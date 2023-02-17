Траньков об участии в турнире шоу-программ: «Сложно за месяц прийти в какую-то форму, поэтому пока нахожусь в раздумьях»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о возможном участии в турнире по шоу-программам, который пройдет в Москве 18 марта.

«У меня пока нет ответа на этот вопрос. Я два года нигде не выступал, не катался. Довольно сложно за месяц прийти в какую-то форму, поэтому пока нахожусь в раздумьях.

Предложений со стороны федерации не поступало? Как и всем остальным. Я знаю, что есть интерес, нас давно никто не видел с Татьяной (Волосожар) в паре», – сказал Траньков.

Плющенко готов кататься на турнире шоу-программ за гонорар 10 млн: «Оно мне нахрен надо? Я озвучил цифру федерации»