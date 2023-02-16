Железняков о словах Плющенко про переход учеников в другие страны: «Звучит как предательство. Учитывая политическую ситуацию, заявлять такие вещи некрасиво»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал слова , который заявил, что его ученики могут сменить гражданство в связи с несправедливым судейством.

«Знаете, мягко говоря, учитывая сегодняшнюю политическую ситуацию и то, как нас любят, в кавычках, человеку такого ранга заявлять такие вещи слишком некрасиво, перебор.

Просто из-за того, что Евгению Викторовичу показалось, что его спортсменов засудили, они должны менять спортивное гражданство?! В общем-то, звучит как предательство.

Лично для меня это так, сугубо личное мнение. Евгению Викторовичу вообще всегда кажется, что его спортсменов засуживают. Частенько такое было.

Обижают вообще многих спортсменов, любых тренеров и команд. Бывает, что судьи недоглядели или на что-то закрыли глаза. Но Евгений Викторович считает, что только его спортсменов унижают и засуживают.

Если он готов после этого отправить своих спортсменов получать другое гражданство и отправить выступать за другую страну, это в корне неправильно и некрасиво.

Такие вещи даже озвучивать некрасиво, не то, что думать о таком», – сказал Железняков.

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