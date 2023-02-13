Камила Валиева исполнила на тренировке тройной аксель

Теги сборная России видео женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева исполнила на тренировке аксель в три с половиной оборота. 

Видео спортсменка опубликовала в телеграм-канале. 

В текущем сезоне Валиева успешно не исполняла этот элемент. На чемпионате России она зашла на него в короткой программе, но сделала «бабочку». 

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56 комментариев

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<vella>
Красотка!
в разгар бушующего пубертата, с зреложенскими формами так мощно выпрыгивать.
Это талант
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garovatat
Ответ Андрей Арут
Сколько в ней нереализованной энергии. Многие ищут мотивацию, а у камилы сейчас она зашкаливает. Верю, что мы очень долго будем наслаждаться её катанием.
Вы очень точно подметили! Море таланта, потенциала, энергии и желания совершенствоваться, для которых одного сезона критично-катастрофически мало. Это прям чувствуется, невербально ощущается в каждом ее прокате - такая нерастраченная мощь, сила, уверенность, запас возможностей, желание большего и так далее! В каждом движении это читается. Про красоту, плавность, грациозность и говорить нечего, это все только приумножается. Очень надеюсь что Камила пришла в наше ФК из неких космических высших олимпийских сфер надолго)) Кстати она об этом и говорит - я еще далеко не все сказала в спорте. Надеюсь она сможет рассказать свою историю полностью, надеюсь еще долго любоваться ее талантом. Надеюсь что она попадет на следующие Игры и там уже финально разберется со всеми своими соперниками и недругами! Окончательно и безоговорочно! Что б их всех скрутило/перекосило от досады, зависти и злобы))) И нашу вайц, брякнувшую что Ками сегодня это лишь бледная собственная тень, иже с ними
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Olga Tchistyakov
Опять я вся в мурахах))Лебедь наша!
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alb@tros
Тяжеловато, на тоненького, но чисто. Докрутила.
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vanessa2021
Ответ Нурсултан Хамзаев
сравните вот с Самоделкиной обе подросли. Но вот школа Тутберидзе восстановила Камилу почти на сто процентов. С таким телом пока нету ни одной девушки которая восстановила и 4 и 3 аксель. Можно сказать что Камила одарена богом. Возьмем еще Трусову чу чуть подрасла и все четверных нету.
Объективности ради на тренях перед ЧР Саша прыгала квад-лутц аж в каскаде с тулупом. Легко)))

Так что говорить, что у Ками уси есть, а у Саши нет , не надо. На тренях много чего у Саши есть. И лутц-рит прыгает легко с первой попытки.
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Fair_play
И ручкой такая вжух...красиво, аж экран лизать хочется, какой мастер
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Lapo Elkann
Прошел год после ОИ , изменилась физически, ментально , но осталась спортсменкой . и это прекрасно.
как раз, к лету ее оправдают и в будущем сезоне ИСУ допустит россиянок . Уровень Валиевой межд. старты.
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pas33pas
Она чо, реально на ОИ-26 намылилась?
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Constant
Как тяжко спортсу что про триксель на тренировке пишет. Следующая новость- Трусова прыгнула лутц- квад на тренировке. Или это надо напомнить про Ками. Хотя спортс нормальный но это считаю не очень новость.
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Зиля Бадриева
Молодец, лапушка! Дай Бог сил Камиле преодолеть тяжёлый период, терпения, как сказала недавно Чайковская. Странно, что этот эпичный комментарий по допинговую историю спортс не запилил у себя.
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Бедоносец
Красавица! 😘💟
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Cler
Очень красиво с оттягом мягко на подусогнутые коленочки со сложным выездом
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Irina037
Супер,очень пролетно
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Андрей Арут
Сколько в ней нереализованной энергии. Многие ищут мотивацию, а у камилы сейчас она зашкаливает. Верю, что мы очень долго будем наслаждаться её катанием.
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ДИАНА
Б...ЙСЯ

ТЕБЕ РЕШАТЬ "Е" ИЛИ "О"
______________________________

Умничка, Камила!!!!!!!!!!! 💪
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severyanka
Мурашки от увиденного! Шикарный триксель! Ах хороша Камила! Т Ш Т Брависсимо!
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Этери горячая
Богиня
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garovatat
Ответ Тайга86
Ками - это конечно искусство в чистом виде, как оно есть. Она даже без сложных прыжков прекрасна и прекраснее пока сложно придумать...Прогрессирует, молодец, и видно, что борется за отличную форму - стала еще тоньше, соответственно легче и сильнее в прыгах. Удачи, красота красивая.
так точно! Валиева - это явление! В ФК такой еще не было и скорее всего не будет. Совершенно уникальный сплав техники, мощности, силы и невероятной грациозности, изящества, красоты линий, движений, музыкальности и танцевальности! Грозная сила и завораживающая красота. Как у пантеры! Или все же она и правда Нейтири, другая раса))) Одним словом - талантище!
+13
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Надумочка
Ответ Alexey Belskiy
Круто!И ростом выше стала
163, наверное, самая высокая из топовых одиночниц.
+6
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Петербурженка
Нас бьют, а мы летаем. Never give up!!!
+15
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olvl
Ответ garovatat
отличный 3А! Фирменный, докрученный в воздухе, пролетный, безусильный, чистая красота! Желаю Ками жахнуть на ФГП чистыми прогами с двумя трикселями и двумя квадами! 💪✌
Присоединяюсь, было бы очень круто.
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olvl
Здорово, молодец. Камила продолжает работать, это радует.
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LoRa
Ооо, шикарный пролетный триксель - красота!!! Молодец!! 👍👏👏👏
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Нурсултан Хамзаев
Ответ AllaS
Но все равно самая большая фигуристка. Даже отказалась озвучить свой вес у Утяшевой на шоу, сказав , что на ОИ было 45 кг. Просто удивительно, какая сила у неё, прыгает 4Т и сейчас 3А так пролетно. Другие для четверных вынуждены сильно похудеть и то далеко, далеко не у всех получаются . Ками сильна.
сравните вот с Самоделкиной обе подросли. Но вот школа Тутберидзе восстановила Камилу почти на сто процентов. С таким телом пока нету ни одной девушки которая восстановила и 4 и 3 аксель. Можно сказать что Камила одарена богом. Возьмем еще Трусову чу чуть подрасла и все четверных нету.
+9
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Александр Суходолов
Умничка 💕💕💕
+10
-2
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