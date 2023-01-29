Глава Федерации фигурного катания Грузии: «Губанова нас очень обрадовала, оправдала надежды и справилась психологически. Она добилась важного результата»
Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани высказалась о золоте фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023.
Губанова выступает за Грузию с 2021 года. До этого она представляла Россию.
«Настя нас очень обрадовала, оправдала надежды и справилась психологически.
Она добилась для Грузии важного результата. Все результаты, вся работа направлена на это», – сказала Гиоргобиани.
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хотя не все из России - Урушадзе из Латвии, Метелкина/Паркман из Белоруссии
Ну Губанова точно, Урушадзе неизвестно, выносим за скобки, а ещё?
Снова стибрите у России пару человек или может вложитесь в своих??
Есть Икаджи, или как её зовут, на ЮГП выступала в этом году...
А то сборная Грузии становится Россией-3...