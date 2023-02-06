«В моей памяти навсегда останется этот день и этот прокат». Валиева о короткой программе в командном турнире Олимпиады-2022

Российская фигуристка вспомнила, как выступила с короткой программой в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

«Ровно год назад проходила в Пекине, где я выступала в командном турнире и представила короткую программу In Memoriam.

За свой прокат я получила оценку 90,18, что стало новым олимпийским рекордом.

В моей памяти навсегда останется этот день и этот прокат. Делюсь полным видео и вместе с вами вспоминаю, как это было», – написала Валиева.