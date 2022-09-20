Алексей Железняков: «Я не удивлен, что Плющенко запретил Зининой заниматься со мной. Но считаю, что на детей не должны влиять разборки взрослых»

Хореограф Алексей Железняков рассказал о конфликте с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Ранее фигуристка Анастасия Зинина, которая тренировалась в академии Плющенко, заявила, что ей запрещали ходить на занятия к Железнякову.

«Я читал это интервью [Зининой] и думаю, это правда. Когда Настя перешла к Евгению Плющенко тренироваться, я спросил у ее мамы: почему вы не приходите ко мне на занятия?

Она честно ответила, что нам запретили у вас заниматься. Зинина очень талантливая девушка, всегда рад видеть ее на своих занятиях. У нас действительно был конфликт [c Плющенко], понятное дело, что я не удивлен, почему он ей запретил заниматься.

Но я считаю, что на профессиональную деятельность наших детей не должны влиять разборки взрослых. Они не должны страдать из-за наших каких-то амбиций, разборок, все это неправильно. Если бы у меня был конфликт с каким-то человеком, и мой ученик захотел пойти заниматься к нему, я бы никогда не стал запрещать.

Ради бога, если тебе нравится с этим человеком и это дает результат, то иди работай. Дети не должны страдать из-за наших заморочек», – сказал Железняков.

«Плющенко говорил не заниматься с Железняковым, потому что у них был конфликт». Зинина о работе с хореографом