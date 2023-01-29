Президент Грузии поздравила Анастасию Губанову с победой на чемпионате Европы

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила фигуристку Анастасию Губанову с золотой медалью чемпионата Европы. 

«Анастасия Губанова – чемпионка Европы. Поздравляю», – написала Зурабишвили в соцсети, опубликовав фото фигуристки.

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Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли

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13 комментариев

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Viks
Ответ Maturmalai
Как будто в этом есть что-то плохое.
Плохое в том, что в каждой международной федерации свои порядки и правила, спортсмены в разных неравных условиях.
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Maturmalai
Ответ Viks
В ИСУ полный либерализм: никаких связей со страной, никаких карантинов (в ЛА 3 года обязательно!), правитель дал паспорт за неделю и можешь выступать за страну... У Турции хорошие возможности всех россиянок взять к себе...
Как будто в этом есть что-то плохое.
+3
0
+3
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Viks
В ИСУ полный либерализм: никаких связей со страной, никаких карантинов (в ЛА 3 года обязательно!), правитель дал паспорт за неделю и можешь выступать за страну... У Турции хорошие возможности всех россиянок взять к себе...
+7
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+5
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Гусеконь
один хрен грузинкой не станет. ИБД
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Зиля Бадриева
Молодец, Настя. Единственно, вопрос по Урушадзе, куда делась.
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Маргарита В Сафронова
Национальная грузинская героиня!
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Anastasia1990_
Присоединяюсь к поздравлениям! Настю, Рукавицына, Грузию, Тольятти и Санкт-Петербург поздравляю с чемпионством!
+13
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+8
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Додик Аксель
В грузинских ресторанах и кафе Питера ( а их у нас много ) должны Настю, Рукавицына и Глинку обслуживать бесплатно. )))
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Алексей Венедиктов
Грузия, спасибо! Второй день радуюсь за Настю.
+16
-4
+12
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Viks
Ответ oldparakhod
Комментарий удален пользователем
А какие над Грузией "вышестоящие инстанции"?
+4
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SvetlaNochka
"Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до совершенно реальной действительности сокращается с невероятной быстротой". Словно и не век назад сказано))
Настю - с долгожданной победой!
+10
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oldparakhod
Ответ Sportsfan
Спасибо Грузии, что взяли Настю и помогли ей стать чемпионкой Европы.
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Tatiana Klm
И мы присоединяемся! Гордимся, разумеется, тоже!
+23
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Sportsfan
Спасибо Грузии, что взяли Настю и помогли ей стать чемпионкой Европы.
+51
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+47
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