Журова о том, что Домнина не комментирует состояние Костомарова в прессе: «Оксана категорически не хочет ни с кем общаться и правильно делает»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему экс-фигуристка не комментирует в прессе состояние ее мужа , который с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

«Понимаете, Оксана категорически не хочет ни с кем общаться и правильно делает. Журналисты уже и через меня и вообще кого угодно пытаются выйти, и врачей предлагают, но она ни в какую. Я думаю, Оксана понимает, что тут есть какой-то подвох. То есть как только залезут, начнут плодить фейки.

Спешить со сбором средств тоже не стоит. Так как были случаи, когда начинали сборы раньше времени, а потом приходилось судиться.

В любом случае, если Оксане понадобится помощь, она сама за ней обратится, и не надо бежать впереди поезда», – сказала Журова.