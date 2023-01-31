Губанова о золоте чемпионата Европы: «Не передать словами, насколько я счастлива. Спасибо всем тренерам, которые были рядом со мной на пути к победе»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Евгений Рукавицын Анастасия Губанова сборная Грузии Мариам Гиоргобиани Фигурное катание

Фигуристка из Грузии Анастасия Губанова прокомментировала свою победу на чемпионате Европы в финском Эспоо.

«Путь к этой медали был очень сложным и тернистым. Мне не передать словами, насколько я счастлива. В этот исторический день для меня и для всей Грузии хочу поблагодарить свою семью за поддержку и веру в меня. Мамочка, это твоя заслуга.

Огромное спасибо федерации Грузии и Мариам Гиоргобиани за все, что вы делаете для меня и для грузинского фигурного катания. Большое спасибо всем болельщикам и фанатам фигурного катания в Грузии, я до глубины души тронута вашей поддержкой.

Кататься в Финляндии одно сплошное удовольствие, спасибо публике за такую теплую атмосферу на льду, это по-настоящему праздник.

Огромное спасибо команде Евгения Рукавицына. Евгений Владимирович спасибо вам за веру в меня, поддержку и за нужные слова в трудную минуту. А также спасибо всем тренерам, которые были рядом со мной на пути к этой победе.

Верьте в себя и идите к своей цели. Мечты сбываются», – написала фигуристка в соцсетях.

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4 комментария

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pashkka
От всей души поздравляю Анастасию с титулом!
Желаю достойно выступить на ЧМ!
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smoky eyes
Молодец, без всяких но. Трудилась, старалась,, не пробилась в РФ, не стала сидеть и ныть, стала действовать. В жизни часто побеждают те, кто в школе не был супер звездой. И очень хороший пост с благодарностью всем причастным. В общем, хорошая ЧЕ, одобряю ))
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asusp527
Целая поэма...чемпионки ситуации.
Где-то вздохнула Ксения Гущина и много других наших девочек...
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AlenaElena28@mail.ru
удачи! немного усложнить контент и ЧМ попасть в призы!
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