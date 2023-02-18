Светлана Журова: «Обвинить Плющенко в отсутствии патриотизма я не могу. Не нужно воспринимать его слова всерьез – просто эмоции у человека»

Теги Евгений Плющенко сборная России Светлана Журова чемпионат России среди юниоров Фигурное катание

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова Евгения Плющенко после юниорского первенства России.

Плющенко раскритиковал судейство на турнире и заявил, что его ученицы могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

«Не нужно воспринимать слова Плющенко всерьез. Просто эмоции у человека. Я думаю, что он скоро опровергнет свои слова и извинится. Видимо, была ситуация, в которой он посчитал, что его спортсмена засудили.

В фигурном катании, к сожалению, всегда есть предмет для споров с судьями. Это такой вид спорта. Видимо, у него случился такой эмоциональный возглас.

Несвойственно, правда, Жене такое. Но была какая-то ситуация, наверное, в судействе не очень корректная, в его понимании. Стоило, конечно, по-другому, но уже как смог.

Неправильно, думаю, в такой ситуации так высказываться. Но обвинить Женю в отсутствии патриотизма я не могу, по крайней мере он таким не был. Он никуда сам не уезжал, хотя, я думаю, что ситуации были разные.

Пройдет время, он вздохнет-выдохнет и сам прокомментирует свои слова», – сказала Журова. 

