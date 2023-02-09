Кубок Москвы. Барахтина выиграла короткую программу, Парамонова – 2-я, Лебедева – 3-я, Мазур – 6-я

Теги сборная России результаты женское катание Кубок Москвы Мария Парамонова Виктория Барахтина Мария Мазур Алиса Полякова Милана Лебедева Фигурное катание

Виктория Барахтина лидирует после короткой программы на Кубке Москвы по фигурному катанию. 

Кубок Москвы

Девушки, КМС

Начало произвольной программы – 12.15 по московскому времени (9 февраля). 

Короткая программа

1. Виктория Барахтина – 65,50

2. Мария Парамонова – 64,33

3. Милана Лебедева – 63,80

4. Анастасия Лесницкая – 60,63

5. Алиса Полякова – 56,91

6. Мария Мазур – 56,56

7. Алина Кулак – 54,24

8. Вероника Соболева – 51,93

9. Таисия Проскурякова – 50,57

10. Ольга Новикова – 50,51

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2 комментария

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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ MyCA
Спортс надо не КМС было постить, а 1 разряд. Вот там заруба была высшего уровня.
А кто там был?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MyCA
Спортс надо не КМС было постить, а 1 разряд. Вот там заруба была высшего уровня.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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