvl
Ответ Утренняя Аврора
Реальный Траньков. А так то бы интересно их дуэт снова увидеть. Их Маскарад до сих пор в глазах и ушах.
Я Маскарад пересматриваю практически всегда, когда попадается на глаза. Это было прекрасно.
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fk_pairs
Макс, давай, поддержи компанию. Супруга, подозреваю, за.)
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Утренняя Аврора
Да, их пара- настоящее искусство.
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Светлана Менова
Я бы посмотрела на Макса с Таней, но не на сырой номер, конечно. Хотя вот Кавагути со Смирновым после двухлетнего перерыва классно на юбилее Москвиной откатались, при этом всего пару дней готовились. Но это большей частью из-за того, что Юко постоянно занята в шоу и находится в отличной форме.
+5
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Утренняя Аврора
Реальный Траньков. А так то бы интересно их дуэт снова увидеть. Их Маскарад до сих пор в глазах и ушах.
+6
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+6
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