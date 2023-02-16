Железняков о словах Плющенко про переход учеников в другие страны: «Звучит как предательство. Учитывая политическую ситуацию, заявлять такие вещи некрасиво»

Теги Евгений Плющенко сборная России Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал слова Евгения Плющенко, который заявил, что его ученики могут сменить гражданство в связи с несправедливым судейством. 

«Знаете, мягко говоря, учитывая сегодняшнюю политическую ситуацию и то, как нас любят, в кавычках, человеку такого ранга заявлять такие вещи слишком некрасиво, перебор.

Просто из-за того, что Евгению Викторовичу показалось, что его спортсменов засудили, они должны менять спортивное гражданство?! В общем-то, звучит как предательство.

Лично для меня это так, сугубо личное мнение. Евгению Викторовичу вообще всегда кажется, что его спортсменов засуживают. Частенько такое было.

Обижают вообще многих спортсменов, любых тренеров и команд. Бывает, что судьи недоглядели или на что-то закрыли глаза. Но Евгений Викторович считает, что только его спортсменов унижают и засуживают.

Если он готов после этого отправить своих спортсменов получать другое гражданство и отправить выступать за другую страну, это в корне неправильно и некрасиво.

Такие вещи даже озвучивать некрасиво, не то, что думать о таком», – сказал Железняков. 

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

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25 комментариев

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Russ Ivan
Фигурка - это один большой и пахучий зашквар...
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Ezhevika33
Бедный Алексей, тяжело ему, то Трусовой ловил ножи в спину и предательство, теперь новый объект нашёл.
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YOKODZUMA
Вчера я видел человека который ездит на пежо а не на ниве. Думаю в текущей политической ситуации это предательство. Предлагаю этого человека расстрелять. А пежо передать мне.
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Гекдениз Кардениз
заговорил тот кто как крыса переманивал баблом чужих учеников
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Lala M
Ответ Сим Сим
Плющенко в первую очередь думает о своих спортсменах.
Да да, ага🤣 анекдот
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Елена Чикварова
Всех патриотов типа Железнякова надо отправить на фронт. Патриотические болтуны уже достали.
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GMF
Людоедов никто не любит, без кавычек.
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Lol Ko
Ответ skyintothesea
Всегда приятно смотреть на жабагадюкинг
А мне - неприятно (
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JSV
Болодце вколыхнулось)))))
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Den3Lo
Настало твое время танцор. Только не сливайся, как в прошлый раз
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ДИАНА
Ответ 6kMz
Е**** Железяка Плющуху
Как жаль, что плюсики закончились. 👍👍👍👍👍
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Bleffinho
Ну тут Железняков базу выдал
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Афанасий Дирихле
тадам
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papadok
Быстренько стукнул. А то вдруг Свищев с Терюшковым не доглядят.
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skyintothesea
Всегда приятно смотреть на жабагадюкинг
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Doctor of Philosophy
Если кто-то там реально намеревается флаг менять - я бы тогда заподозрил вообще совершенно сознательный ход. Как одновременно сохранить имидж патриота и сменить своим ученикам спортивное гражданство? У нас же начнут вопить - предательство, Родина всё вам дала, как же можно... А вот так - Родина на самом деле не оценила и засудила (в принципе, при качестве нашего судейства тут ничего и придумывать не надо). Ну, а так раз нам тут не рады - так мы свалим, вот и всё.
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Anna Stefan
Да, патриотизм по-рудковски он такой)))
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Сим Сим
Плющенко в первую очередь думает о своих спортсменах.
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Berbatov09
Один высрал дичь, другой решил его переплюнуть :)
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lanfqk
Господи, как же меня раздражают все эти вечно предаваемые. У нас что, теперь даже ГОВОРИТЬ про переход нельзя? А что будет, если кто-то вообще возьмет и поменяет сборную? Все? Сразу российский паспорт отберут, запретят въезд в страну и объявят уголовное преследование? Пусть каждый спортсмен делает, что считает нужным.
У меня, кстати, иногда возникает такое чувство, что Железняков - единственный "эксперт", который САМ звонит журналистам, лишь бы весь мир его бред услышал))))
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Osik1992
По делу железяка леща вломил плющу
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Maturmalai
Тут даже и не знаешь, кто из этих двоих более тупую вещь сморозил.
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Melnikov1968
Один персонаж стоит другого. Оба неприятные типы, которых интересуют слава и деньги. Из Железяки патриот тот ещё.
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Алеся Ткаченко
Железякин лицемер оказывается.
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6kMz
Е**** Железяка Плющуху
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