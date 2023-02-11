Изабо Левито снялась с произвольной программы на чемпионате четырех континентов из-за плохого самочувствия
Американская фигуристка Изабо Левито снялась с чемпионата четырех континентов в Колорадо-Спрингс из-за плохого самочувствия.
Левито занимала второе место после короткой программы, но сегодня не вышла на старт произвольной. Фигуристка находилась на стадионе, но в итоге не вышла на финальную разминку.
Победу в турнире одержала Хэ Ин Ли из Южной Кореи.
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Чемпионат четырех континентов. Хэ Ин Ли одержала победу, Ким Йе Лим – 2-я, Чиба – 3-я, Теннелл – 6-я, Левито снялась с произвольной
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