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

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56 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Гспд, какой позор, испанский стыд. Рука руку моет тщательно и усердно. Тьфу.
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наталья Головченко
Ответ Iuliia Timofeyeva
У нас есть тренеры намного именитее Плющенко, у которых и ученики с регалиями, которые явно посолиднее, чем у Титовой и Жилиной, однако, никто из них не верещал, что будут переходить за другие страны, раз не так как-то отсудили. Плющенко не имеет ничего общего с патриотизмом, он умеет только к бюджету присасываться, а как что не так лично ему - сразу шантаж и "мы уходим в другие страны". Пусть катится, никто жалеть не будет.
Кому они нужны, эти "топовые" спортсменки???!!! И никуда он с ними не перейдет. Все это сделано, чтобы запугать Федерацию и чтобы те, повлияли на судей, в его пользу. Вот и все. 100% даю!!! Позор конечно, быть спортсменами, такого тренера!!!
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Леди Брэкнелл
чего все так возмущаются? даже там где и в помине нет Плющенко, здесь стоял, стоит и будет стоять вой о нечестном судействе. Вот сказал человек всё как есть, опять вой 😂
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наталья Головченко
Ответ Black&White
А почему бы не воспринять человека всерьез? Он поднял серьезную проблему - предвзятость судей к его школе и другим нетоповым школам. Как всегда, желание, все замять?
А победила топовая школа??? Как всегда? известный топовый тренер Федченко, да?!)))
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наталья Головченко
Несвойственна такая ситуация?! Они что, с ума все посходили....Он всегда был завистливым хамом. Каждое соревнование, он что-то вытворяет....и странно, что на это закрывают глаза. Я вообще, не понимаю других тренеров, которые все это съедают. Собрались бы, да накатали ему!!!
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Анна Лисина
Ответ Black&White
У него частная академия. За девочек платят их родители. Почему-то ЭГ строящая дом в США у вас патриот, или Аня удаляющая флаг? Причем вы это с пеной у рта доказывали, что мол они за страну. Они точно живут за госсчет и Аня олипийскую стипендию получает. Что-то она не отказалась от нее.
А где я писала, что ЭГ или Аня патриот? Они разве где то заявляли о поддержке СВО, а после ломились на загнивающий запад?
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Ёжик_в_тумане
Ответ Black&White
У него частная академия. За девочек платят их родители. Почему-то ЭГ строящая дом в США у вас патриот, или Аня удаляющая флаг? Причем вы это с пеной у рта доказывали, что мол они за страну. Они точно живут за госсчет и Аня олипийскую стипендию получает. Что-то она не отказалась от нее.
За сборников платят родители? У Буратино (простите теперь на заграничный манер у Пиноккио) нет поддержки из бюджета? Земли под катки не отдаются ему бесплатно в 100 летнию аренду? Собянин не спонсирует строительство его катков? "Будущая надежда" ФК России не получает гранты на шоу за поддержку правительства? Честнее удалить флаг, а не вещать о поездках на Донбасс, а после получения денюжек слиться и говорит о переходе (продаже) спортсменов на Запад. Л-лицемерие.
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Doctor V
Неправильно, думаю, в такой ситуации так высказываться." --- Да. Нужно было назвать страну, которая может дать его ученицам гражданство. Без названия страны слова Плющенко похожи на примитивный шантаж.
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Black&White
Ответ LoRa
Тренер - пример для своих учеников!! Цирк уехал - клоуны остались!!)
Да уж, хороший пример Этери подала ученицам - хирургическое вмешательство во внешность, конверты от учеников и допинг несовершеннолетних. И где еще цирк?
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Black&White
Ответ flyhigh
Ох, сколько г...а услышали бы ТШТ, если бы не дай Бог сказали то, что нос сказал
А зачем им говорить? Они с судьями вась-вась. Как Акатьева нападала на этапе ГП, но была на пьедестале все равно. Но никто не возмущался.
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Doctor V
Я думаю, что он скоро опровергнет свои слова и извинится." - За что извинится? Он врал?
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Black&White
Ответ Анна Лисина
Света, он такой же патриот как и ты.. за госсчет. А не уезжал, потому что здесь сидит на господачках. Что ему уезжать то..
У него частная академия. За девочек платят их родители. Почему-то ЭГ строящая дом в США у вас патриот, или Аня удаляющая флаг? Причем вы это с пеной у рта доказывали, что мол они за страну. Они точно живут за госсчет и Аня олипийскую стипендию получает. Что-то она не отказалась от нее.
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Елена Чикварова
Сидела бы Журоаа и помалкивала, если не понимает о чем говорил Плющенко.
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nina1212
Ответ smoky eyes
Поздравляю Алину Горбачеву и ее тренеров с победой. Жду все же интервью с ними всеми, про них, про выдающийся результат, а не вот это вот всё.
вот да) Такая чистая победа и Алины, и ее молодых тренеров. Постепенно шли к золоту, уверенно и грамотно. Когда же о них напишут??
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Black&White
А почему бы не воспринять человека всерьез? Он поднял серьезную проблему - предвзятость судей к его школе и другим нетоповым школам. Как всегда, желание, все замять?
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Jesse Boy
аааа, так это шутка такая была, несерьёзно человек говорил?! ха-ха-ха, ну тогда понятно, тогда вопросов нет, очень смешно... (нет)
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ИннаВБ
Ответ Iuliia Timofeyeva
У нас есть тренеры намного именитее Плющенко, у которых и ученики с регалиями, которые явно посолиднее, чем у Титовой и Жилиной, однако, никто из них не верещал, что будут переходить за другие страны, раз не так как-то отсудили. Плющенко не имеет ничего общего с патриотизмом, он умеет только к бюджету присасываться, а как что не так лично ему - сразу шантаж и "мы уходим в другие страны". Пусть катится, никто жалеть не будет.
Ещё бы узнать те страны, есть ли они🤣
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ИннаВБ
Ответ Rums67
Он ффккр прямо сказал, будете не так судить моих - мои махнут под другой флаг. (тренить он сам будет? Это шантаж? ) Пропала вера в его слова, которые он всегда вещал.
Ну а кто будет тренить будет решать "крупная европейская федерация" и мне кажется, выбор падёт не на коуча🤣Попкорн закупила, жду, объявления о переходе,ведь у мужика слова с делом не расходятся? Ну если Плющ мужик, вот и узнаем🤣
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Ягун Ягунини
"Несвойственно, правда, Жене такое". Ну да, отродясь такого не было и вот опять))
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Додик Аксель
Чтобы меньше было подобных эмоций надо хорошо закусывать или обращаться к докторам, они помогут. Воспитывать уже поздно, тем более, когда у Плющенко уже давно всё меряется деньгами.
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Voronok
Ответ Евгения Гринева
Поражает, что все оправдывают его поведение. Это страх или что? Роднина ничего не хочет сказать? а то помнится как она осудила Тутбертдзе за жесткий ответ журналисту, который откровенно ее достал
Не хотят публично раздувать просто, федре это не нужно совсем. Судя по оправданиям Рудковской непублично хвост им прижали. Официальной позицией можно считать высказывания Чайковской, где она вежливо потыкала Плюща как котенка носом. А все эти комментарии Журовой, Тарасовой и пр. просто "белый шум" ни на что не влияющий, журы им названивают в попытке поддержать хайп.
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ИннаВБ
Ага, несвойственно 🤣
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Molly
Ответ Berbatov09
Представьте, что бы было, если бы подобные заявления позволила себе Этери. Ух, что бы началось :)
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Ёжик_в_тумане
Жду когда выскажутся две "патриотки" нашей Родины: Роднина и "ЕРодина". Вот где будет цирк.
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Lukeria
Ответ LoRa
Тренер - пример для своих учеников!! Цирк уехал - клоуны остались!!)
Так это уже видно по поведению обеих- одна в кике отчебучила, другая не соизволила поздравить победтельницу
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