Губанова о золоте чемпионата Европы: «Не передать словами, насколько я счастлива. Спасибо всем тренерам, которые были рядом со мной на пути к победе»

Фигуристка из Грузии Анастасия Губанова прокомментировала свою победу на чемпионате Европы в финском Эспоо.

«Путь к этой медали был очень сложным и тернистым. Мне не передать словами, насколько я счастлива. В этот исторический день для меня и для всей Грузии хочу поблагодарить свою семью за поддержку и веру в меня. Мамочка, это твоя заслуга.

Огромное спасибо федерации Грузии и Мариам Гиоргобиани за все, что вы делаете для меня и для грузинского фигурного катания. Большое спасибо всем болельщикам и фанатам фигурного катания в Грузии, я до глубины души тронута вашей поддержкой.

Кататься в Финляндии одно сплошное удовольствие, спасибо публике за такую теплую атмосферу на льду, это по-настоящему праздник.

Огромное спасибо команде Евгения Рукавицына. Евгений Владимирович спасибо вам за веру в меня, поддержку и за нужные слова в трудную минуту. А также спасибо всем тренерам, которые были рядом со мной на пути к этой победе.

Верьте в себя и идите к своей цели. Мечты сбываются», – написала фигуристка в соцсетях.

Развязка-концерт на фигурном Евро: экс-россиянка Губанова выиграла со слезами, разбитая Хендрикс похвалила ее жестом