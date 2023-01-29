Президент Грузии поздравила Анастасию Губанову с победой на чемпионате Европы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила фигуристку Анастасию Губанову с золотой медалью чемпионата Европы.
«Анастасия Губанова – чемпионка Европы. Поздравляю», – написала Зурабишвили в соцсети, опубликовав фото фигуристки.
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Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли
Настю - с долгожданной победой!