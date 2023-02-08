Журова о том, что Домнина не комментирует состояние Костомарова в прессе: «Оксана категорически не хочет ни с кем общаться и правильно делает»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Светлана Журова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Турина-2006 и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему экс-фигуристка Оксана Домнина не комментирует в прессе состояние ее мужа Романа Костомарова, который с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

«Понимаете, Оксана категорически не хочет ни с кем общаться и правильно делает. Журналисты уже и через меня и вообще кого угодно пытаются выйти, и врачей предлагают, но она ни в какую. Я думаю, Оксана понимает, что тут есть какой-то подвох. То есть как только залезут, начнут плодить фейки.

Спешить со сбором средств тоже не стоит. Так как были случаи, когда начинали сборы раньше времени, а потом приходилось судиться.

В любом случае, если Оксане понадобится помощь, она сама за ней обратится, и не надо бежать впереди поезда», – сказала Журова.

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3 комментария

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asusp527
Заткните Журову, пожалуйста.
+4
0
+4
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Natalia Bagaeva
Мля ...теперь комментируют, почему жена не комментирует ...маразм крепчал...
+8
0
+8
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Спорт_в_массы
они реально позвонили кому-то, чтобы спросить почему жена тяжело больного человека не хочет с ними разговаривать? это какой-то парез головного мозга?)
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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