Ирина Роднина: «Решения по смене гражданства будет принимать не Плющенко и даже не спортсмены, а в первую очередь вышестоящие инстанции»

Теги Евгений Плющенко сборная России Ирина Роднина чемпионат России среди юниоров Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала высказывания Евгения Плющенко после юниорского первенства России.

Плющенко раскритиковал судейство на турнире и заявил, что его ученицы могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

«Решения по смене гражданства, чтобы выступать за другую страну или в нейтральном статусе, будет принимать не Плющенко и даже не спортсмены, а в первую очередь вышестоящие инстанции.

Я вполне могу поверить, что Плющенко сказал это на эмоциях. Ну и что мы теперь за эмоции будем хвататься», – сказала Роднина.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

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41 комментарий

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Адриана
Ответ Lennuci
Получение гражданства Европы занимает несколько лет и жить нужно в той стране, а не в Горках. Чтобы ИСУ рассматривал переход, нужно чтобы сначала своя федерация отпустила. А правила вот: "По новым правилам спортсмены, выступающие или выступавшие за сборную Россию, имеют право на официальный переход через два года после получения запроса от зарубежной федерации. Для участников чемпионатов или первенств России этот срок составит один год. По сути, федерация усложнила процесс смены гражданства для всех фигуристок, хотя бы однажды выступавших на юниорском или взрослом чемпионатах России." Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/figureskating/article-4041881-federacija-uzhestochila-smenu-grazhdanstva-dlja-rossijskih-figuristov--k-chemu-eto-privedjot.html?utm_source=copypaste
Получение гражданства европейской страны процесс действительно долгий, а жизнь в Европе намного дороже, да и такой государственной поддержки в спорте нет, Луна не даст соврать, поэтому если переход и будет, то только в страны бывшего СССР, и то не факт, что учеников Плющенко ( поддерживающего СВО) кто-то возьмёт, поэтому все эти разговоры ни о чем. Ведь если ученики сказали ДА, федерация сказала ДА, так уходите, в чём проблема то.
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Fellina
Ответ NoWar
Тогда пишите яснее
Ну этого я вам обещать не могу, извините.
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NoWar
Ответ Fellina
«Вы», в данном тексте - обобщение). Я не вас конкретно имела в виду.
Тогда пишите яснее
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Lennuci
Ответ Doctor V
К процессу получения второго гражданства никакие "вышестоящие инстанции" отношения не имеют. А к разрешению выступать за другую страну имеет отношение ИСУ, а не "вышестоящие"
Получение гражданства Европы занимает несколько лет и жить нужно в той стране, а не в Горках.

Чтобы ИСУ рассматривал переход, нужно чтобы сначала своя федерация отпустила. А правила вот:

"По новым правилам спортсмены, выступающие или выступавшие за сборную Россию, имеют право на официальный переход через два года после получения запроса от зарубежной федерации. Для участников чемпионатов или первенств России этот срок составит один год. По сути, федерация усложнила процесс смены гражданства для всех фигуристок, хотя бы однажды выступавших на юниорском или взрослом чемпионатах России."

