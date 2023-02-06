Анастасия Губанова: «Хочу попробовать выучить четверной, а там – как пойдет. Люди и без четверных становятся чемпионами»
Чемпионка Европы Анастасия Губанова, представляющая Грузию, рассказала о желании выучить четверной прыжок.
– Четверные прыжки вы когда-нибудь пробовали делать?
– Пробовала, когда тренировалась в Москве, пару раз. Потом уже у Евгения Владимировича (Рукавицына) сделала несколько попыток, но серьезно не учила их.
– Лиза Туктамышева доказала, что элементы ультра-си можно выучить в любом возрасте. Оставляете еще для себя такую возможность?
– Попробовать выучить четверной хочу. А там – как пойдет.
– Что вы имеете в виду?
– Во-первых, здоровье уже не то, и оно в любом случае на первом месте. Можно выучить четверной прыжок и показать его на соревнованиях, но потом, если пойдут серьезные травмы, ты не сможешь сделать более простые элементы.
А во-вторых, люди и без четверных становятся чемпионами. И показывают не только техническую часть программы, но и саму программу. А когда человек катается с душой, зрителям на это, наверное, даже интереснее смотреть, – заявила Губанова.
Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли
«Наши тренеры сделали все, чтобы Губанова закончилась как фигуристка». Победа русской школы или Грузии?
да и взять фигуристок, таких как Женя Медведева и Алина Загитова. четверные они не прыгали, но все равно были в топе мирового фк))
Сделайте уже одиночные танцы в фк или разные типы соревнований: некоторые с прыжками, некоторые без.
Если бы был допуск, была бы другая ситуация. И Саша держала бы себя в форме, и Аня могла продолжать, и Сони обе могли быть в другой форме, особенно Муравьёва. С Майей непонятно, что она там пересиживает - переход в другую сборную, намекали?
Плюс девочки подтягиваются постепенно - Горбачёва и прочие.
Не говоря о возможном допуске Камилы, мб и у неё бы не было отстранения, как и сейчас нет?
А без квадов побеждают лишь с отстранением русских, нечего радоваться этому регрессу.
Вот если бы завтра поехали на чемпионат мира - кто бы у нас прыгнул четверной кроме Петросян? Чьи антропометрические характеристики позволят это делать ещё какое-то время - и ей очень повезло с датой рождения. А ещё кто?
Понятно, что русские девочки - элита женского фк. Но мы так говорим, будто у нас самих целая скамейка квадисток взрослых. А это не так.