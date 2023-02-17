Железняков о турнире шоу-программ: «Плющенко вправе зарядить за выступление хоть 100 миллионов, но не факт, что его пригласят»

Хореограф Алексей Железняков высказался о словах двукратного олимпийского чемпиона , который заявил, что готов выступит на турнире по шоу-программам за 10 миллионов рублей.

«В шоу-бизнесе каждая звезда имеет свой гонорар, и эта звезда вправе заказывать музыку. Затем решение принимают организаторы.

Евгений, в общем-то, в фигурном катании известная личность. Он как звезда в шоу-бизнесе, поэтому вправе зарядить любую сумму, хоть 100 миллионов, но не факт, что его пригласят.

У каждого — своя совесть, каждый называет цифру, которую он хочет. По мне так, десять миллионов — это какая-то нереальная сумма. Может быть, он хотел так кого-то потроллить?» — сказал Железняков.