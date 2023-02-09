Кубок Москвы. Барахтина выиграла короткую программу, Парамонова – 2-я, Лебедева – 3-я, Мазур – 6-я
Виктория Барахтина лидирует после короткой программы на Кубке Москвы по фигурному катанию.
Кубок Москвы
Девушки, КМС
Начало произвольной программы – 12.15 по московскому времени (9 февраля).
Короткая программа
1. Виктория Барахтина – 65,50
2. Мария Парамонова – 64,33
3. Милана Лебедева – 63,80
4. Анастасия Лесницкая – 60,63
5. Алиса Полякова – 56,91
6. Мария Мазур – 56,56
7. Алина Кулак – 54,24
8. Вероника Соболева – 51,93
9. Таисия Проскурякова – 50,57
10. Ольга Новикова – 50,51
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