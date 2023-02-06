«В моей памяти навсегда останется этот день и этот прокат». Валиева о короткой программе в командном турнире Олимпиады-2022
Российская фигуристка Камила Валиева вспомнила, как выступила с короткой программой в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.
«Ровно год назад проходила Олимпиада в Пекине, где я выступала в командном турнире и представила короткую программу In Memoriam.
За свой прокат я получила оценку 90,18, что стало новым олимпийским рекордом.
В моей памяти навсегда останется этот день и этот прокат. Делюсь полным видео и вместе с вами вспоминаю, как это было», – написала Валиева.
После ОИ ни разу не смотрела , не люблю пересматрывать , но нереальный прокат и программа шикарная со своими прекрасными акцентами .
Жаль , что мир тогда стоял вверх ногами и не было зрителя .
Камила рекорд на века. ну до четверных в КП точно.
шедевр.
иногда пересматриваю
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