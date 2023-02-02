Макар Игнатов: «Все время с одними и теми же лично мне сложнее выступать, нет разгрузки. Чемпионат России – эмоционально самый сложный старт»

Российский фигурист поделился впечатлениями от сезона.

— Как оценишь все, что произошло с тобой в этом сезоне?

— Надеюсь, что сезон для меня еще не закончился. А так — все проходит довольно неоднозначно, в постоянной борьбе с самим собой. В любом случае это такой опыт, путь. Видимо, через это нужно пройти и двигаться дальше.

— Как тебе вообще сезон внутри России?

— Сезон в любом случае классный. И для фигуристов, и для болельщиков. Другой вопрос, что конкретно мне это как-то более стрессово. Все время с одними и теми же лично мне сложнее выступать. Нет разгрузки. Для меня чемпионат России самый сложный старт чисто эмоционально.

— Из-за конкуренции?

— Ну да. По сути, конкуренция у парней выше, чем в остальных видах. Если бы не снялась часть ребят, чемпионат Петербурга практически превратился бы в чемпионат России без Александра Самарина, Артема Ковалева и Марка Кондратюка.

— В прошлом сезоне тебя критиковали за то, что тебя не хватало на вторую часть программы. Сейчас стало лучше с этим. Работали над этой проблемой?

— Конечно, работали. Удивляет, что есть люди, которые думают, что мы над этим не работаем.

— Рост влияет на исполнение прыжков?

— Да, конечно, влияет, но у меня нет другого роста, я с этим ростом живу, прыгаю, поэтому у меня нет выбора. Сейчас он — 183-184 сантиметра. И я знаю, как мне нужно прыгать, – сказал Игнатов.