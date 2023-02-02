Макар Игнатов: «Все время с одними и теми же лично мне сложнее выступать, нет разгрузки. Чемпионат России – эмоционально самый сложный старт»

Теги сборная России мужское катание Макар Игнатов Фигурное катание

Российский фигурист Макар Игнатов поделился впечатлениями от сезона. 

— Как оценишь все, что произошло с тобой в этом сезоне?

— Надеюсь, что сезон для меня еще не закончился. А так — все проходит довольно неоднозначно, в постоянной борьбе с самим собой. В любом случае это такой опыт, путь. Видимо, через это нужно пройти и двигаться дальше.

— Как тебе вообще сезон внутри России?

— Сезон в любом случае классный. И для фигуристов, и для болельщиков. Другой вопрос, что конкретно мне это как-то более стрессово. Все время с одними и теми же лично мне сложнее выступать. Нет разгрузки. Для меня чемпионат России самый сложный старт чисто эмоционально.

— Из-за конкуренции?

— Ну да. По сути, конкуренция у парней выше, чем в остальных видах. Если бы не снялась часть ребят, чемпионат Петербурга практически превратился бы в чемпионат России без Александра Самарина, Артема Ковалева и Марка Кондратюка.

— В прошлом сезоне тебя критиковали за то, что тебя не хватало на вторую часть программы. Сейчас стало лучше с этим. Работали над этой проблемой?

— Конечно, работали. Удивляет, что есть люди, которые думают, что мы над этим не работаем. 

— Рост влияет на исполнение прыжков?

— Да, конечно, влияет, но у меня нет другого роста, я с этим ростом живу, прыгаю, поэтому у меня нет выбора. Сейчас он — 183-184 сантиметра. И я знаю, как мне нужно прыгать, – сказал Игнатов. 

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7 комментариев

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Додик Аксель
Вот Макар бы меньше удивлялся, что болельщики обращают на это внимание. Никто же ничего не придумывает, а говорят по факту, что как есть. Есть спецы по физподготовке, пусть они помогут группе Рукавицына своей методикой тренировок.
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Sne$hinka
Макару надо уже поставить программу под
Элвиса. Хоть показательную. Чисто визуально Макар вылитый Элвис, надо использовать свои сильные стороны, ну) Только что-то заводное, Jailhouse rock, Blue Suede shoes, на худой конец It’s now or never.

Было бы интересно посмотреть на него в таком образе. Если он прям сможет вжиться, воспроизвести стиль Элвиса, раскрылся бы по-новому. Интересно, дождусь я когда-нибудь или нет( для меня это главная интрига в карьере Макара
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4x Qqqq
Ответ Mary Ion
Макар говорит с позиции «мы все видим и работаем над этим», но у Руковицина из сезона в сезон и у мальчиков, и девочек не хватает физики. То ли жалеют, то ли реально системный какой-то косяк. Почему Гуменник с почти таким же ростом доезжает, Ковалев (!) доезжает, а Макар с Димой нет?..
Притом что Дима не великан, а вполне себе среднего роста. Ему то что мешает?
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Mary Ion
Макар говорит с позиции «мы все видим и работаем над этим», но у Руковицина из сезона в сезон и у мальчиков, и девочек не хватает физики. То ли жалеют, то ли реально системный какой-то косяк.
Почему Гуменник с почти таким же ростом доезжает, Ковалев (!) доезжает, а Макар с Димой нет?..
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AllaS
Успешных стартов Макару.
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Tzaichiha
Шикарный рост, многие завидуют.
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Doctor of Philosophy
Видно, что поработали - Макар уже не один раз успешно исполнял четверной тулуп во второй части программы. И даже в составе комбинации. Физухи на это хватает. А вот на тройной аксель следом за ним - уже нет.

Я бы сказал, что стоило ограничиться одним трикселем в первой половине, а в повтор вогнать тройной подешевле - уйму баллов на репе трикселя Макар регулярно терял, это просто неожиданно неграмотно составленный контент - но уж как есть.
+7
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+7
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