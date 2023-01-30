Чемпионат США. Малинин победил с тремя четверными и падением с четверного акселя, Браун – 2-й, Торгашев – 3-й
Илья Малинин одержал победу на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.
В произвольной программе Малинин упал с четверного акселя, прыгнул четверные флип, лутц и сальхов, затем сделал две «бабочки» (двойной лутц и двойной тулуп – одинарный тулуп) и секвенцию тройной лутц – тройной аксель – тройной тулуп.
Чемпионат США
Сан-Хосе
Мужчины
Итоговое положение
1. Илья Малинин – 287,74
2. Джейсон Браун – 277,31
3. Эндрю Торгашев – 256,56
4. Максим Наумов – 249,14
5. Джимми Ма – 243,09
6. Лиам Капейкис – 226,85
7. Ярослав Паниот – 225,99
8. Камден Пулкинен – 223,72
9. Самуэль Миндра – 218,74
10. Томоки Хиваташи – 217,62
Произвольная программа
1. Эндрю Торгашев – 177,78
2. Илья Малинин – 177,38
3. Джейсон Браун – 177,06
4. Максим Наумов – 171,43
5. Джимми Ма – 169,21
6. Ярослав Паниот – 155,12
7. Камден Пулкинен – 154,25
8. Даниэль Мартынов – 149,63
9. Самуэль Миндра – 147,38
10. Лиам Капейкис – 144,58
Комбинацию, а не секвенцию. Когда на спортсе уже избавятся от этой тупой «секвенции»?
Торгашев очень приятно удивил, неужели теперь тоже на ЧМ отправится?
Илья, Джейсон, Андрей, Максим - как в детском задачнике, кто-то не вписывается в цепочку 😁
Вообще, пятеро славян из восьми, это конечно анекдот.