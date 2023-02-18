Ирина Роднина: «Решения по смене гражданства будет принимать не Плющенко и даже не спортсмены, а в первую очередь вышестоящие инстанции»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала высказывания после юниорского первенства России.

Плющенко раскритиковал судейство на турнире и заявил, что его ученицы могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

«Решения по смене гражданства, чтобы выступать за другую страну или в нейтральном статусе, будет принимать не Плющенко и даже не спортсмены, а в первую очередь вышестоящие инстанции.

Я вполне могу поверить, что Плющенко сказал это на эмоциях. Ну и что мы теперь за эмоции будем хвататься», – сказала Роднина.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало