Глава Федерации фигурного катания Грузии: «Губанова нас очень обрадовала, оправдала надежды и справилась психологически. Она добилась важного результата»

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани высказалась о золоте фигуристки на чемпионате Европы-2023.

Губанова выступает за Грузию с 2021 года. До этого она представляла Россию.

«Настя нас очень обрадовала, оправдала надежды и справилась психологически.

Она добилась для Грузии важного результата. Все результаты, вся работа направлена на это», – сказала Гиоргобиани.

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