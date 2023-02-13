Камила Валиева исполнила на тренировке тройной аксель

Фигуристка Камила Валиева исполнила на тренировке аксель в три с половиной оборота.

Видео спортсменка опубликовала в телеграм-канале.

В текущем сезоне Валиева успешно не исполняла этот элемент. На чемпионате России она зашла на него в короткой программе, но сделала «бабочку».