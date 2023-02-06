Анастасия Губанова: «Хочу попробовать выучить четверной, а там – как пойдет. Люди и без четверных становятся чемпионами»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Евгений Рукавицын Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Чемпионка Европы Анастасия Губанова, представляющая Грузию, рассказала о желании выучить четверной прыжок.

– Четверные прыжки вы когда-нибудь пробовали делать?

– Пробовала, когда тренировалась в Москве, пару раз. Потом уже у Евгения Владимировича (Рукавицына) сделала несколько попыток, но серьезно не учила их.

– Лиза Туктамышева доказала, что элементы ультра-си можно выучить в любом возрасте. Оставляете еще для себя такую возможность?

– Попробовать выучить четверной хочу. А там – как пойдет.

– Что вы имеете в виду?

– Во-первых, здоровье уже не то, и оно в любом случае на первом месте. Можно выучить четверной прыжок и показать его на соревнованиях, но потом, если пойдут серьезные травмы, ты не сможешь сделать более простые элементы.

А во-вторых, люди и без четверных становятся чемпионами. И показывают не только техническую часть программы, но и саму программу. А когда человек катается с душой, зрителям на это, наверное, даже интереснее смотреть, – заявила Губанова.

Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли

«Наши тренеры сделали все, чтобы Губанова закончилась как фигуристка». Победа русской школы или Грузии?

35 комментариев

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Анастасия Канева
только дело в том, что наши русские фигуристки умеют и четверные крутить, и с душой кататься.
да и взять фигуристок, таких как Женя Медведева и Алина Загитова. четверные они не прыгали, но все равно были в топе мирового фк))
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Lapo Elkann
Если хотя бы один раз получится, скажут что она квадистка, на тренировках ведь прыгает . А на самом деле какие квады , Настенька.
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Sv Sv
"И тут Остапа понесло" (c)
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Lennuci
Развеселил комментарий Лины Федоровой во время ЧЕ. Типа, Настя держит руки вместе и никогда не разьединяет перед прыжком, как будто мячик взяла и решила подбросить. Так вот, с четверными мячик не поможет. А Настя там уже соломку подстелила, чтобы ее запомнили как "девочку, которая нежно каталась". На фига эти вбросы про какой-то четверной?
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Morveena Bum
империя Тутберидзе вообще показала, что если ты ее часть, тебе и четверные не нужны. куда там Алисе Лью и Самоделкиной до Усачевой, вы же понимаете.
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Verysia
Настю понесло после нечаянной победы на ЧЕ. Без ультра-си к концу программы еле катила.
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Ekoplane
Настя очень красиво катается, мне очень нравится. Но если судить по-спортивному, по правилам, справедливо, тогда против квадисток с приземленными квадами шансов нет. Это спорт, иначе пошли вон из Олимпийских видов СПОРТА.
Сделайте уже одиночные танцы в фк или разные типы соревнований: некоторые с прыжками, некоторые без.
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Sportsfan
Ответ Нурсултан Хамзаев
Сейчас да) а с русскими точно нет))
Аня выиграла чемпионат мира фактически без четверного. Так что все возможно.
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Маргарита В Сафронова
Люди без россиянок становятся чемпионками, Настя)))))))
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Ekoplane
Ответ Doctor of Philosophy
А действительно, на каких крупных стартах до олимпийского сезона четверные прыжки играли решающую роль в борьбе за победу? На предолимпийском чемпионате мира Анна Щербакова зашла на четверной, но недокрутила и упала, что не помешало ей выиграть - без этого самого квада. На чемпионате Европы за год до этого четверные были биты тройным акселем Алёны Косторной. Да, тоже ультра-си - но ещё за год до того четверной не помог Лизе Турсынбаевой обойти Алину Загитову, у которой на чемпионате мира был набор из стандартных тройных прыжков и каскадов с ними. То есть без квадов реально выигрывались крупные турниры, вот буквально только что.
Это потому что со шкалой GOE +5/-5 "победители" назначаются заранее в кабинетах.
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Товарищ Майор.
в квад Губановой верится ещё меньше, чем в квад Туктамышевой
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Dmona1
Сейчас с таким катанием и чм можешь стать, какие квады? Зачем?
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Alla Belova
Ответ Майя Багрянцева
Напомните, пожалуйста, кто у нас в сборной сейчас прыгает четверные? Ну вот чтобы по новым правилам возрастного ценза. Вот если бы завтра поехали на чемпионат мира - кто бы у нас прыгнул четверной кроме Петросян? Чьи антропометрические характеристики позволят это делать ещё какое-то время - и ей очень повезло с датой рождения. А ещё кто? Понятно, что русские девочки - элита женского фк. Но мы так говорим, будто у нас самих целая скамейка квадисток взрослых. А это не так.
Это всё на фоне отстранения не забывайте!
Если бы был допуск, была бы другая ситуация. И Саша держала бы себя в форме, и Аня могла продолжать, и Сони обе могли быть в другой форме, особенно Муравьёва. С Майей непонятно, что она там пересиживает - переход в другую сборную, намекали?
Плюс девочки подтягиваются постепенно - Горбачёва и прочие.
Не говоря о возможном допуске Камилы, мб и у неё бы не было отстранения, как и сейчас нет?
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Iomov
Остапа понесло....
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Vendetta4111323
Настя в юниорах была прекрасна, на ЧЕ за неё болела и рада, что она не отдала победу, но ПП катанием назвать сложно - без скорости езда от прыжка к прыжку, что и в оценках отражено - когда было, что с текущей-то инфляцией нет и 200.

