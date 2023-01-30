Чемпионат США. Малинин победил с тремя четверными и падением с четверного акселя, Браун – 2-й, Торгашев – 3-й

Илья Малинин одержал победу на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.

В произвольной программе Малинин упал с четверного акселя, прыгнул четверные флип, лутц и сальхов, затем сделал две «бабочки» (двойной лутц и двойной тулуп – одинарный тулуп) и секвенцию тройной лутц – тройной аксель – тройной тулуп.

Чемпионат США

Сан-Хосе

Мужчины

Итоговое положение

1. Илья Малинин – 287,74

2. Джейсон Браун – 277,31

3. Эндрю Торгашев – 256,56

4. Максим Наумов – 249,14

5. Джимми Ма – 243,09

6. Лиам Капейкис – 226,85

7. Ярослав Паниот – 225,99

8. Камден Пулкинен – 223,72

9. Самуэль Миндра – 218,74

10. Томоки Хиваташи – 217,62

Произвольная программа

1. Эндрю Торгашев – 177,78

2. Илья Малинин – 177,38

3. Джейсон Браун – 177,06

4. Максим Наумов – 171,43

5. Джимми Ма – 169,21

6. Ярослав Паниот – 155,12

7. Камден Пулкинен – 154,25

8. Даниэль Мартынов – 149,63

9. Самуэль Миндра – 147,38

10. Лиам Капейкис – 144,58