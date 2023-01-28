Игнатов о чемпионате Санкт-Петербурга: «Хороший прокат короткой получился, пожалуй, лучший в этом сезоне. Баллами доволен»

Российский фигурист оценил свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга, где он лидирует после короткой программы.

– Хороший прокат получился. Пока сам не видел. Но по ощущениям, вроде, все было более-менее хорошо. Завтра произвольная.

– Лучший прокат короткой программы в этом сезоне?

– Пожалуй, да.

– Баллами доволен?

– Конечно.

– Накануне чемпионата несколько спортсменов снялось с соревнований. Как к этому отнеслись?

– Я не снялся, я выступаю.

– Призовые добавляют мотивации?

– Знаете, конечно, да. Но в момент, когда ты катаешься, ты не думаешь, сколько ты выиграешь. В первую очередь – это катание.

Понятно, что финансовая подоплека есть в этом, как в любой работе. Но работа должна в первую очередь приносить удовольствие, чтобы в связи с этим росло финансовое благополучие.

– Сегодня ты получил удовольствие?

– Да, – сказал Игнатов.

Также фигурист поделился впечатлениями от Кубка Первого канала.

– Чем этот Кубок Первого канала отличался от предыдущего?

– Я был всегда в красной команде, а сейчас нет.

– Каково быть не в красной команде?

– Хорошо, отлично. Это странно звучит, но у нас с ребятами была хорошая команда. К сожалению, я не показал того, чего мог. Но ребята поддержали, у нас они были душевные, – сказал Игнатов.