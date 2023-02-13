Камила Валиева исполнила на тренировке тройной аксель
Фигуристка Камила Валиева исполнила на тренировке аксель в три с половиной оборота.
Видео спортсменка опубликовала в телеграм-канале.
В текущем сезоне Валиева успешно не исполняла этот элемент. На чемпионате России она зашла на него в короткой программе, но сделала «бабочку».
в разгар бушующего пубертата, с зреложенскими формами так мощно выпрыгивать.
Это талант
Так что говорить, что у Ками уси есть, а у Саши нет , не надо. На тренях много чего у Саши есть. И лутц-рит прыгает легко с первой попытки.
как раз, к лету ее оправдают и в будущем сезоне ИСУ допустит россиянок . Уровень Валиевой межд. старты.
ТЕБЕ РЕШАТЬ "Е" ИЛИ "О"
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Умничка, Камила!!!!!!!!!!! 💪