Железняков о турнире шоу-программ: «Плющенко вправе зарядить за выступление хоть 100 миллионов, но не факт, что его пригласят»

Теги Евгений Плющенко сборная России Алексей Железняков Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков высказался о словах двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который заявил, что готов выступит на турнире по шоу-программам за 10 миллионов рублей.

«В шоу-бизнесе каждая звезда имеет свой гонорар, и эта звезда вправе заказывать музыку. Затем решение принимают организаторы.

Евгений, в общем-то, в фигурном катании известная личность. Он как звезда в шоу-бизнесе, поэтому вправе зарядить любую сумму, хоть 100 миллионов, но не факт, что его пригласят.

У каждого — своя совесть, каждый называет цифру, которую он хочет. По мне так, десять миллионов — это какая-то нереальная сумма. Может быть, он хотел так кого-то потроллить?» — сказал Железняков.

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29 комментариев

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Molly
Плющенко просто не хочет участвовать, потому мог назвать и 100 миллионов. Понятно, что никто не заплатит даже 1 миллион за его участие. Лично мне не очень интересны как спортсмены, так и деятели шоу бизнеса, которые находятся не в лучших своих кондициях. Поэтому я лучше посмотрю на Коляду, Гуменника, Валиеву, Муравьёву, чем на Плющенко, Ягудина и иже с ними. Также не пойду на Пугачеву, у которой уже нет голоса, а на Полину Гагарину с удовольствием бы пошла.
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Валерий Петров
Ответ Jessi
Программа произвольная , которую Акатьева катает 4 год
А почему в мужском роде?
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Anneta28
Ответ Jessi
Интересно , кто кого спустя годы. Но Яга зассыт
Да никому это не нужно
+1
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Jessi
Ответ Anneta28
Эта история давно покрыта мхом и плесенью, что там может быть интересного? ))
Интересно , кто кого спустя годы. Но Яга зассыт
+2
-1
+1
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Natalia Solomakha
Ответ Eva2426
Фигурнокатательный сериал..Реалити шоу точнее..Железнякову звонят первому, знают, что на фамилию Плющенко он не сможет не отреагировать.
Условный рефлекс, как у собаки Павлова.
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Jessi
Ответ Валерий Петров
Кто такой Мулан?
Программа произвольная , которую Акатьева катает 4 год
+1
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Евгения Гринева
10 млн лучше потратить на призовые, а зал они и без участия Плющенко соберут
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Anna Stefan
Ответ Валерий Петров
Если заявку удовлетворят, то надо запасаться попкорном
У кого нервы крепкие)) А слабонервным валерьянкой)))
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Владимир
Железо опять в запой ушёл!
Потом опять будет извиняться 😇
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Валерий Петров
Ответ Jessi
Он озвучил эту сумму , чтоб отвалили. Зачем ему участвовать , чтоб засунули под какого-нибудь Мулана ?
Кто такой Мулан?
+1
-1
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Владимир
Железяку даже за сто рублей никто не пригласит.
Если только на стриптиз 😁
+6
-4
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Валерий Петров
Ответ Anna Stefan
Я уже начинаю волноваться, что таки подаст заявку и её нидайбох удовлетворят😨 Тогда даже страшно представить, что будет, если он не выиграет главный приз😳
Если заявку удовлетворят, то надо запасаться попкорном
+1
0
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Lapo Elkann
Не Плющ , ни другие спортсмены ( ки ) с раздутым эго , не будут участвовать, чтобы не проиграть . Посмотрим , кто есть кто.
+4
-2
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Anna Stefan
Ответ Tanzoli*
А может в этом все и дело, просто не хочет проигрывать?)))
Думаю, хочет бабла срубить. И если гарантированный способ не прокатывает, может попытаться выиграть)) А если и это не получится, всегда можно устроить скандал)))
+3
0
+3
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Anneta28
Ответ Jessi
Я бы посмотрела на Баттл Плющенко-Ягудин
Эта история давно покрыта мхом и плесенью, что там может быть интересного? ))
+6
0
+6
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Tanzoli*
Ответ Anna Stefan
Я уже начинаю волноваться, что таки подаст заявку и её нидайбох удовлетворят😨 Тогда даже страшно представить, что будет, если он не выиграет главный приз😳
А может в этом все и дело, просто не хочет проигрывать?)))
+2
0
+2
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Jessi
Ответ Anneta28
Ага, щас все бросит и начнет готовиться.🤣
Я бы посмотрела на Баттл Плющенко-Ягудин
+2
-2
0
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Алё? Алёна
А вот представьте, он все таки выступит и не победит(а он не победит) это что же будет то? Гневного крика будет вагон! Уж лучше не надо!
+4
-4
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Anna Stefan
Я уже начинаю волноваться, что таки подаст заявку и её нидайбох удовлетворят😨 Тогда даже страшно представить, что будет, если он не выиграет главный приз😳
+6
-2
+4
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Ir_rish
Ответ Eva2426
Фигурнокатательный сериал..Реалити шоу точнее..Железнякову звонят первому, знают, что на фамилию Плющенко он не сможет не отреагировать.
Он по пятницам в принципе молчать не может.
+1
-1
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Сладкий пончик
Когда эти двое уже снимут номер?
+1
-1
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Anneta28
Ответ Беглый*
В смысле нахрен не надо? Пусть готовится, интересно было бы посмотреть на что он сейчас способен, всё равно бездельничает. Возмущаться судейством можно и параллельно, это не отнимет много времени и сил.
Ага, щас все бросит и начнет готовиться.🤣
+4
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Беглый*
Ответ Anneta28
Так он сам сказал, что ему это нахрен не надо. 😂
В смысле нахрен не надо? Пусть готовится, интересно было бы посмотреть на что он сейчас способен, всё равно бездельничает. Возмущаться судейством можно и параллельно, это не отнимет много времени и сил.
+5
-3
+2
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Леди Брэкнелл
по их же регламенту Плющенко может участвовать без всяких приглашений если будет желание.
+7
-1
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Carg0
Да надоел этот Плющ. Его только бабло и интересует. Не за справедливость он борется, а хочет доить систему. Чтобы судейство не честным было, а в его пользу. И на спортсменов ему плевать, он просто наживается на них.
+4
-6
-2
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