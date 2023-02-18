Светлана Журова: «Обвинить Плющенко в отсутствии патриотизма я не могу. Не нужно воспринимать его слова всерьез – просто эмоции у человека»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова после юниорского первенства России.

Плющенко раскритиковал судейство на турнире и заявил, что его ученицы могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

«Не нужно воспринимать слова Плющенко всерьез. Просто эмоции у человека. Я думаю, что он скоро опровергнет свои слова и извинится. Видимо, была ситуация, в которой он посчитал, что его спортсмена засудили.

В фигурном катании, к сожалению, всегда есть предмет для споров с судьями. Это такой вид спорта. Видимо, у него случился такой эмоциональный возглас.

Несвойственно, правда, Жене такое. Но была какая-то ситуация, наверное, в судействе не очень корректная, в его понимании. Стоило, конечно, по-другому, но уже как смог.

Неправильно, думаю, в такой ситуации так высказываться. Но обвинить Женю в отсутствии патриотизма я не могу, по крайней мере он таким не был. Он никуда сам не уезжал, хотя, я думаю, что ситуации были разные.

Пройдет время, он вздохнет-выдохнет и сам прокомментирует свои слова», – сказала Журова.

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