«В моей памяти навсегда останется этот день и этот прокат». Валиева о короткой программе в командном турнире Олимпиады-2022

Теги сборная России видео Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева вспомнила, как выступила с короткой программой в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

«Ровно год назад проходила Олимпиада в Пекине, где я выступала в командном турнире и представила короткую программу In Memoriam.

За свой прокат я получила оценку 90,18, что стало новым олимпийским рекордом.

В моей памяти навсегда останется этот день и этот прокат. Делюсь полным видео и вместе с вами вспоминаю, как это было», – написала Валиева.

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8 комментариев

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Lapo Elkann
И здесь некоторые сказки рассказывают , что кто то ехал за золотом ОИ. Форма отличная , ну и сама чудо .
После ОИ ни разу не смотрела , не люблю пересматрывать , но нереальный прокат и программа шикарная со своими прекрасными акцентами .
Жаль , что мир тогда стоял вверх ногами и не было зрителя .
Камила рекорд на века. ну до четверных в КП точно.
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Галина Александрова
Кто-то попросит извинения у Камилы за всё произошедшее?
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<vella>
потрясающий по красоте прокат,
шедевр.
иногда пересматриваю
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Noname No
Не любила Камилу особо ранее, но тот прокат получился каким-то особенным.
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Defender64
Ничто на Земле не проходит бесследно...
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Bashibuzuck
Камила лучшая, наша маленькая надежда😊😊😊🌹🌹🌹P.S. Ой, да хоть заминуситесь😁
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Wiley Fox
Никакого рекорда уже нет

Валиева - Бен Джонсон от конькобежного спорта и все результаты ушли на рекламу Триметазидина
+9
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Alla Lemechkova-Toivonen
Лучшая!
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