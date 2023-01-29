Глава Федерации фигурного катания Грузии: «Губанова нас очень обрадовала, оправдала надежды и справилась психологически. Она добилась важного результата»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Мариам Гиоргобиани Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани высказалась о золоте фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023.

Губанова выступает за Грузию с 2021 года. До этого она представляла Россию.

«Настя нас очень обрадовала, оправдала надежды и справилась психологически.

Она добилась для Грузии важного результата. Все результаты, вся работа направлена на это», – сказала Гиоргобиани. 

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24 комментария

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Виктория Петрова
Я очень рада, что выиграла именно наша девушка,а не Хендрикс. Она уже корону на себя надела.
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olvl
Ответ Aporte14
В Грузии есть федерация, но фигурного катания нет.
Теперь будет развиваться.
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Allbee
Ну и молодцы! Каждый свою работу делает как может и получает результаты из заданных условий.
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Саша Кутузова
Ответ Peter Varfolomeyev
Сейчас берут из других федераций, чтобы был пример перед глазами, а потом родители увидят, что спорт перспективный для страны и поведут уже своих детей на катки. Так через 10 лет и подготовят себе хороший костяк уже из своих граждан.
Совершенно правильно вы говорите. Постепенно разрастется интерес, приведут детей на каток и появятся свои юные таланты.
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ИннаВБ
Ответ dima-dorozhkin
"... Осталось взять в аренду ещё пару российских фигуристок среднего уровня - и весь пьедестал будет нашим", - добавила чиновница.
Ну и возьмут, что такого
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ИннаВБ
Ответ Peter Varfolomeyev
Ну я бы поспорил. На эти ОИ они собрали себе командник, далеко не каждая страна способна на такое. Все у них впереди! Видно стремление федерации развивать этот вид спорта.
Кстати да, а та же Франция не собрала, так у кого ещё нет фигурного катания.
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ИннаВБ
Ответ Светлана Менова
Так у них Гургенидзе уже есть, та хотя бы наполовину грузинка, как и Морис.
Ещё есть мальчик-юниор, тренируется у Давыденко, на ЮГП был
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gordana
Ответ Алиса без миелофона
из спортсменов более-менее высокого уровня во всех видах от сборной Грузии НЕ натурализованным является только Егадзе хотя не все из России - Урушадзе из Латвии, Метелкина/Паркман из Белоруссии
Метелкина и Паркман изначально россияне. Они пытались перейти в Беларусь до Грузии, но там не состыковались из-за финансовых запросов.
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просто болельщица
А если бы приехали парники, то вполне реальна была бы еще одна медаль.
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Peter Varfolomeyev
Ответ dima-dorozhkin
"... Осталось взять в аренду ещё пару российских фигуристок среднего уровня - и весь пьедестал будет нашим", - добавила чиновница.
Сейчас берут из других федераций, чтобы был пример перед глазами, а потом родители увидят, что спорт перспективный для страны и поведут уже своих детей на катки. Так через 10 лет и подготовят себе хороший костяк уже из своих граждан.
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Бунтарь без идеала
Ответ Anna Morgan
Зато глава федерации есть👆однако
Ну, пока ее задача, чтоб в отсутствие тренеров и катков были представители, которые потом могут по завершении карьеры организовать ФК в стране, начинать надо с задач ближнего горизонта.
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Peter Varfolomeyev
Ответ Aporte14
В Грузии есть федерация, но фигурного катания нет.
Ну я бы поспорил. На эти ОИ они собрали себе командник, далеко не каждая страна способна на такое. Все у них впереди! Видно стремление федерации развивать этот вид спорта.
+15
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Delirium
Ответ dima-dorozhkin
"... Осталось взять в аренду ещё пару российских фигуристок среднего уровня - и весь пьедестал будет нашим", - добавила чиновница.
Скорее всего кого-то возьмут, квот то у них прибавилось.
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oldparakhod
Ответ Katerina Sunny
Там и катков нет нормальных, чтобы нутурализованные фигуристы не тренировались в других странах.
Зачем им катки, если тренеров тоже нет?
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Iuasamotu
Мака показывает мастер-класс, как нужно воспитывать чемпионов
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Anna Morgan
Ответ Katerina Sunny
Там и катков нет нормальных, чтобы нутурализованные фигуристы не тренировались в других странах.
Зато глава федерации есть👆однако
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Алиса без миелофона
Ответ dima-dorozhkin
"... Осталось взять в аренду ещё пару российских фигуристок среднего уровня - и весь пьедестал будет нашим", - добавила чиновница.
из спортсменов более-менее высокого уровня во всех видах от сборной Грузии НЕ натурализованным является только Егадзе
хотя не все из России - Урушадзе из Латвии, Метелкина/Паркман из Белоруссии
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Светлана Менова
Ответ dima-dorozhkin
"... Осталось взять в аренду ещё пару российских фигуристок среднего уровня - и весь пьедестал будет нашим", - добавила чиновница.
Так у них Гургенидзе уже есть, та хотя бы наполовину грузинка, как и Морис.
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Храбрая виолончелистка
Ответ andrej shabanov
Госпожа Гиоргобани, а как будете решать проблему с путёвками? Ну Губанова точно, Урушадзе неизвестно, выносим за скобки, а ещё? Снова стибрите у России пару человек или может вложитесь в своих?? Есть Икаджи, или как её зовут, на ЮГП выступала в этом году... А то сборная Грузии становится Россией-3...
Инга Гургенидзе, но она совсем мала ещё. В апреле только 14 лет будет.
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andrej shabanov
Госпожа Гиоргобани, а как будете решать проблему с путёвками?
Ну Губанова точно, Урушадзе неизвестно, выносим за скобки, а ещё?

Снова стибрите у России пару человек или может вложитесь в своих??

Есть Икаджи, или как её зовут, на ЮГП выступала в этом году...

А то сборная Грузии становится Россией-3...
+3
-11
-8
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Katerina Sunny
Ответ Aporte14
В Грузии есть федерация, но фигурного катания нет.
Там и катков нет нормальных, чтобы нутурализованные фигуристы не тренировались в других странах.
+9
-1
+8
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Алексей Венедиктов
Мы очень рады за вас!!!
+5
-1
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Aporte14
В Грузии есть федерация, но фигурного катания нет.
+16
-8
+8
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dima-dorozhkin
"... Осталось взять в аренду ещё пару российских фигуристок среднего уровня - и весь пьедестал будет нашим", - добавила чиновница.
+23
-5
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