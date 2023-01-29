Игнатов о серебре чемпионата Санкт-Петербурга: «Доволен собой, потому что сезон непростой. Нахожу силы, когда тяжело, и перебарываю себя»

Российский фигурист Макар Игнатов оценил свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга, где он занял второе место.

– Какие для вас итоги этого чемпионата?

– Если брать короткую, то все понравилось. Хотелось бы, чтобы так дальше и продолжалось, чтобы только улучшать результат.

В произвольной не все получилось, но рад, что даже после такого неприятного падения не сдал и до конца боролся. В этом плане доволен.

– Второе место – хороший результат?

– Хороший. Но не лучший, который мог бы быть.

– Ты доволен собой?

– Доволен собой, потому что это непростой для меня сезон. Можно находить много объяснений, но я рад, что я все равно не то чтобы не опускаю руки.

Этого я делать не собираюсь. Но все равно нахожу силы, когда тяжело и перебарываю себя изо дня в день. Поэтому я рад.

– Смотрел вчера прокат Анастасии Губановой на чемпионате Европы в прямом эфире?

– Да, смотрел, ругал, материл, ха-ха. Но очень рад за нее, что у нее все получилось. Она большая молодец.

Рад за нашу группу. Хочется только поздравить и всего наилучшего пожелать. Планируем ли ее поздравить всей группой? Пока не знаю. Только сами откатали, – сказал Игнатов.