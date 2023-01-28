Игнатов о чемпионате Санкт-Петербурга: «Хороший прокат короткой получился, пожалуй, лучший в этом сезоне. Баллами доволен»
Российский фигурист Макар Игнатов оценил свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга, где он лидирует после короткой программы.
– Хороший прокат получился. Пока сам не видел. Но по ощущениям, вроде, все было более-менее хорошо. Завтра произвольная.
– Лучший прокат короткой программы в этом сезоне?
– Пожалуй, да.
– Баллами доволен?
– Конечно.
– Накануне чемпионата несколько спортсменов снялось с соревнований. Как к этому отнеслись?
– Я не снялся, я выступаю.
– Призовые добавляют мотивации?
– Знаете, конечно, да. Но в момент, когда ты катаешься, ты не думаешь, сколько ты выиграешь. В первую очередь – это катание.
Понятно, что финансовая подоплека есть в этом, как в любой работе. Но работа должна в первую очередь приносить удовольствие, чтобы в связи с этим росло финансовое благополучие.
– Сегодня ты получил удовольствие?
– Да, – сказал Игнатов.
Также фигурист поделился впечатлениями от Кубка Первого канала.
– Чем этот Кубок Первого канала отличался от предыдущего?
– Я был всегда в красной команде, а сейчас нет.
– Каково быть не в красной команде?
– Хорошо, отлично. Это странно звучит, но у нас с ребятами была хорошая команда. К сожалению, я не показал того, чего мог. Но ребята поддержали, у нас они были душевные, – сказал Игнатов.
Хорошо бы закрепить!))