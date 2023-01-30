Чемпионат США. Малинин победил с тремя четверными и падением с четверного акселя, Браун – 2-й, Торгашев – 3-й

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Илья Малинин одержал победу на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.

В произвольной программе Малинин упал с четверного акселя, прыгнул четверные флип, лутц и сальхов, затем сделал две «бабочки» (двойной лутц и двойной тулуп – одинарный тулуп) и секвенцию тройной лутц – тройной аксель – тройной тулуп. 

Чемпионат США

Сан-Хосе

Мужчины

Итоговое положение

1. Илья Малинин – 287,74

2. Джейсон Браун – 277,31

3. Эндрю Торгашев – 256,56

4. Максим Наумов – 249,14

5. Джимми Ма – 243,09

6. Лиам Капейкис – 226,85

7. Ярослав Паниот – 225,99

8. Камден Пулкинен – 223,72

9. Самуэль Миндра – 218,74

10. Томоки Хиваташи – 217,62

Произвольная программа

1. Эндрю Торгашев – 177,78

2. Илья Малинин – 177,38

3. Джейсон Браун – 177,06

4. Максим Наумов – 171,43

5. Джимми Ма – 169,21

6. Ярослав Паниот – 155,12

7. Камден Пулкинен – 154,25

8. Даниэль Мартынов – 149,63

9. Самуэль Миндра – 147,38

10. Лиам Капейкис – 144,58

 

8 комментариев

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Pennywise
« и секвенцию»
Комбинацию, а не секвенцию. Когда на спортсе уже избавятся от этой тупой «секвенции»?
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пазл сошёлся
Непривычно Илья остался без квакселя, успел уже приучить к успешному исполнению. А тут ещё и эти бабочки. Видимо недостаточно настроился или травма ещё беспокоит, но медаль ЧМ только с одним чистым прокатом становится все менее вероятной, а жаль. Хочется пожелать ему не становиться очередным фигуристом одного проката, а всё же научиться верно соизмерять силы и катать чисто и КП, и ПП.
Торгашев очень приятно удивил, неужели теперь тоже на ЧМ отправится?
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Андрей Красин
Малинин чуть не убился с 4А, на морально-волевых доехал, сильно ушибся. Я включил с середины, он там двойные уже прыгал, думаю что тут творится) Но он собрался, 3+3+3 сделал в конце проката и пару четверных чисто исполнил в начале после падения. Молодец, но 4А на важных стартах похоже уже не надо, риск вряд ли оправдан.
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Рустем Галеев
А это точно был чемпионат США?Малинин,Торгашев,Наумов,Мартынов))))
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Albana
Браун "почти выиграл". Если бы не поразительные и отчаянные тройной лутц – тройной аксель – тройной тулуп Малинина в самом финале, стал бы "чемпионом" без четверных и с уроненным флипом. Хорошо еще, что у Ильи запас с короткой был такой большой. А Торгашев молодец! И Мишу Ге с ним в кике показали.
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Katt Lady
Ну вот, а Браун кокетничал, что не за медалями едет, в итоге 2-ой
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Kontiolahti
Торгашев произволку выиграл 🤭

Илья, Джейсон, Андрей, Максим - как в детском задачнике, кто-то не вписывается в цепочку 😁

Вообще, пятеро славян из восьми, это конечно анекдот.
+10
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Новый Орлеан
И тут зрада. Трое русских впереди руинца. Да что же ты будешь делать!? Нужно немедленно выразить протест и наложить санкции.
+3
-5
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