А без квадов побеждают лишь с отстранением русских, нечего радоваться этому регрессу.
+7
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Lennuci
Поздно, матушка, пытаться. Hу, для Инсты разве что.
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Lennuci
Ответ Винни_1
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В десятку, бы хотели сказать?
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Майя Багрянцева
Ответ Eva2426
Становятся, да. Нужно только убрать спортсменок высьупающих за Россию И с двойными можно будет выиграть в скором времени
Напомните, пожалуйста, кто у нас в сборной сейчас прыгает четверные? Ну вот чтобы по новым правилам возрастного ценза.

Вот если бы завтра поехали на чемпионат мира - кто бы у нас прыгнул четверной кроме Петросян? Чьи антропометрические характеристики позволят это делать ещё какое-то время - и ей очень повезло с датой рождения. А ещё кто?

Понятно, что русские девочки - элита женского фк. Но мы так говорим, будто у нас самих целая скамейка квадисток взрослых. А это не так.
+7
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Bakinos
Ответ tanygavr
Не надо Насте с четвертными убиваться, даже у 18 летней Трусовой они не получаются уже. В 21 год тройные бы не растерять. На Лизу не стоит равняться, у нее восточные корни, а азиатки - долгожительницы в ФК, и как известно, они легче восстанавливаются после травм, у них эластичные связки, мягкие колени. Лучше стабильно катать свой контент без срывов и улучшать вторую оценку, которую Насте незаслуженно занижают судьи почему то.
Губановой никто вторую оценку не занижает, слишком скучно и медленно она катает свои программы. Сами программы плохо поставленные. Не за что ей ставить высокие компоненты.
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Наталья Карлова
а еще важно адекватно оценивать собственные таланты...
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Doctor of Philosophy
А действительно, на каких крупных стартах до олимпийского сезона четверные прыжки играли решающую роль в борьбе за победу? На предолимпийском чемпионате мира Анна Щербакова зашла на четверной, но недокрутила и упала, что не помешало ей выиграть - без этого самого квада. На чемпионате Европы за год до этого четверные были биты тройным акселем Алёны Косторной. Да, тоже ультра-си - но ещё за год до того четверной не помог Лизе Турсынбаевой обойти Алину Загитову, у которой на чемпионате мира был набор из стандартных тройных прыжков и каскадов с ними. То есть без квадов реально выигрывались крупные турниры, вот буквально только что.
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KMR
Императрица подтвердит
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russalka
Главное хотя бы тройные прыгать на скорости, а не пешком.
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tanygavr
Не надо Насте с четвертными убиваться, даже у 18 летней Трусовой они не получаются уже. В 21 год тройные бы не растерять. На Лизу не стоит равняться, у нее восточные корни, а азиатки - долгожительницы в ФК, и как известно, они легче восстанавливаются после травм, у них эластичные связки, мягкие колени. Лучше стабильно катать свой контент без срывов и улучшать вторую оценку, которую Насте незаслуженно занижают судьи почему то.
+1
-5
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