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/figureskating/article-4041881-federacija-uzhestochila-smenu-grazhdanstva-dlja-rossijskih-figuristov--k-chemu-eto-privedjot.html?utm_source=copypaste
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Блинчик
Спорт вне политики!
Лол.
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Павел Светлов
-- И что у вас будет на завтрак, обед и ужин, также решат наверху. Ну и что, что пока решения нет, -- добавила чемпионка.
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Lennuci
Ответ Den3Lo
Федерация. В тч для сборников предусмотрен карантин в 2 года, как мера защиты от переманивания самых сильных спортсменов. 2 сезона без стартов это долгий срок для женского фк....фактически спортсмен уже не будет того же уровня и переход теряет смысл. Выгодно лишь тем, кто не прошел в нашу сборную.
Так по новым правилам правилам нашей федры- всем выступавшим на ЧР или ПР, т е и взрослым и юниорам, карантин 1 год с момента получения официального запроса на переход спортсмена от другой федерации. Независимо от занятого места, хотелок родителей, и т д.
У ИСУ 1 год для выступавших за страну, да он прошел, но по правилам федры все равно 2.
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N-fox
Да никуда они не денутся, к сожалению. Рудковских и здесь неплохо кормят. А если все ученики будут другие страны представлять - гранты и плюшки могут отобрать)
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Fellina
Ответ NoWar
Но речь то не обо мне, а о российских спортсменах, любезная барышня!
«Вы», в данном тексте - обобщение). Я не вас конкретно имела в виду.
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tull
Ответ Грибные песни
Так у Плющенко частная школа. Он же тренирует представителей сборных других стран. И Тутберидзе тоже. Другие федерации платят, эти тренируют. Девочкам даже уезжать из Москвы не потребуется. Зато на международные старты будут ездить. Что касается карантина - у ИСУ 1 год. У нас уже все год не появлялись на международных стартах. Уже отсидели, можно сказать.
У Плющенко то же есть и граниы и поддержка. И спортмены с сборную входят. У Тутберидзе тренеруются те, кому разрешили уйти. И у других тоже, та же Губанова у Рукавицина. Наш внутренний чемпионат тоже входит в ИСУ. Отсчтет будет от него.
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Грибные песни
Ответ tull
Карантин вбахают и не разрешат тренироваться в школах с гос поддержкой.
Так у Плющенко частная школа. Он же тренирует представителей сборных других стран. И Тутберидзе тоже. Другие федерации платят, эти тренируют. Девочкам даже уезжать из Москвы не потребуется. Зато на международные старты будут ездить. Что касается карантина - у ИСУ 1 год. У нас уже все год не появлялись на международных стартах. Уже отсидели, можно сказать.
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Li Lea
Ответ Eva2426
Пусть потом только Плющенко не заикается о патриотизме
Ну тогда и не вам тут заикаться о патриотизме Плющенко? Видимо потому что для вас большая ”„патриотка”” Тутберидзе-Предавшая Страну в 90-е и свалила загранку на 10 лет жизни - Да?
А ,какая ”патриотка”” сегодня рассказывать наверное вам не надо, как Тутберидзе со своим грязным хвостом шляется туда -сюда к нашим ””друзьям””загранку , а перед этим в своей инсте удаляет Флаг Страны портрет Президента и свои Награды полученные в России? И это Она делает молча с презрением к Стране ? Это по вашему Тутберидзе ”патриотка””что ли , потому что вы привержены к клану ТШТ?
А Евгения Плющенко - Такие, как вы при каждом удобном случае, когда вам хочется Оскорбляете и Обзываете Плющенко , который Приносил Своим Личным Трудом Талантом и Здоровьем Многочисленные Победы во имя ФК России и Достижения -То, он для вас уже не патриот?
Вот именно что Плющенко Настоящий Патриот Своей Страны и Никто НЕ имеет Права Упрекать в чём -то Евгения Плющенко Он не побоялся Поддержать Спецоперацию России вопреки всем оскорблениям которые на него посыпались после этого?
И сегодня Плющенко как настоящий Патриот Своей Страны не для себя чего-то просит у ФФКР?
А Плющенко - Защищает Своих Учеников от судейского произвола. Достали и тут не в эмоциях дело а в Справедливости Одинаковой для Всех Его Ученики Дети России а их уже второй год Ушемляют и Унижают на соревнованиях различными методами?
И это реальный факт!
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NoWar
Ответ Fellina
Вы оттуда и не возвращались.
Но речь то не обо мне, а о российских спортсменах, любезная барышня!
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tull
Ответ LadaN
Комментарий удален модератором
Какие правила поменяли? Да и его подопечные не Тутберидзе продули?
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Fellina
Ответ NoWar
«Решения по смене гражданства, чтобы выступать за другую страну или в нейтральном статусе, будет принимать не Плющенко и даже не спортсмены, а в первую очередь вышестоящие инстанции.. "--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Т.е. возвращаемся в совок, где спортсмены не имели ни голоса ни прав?
Вы оттуда и не возвращались.
+3
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tull
Ответ Грибные песни
О как.. А у нас рабовладельческий строй, оказывается. Крепостное право. А как же Конституция? И ее положения, которые должны знать в Госдуре?
Карантин вбахают и не разрешат тренироваться в школах с гос поддержкой.
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Vasily Ivanov
Вышестоящая инстанция -это и Роднина ...
+3
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+2
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NoWar
«Решения по смене гражданства, чтобы выступать за другую страну или в нейтральном статусе, будет принимать не Плющенко и даже не спортсмены, а в первую очередь вышестоящие инстанции.. "--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Т.е. возвращаемся в совок, где спортсмены не имели ни голоса ни прав?
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LadaN
Ответ Анна Лисина
Отмазон по всем фронтам "патриота". Он оказывается на эмоциях. Сегодня на эмоциях он спортсменов своих спроваживает в недружественные, а завтра, глядишь, и от линии партии отмежевается.
Комментарий удален
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Dinamik1
Идет война и ни кому не позволено менять гражданство кроме избраных и помазаных богом.Самой Родниной можно все.
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SALMON
Ответ Den3Lo
В любом случае для современного женского фк пропуск в 2 сезона (карантин) это конец карьеры на высоком уровне. Компов после пропуска никто не даст и новое более сильное поколение выйдет.
Это смотря в каком возрасте переходить
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Евгения Гринева
Как же они в воздухе переобуваются, когда надо набросить на неугодных и поддержать своих 🤦‍♀️
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Doctor V
К процессу получения второго гражданства никакие "вышестоящие инстанции" отношения не имеют.
А к разрешению выступать за другую страну имеет отношение ИСУ, а не "вышестоящие"
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+3
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Наталья Карлова
Ответ Лека-Лека
Редко когда согласна с Родниной, но это тот самый случай. Таких спортсменов ждет карантин, который им вряд ли интересен. Или Днищенко готов заплатить всей федре столько, что они глаза на карантин закроют? А федра готова это взять и сделать?
Вот тоже самое хотела написать) смотрю вас отминусовали) Ну один минус убрала... и дело даже не только в карантине, девочки юниорки - сегодня они прыгают - завтра пубертат - тоже рисков много... так что все это одни разговоры...
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Светлана Менова
Ответ Анна Лисина
Отмазон по всем фронтам "патриота". Он оказывается на эмоциях. Сегодня на эмоциях он спортсменов своих спроваживает в недружественные, а завтра, глядишь, и от линии партии отмежевается.
Придётся вносить правки в Кодекс этики: "Если все нарушения кодекса произошли на эмоциях, то это не считается нарушением".
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