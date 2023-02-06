Анастасия Губанова: «Хочу попробовать выучить четверной, а там – как пойдет. Люди и без четверных становятся чемпионами»

Чемпионка Европы Анастасия Губанова, представляющая Грузию, рассказала о желании выучить четверной прыжок.

– Четверные прыжки вы когда-нибудь пробовали делать?

– Пробовала, когда тренировалась в Москве, пару раз. Потом уже у Евгения Владимировича (Рукавицына) сделала несколько попыток, но серьезно не учила их.

– Лиза Туктамышева доказала, что элементы ультра-си можно выучить в любом возрасте. Оставляете еще для себя такую возможность?

– Попробовать выучить четверной хочу. А там – как пойдет.

– Что вы имеете в виду?

– Во-первых, здоровье уже не то, и оно в любом случае на первом месте. Можно выучить четверной прыжок и показать его на соревнованиях, но потом, если пойдут серьезные травмы, ты не сможешь сделать более простые элементы.

А во-вторых, люди и без четверных становятся чемпионами. И показывают не только техническую часть программы, но и саму программу. А когда человек катается с душой, зрителям на это, наверное, даже интереснее смотреть, – заявила Губанова.

Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли

«Наши тренеры сделали все, чтобы Губанова закончилась как фигуристка». Победа русской школы или Грузии?