Ирина Роднина: «Решения по смене гражданства будет принимать не Плющенко и даже не спортсмены, а в первую очередь вышестоящие инстанции»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала высказывания Евгения Плющенко после юниорского первенства России.
Плющенко раскритиковал судейство на турнире и заявил, что его ученицы могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.
«Решения по смене гражданства, чтобы выступать за другую страну или в нейтральном статусе, будет принимать не Плющенко и даже не спортсмены, а в первую очередь вышестоящие инстанции.
Я вполне могу поверить, что Плющенко сказал это на эмоциях. Ну и что мы теперь за эмоции будем хвататься», – сказала Роднина.
«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
Чтобы ИСУ рассматривал переход, нужно чтобы сначала своя федерация отпустила. А правила вот:
"По новым правилам спортсмены, выступающие или выступавшие за сборную Россию, имеют право на официальный переход через два года после получения запроса от зарубежной федерации. Для участников чемпионатов или первенств России этот срок составит один год. По сути, федерация усложнила процесс смены гражданства для всех фигуристок, хотя бы однажды выступавших на юниорском или взрослом чемпионатах России."
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/figureskating/article-4041881-federacija-uzhestochila-smenu-grazhdanstva-dlja-rossijskih-figuristov--k-chemu-eto-privedjot.html?utm_source=copypaste
Лол.
У ИСУ 1 год для выступавших за страну, да он прошел, но по правилам федры все равно 2.
А ,какая ”патриотка”” сегодня рассказывать наверное вам не надо, как Тутберидзе со своим грязным хвостом шляется туда -сюда к нашим ””друзьям””загранку , а перед этим в своей инсте удаляет Флаг Страны портрет Президента и свои Награды полученные в России? И это Она делает молча с презрением к Стране ? Это по вашему Тутберидзе ”патриотка””что ли , потому что вы привержены к клану ТШТ?
А Евгения Плющенко - Такие, как вы при каждом удобном случае, когда вам хочется Оскорбляете и Обзываете Плющенко , который Приносил Своим Личным Трудом Талантом и Здоровьем Многочисленные Победы во имя ФК России и Достижения -То, он для вас уже не патриот?
Вот именно что Плющенко Настоящий Патриот Своей Страны и Никто НЕ имеет Права Упрекать в чём -то Евгения Плющенко Он не побоялся Поддержать Спецоперацию России вопреки всем оскорблениям которые на него посыпались после этого?
И сегодня Плющенко как настоящий Патриот Своей Страны не для себя чего-то просит у ФФКР?
А Плющенко - Защищает Своих Учеников от судейского произвола. Достали и тут не в эмоциях дело а в Справедливости Одинаковой для Всех Его Ученики Дети России а их уже второй год Ушемляют и Унижают на соревнованиях различными методами?
И это реальный факт!
А к разрешению выступать за другую страну имеет отношение ИСУ, а не "вышестоящие"