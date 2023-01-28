Хендрикс о серебре чемпионата Европы: «Нормально себя чувствую, на тренировках все получается. Проблема в голове»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Фигурное катание

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала выступление в произвольной программе на чемпионате Европы в Эспоо, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Хендрикс завоевала серебро, победила Анастасия Губанова из Грузии.

«Я не знаю, в чем причина. Нет, дело не в болезни – я нормально себя чувствую, на тренировках все получается, все тренировки здесь были удачные. Проблема в голове. Видимо, я не готова пока ментально. Это большой спорт – и это сложно», – сказала Хендрикс.

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83 комментария

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Илона Савельева
Можете называть меня злобной бабкой, но я не желала Луне победы - когда наши девочки выступали, они с Йориком были очень милыми, как только наших запретили, сразу пошли гнилые разговорчики. Ох как некрасиво.
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tim55555
Ответ SofiaSkating
Во-первых не нужно было плохо говорить про русских фигуристок, которые всего добивались огромным трудом и в условиях жесточайшей конкуренции.Что не говори, а когда большая часть поклонников фк, не желают тебе победы, это сказывается, хотя до всех высказываний к Луне хорошо относились в России.Во-вторых, не в форме Луна, особенно это заметно было на пьедестале в сравнении с Кимми и Настей.Но, о форме бесполезно говорить, там же сплошной бодипозитив.Честно говоря, должна была быть Луна третьей сегодня, Кимми прекрасными прокатами заслужила серебро.
Луна высказывалась вполне корректно и совершенно справедливо по сути.
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Этери горячая
Проблема в ее голове. Нет мозга.
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tim55555
Ответ Тимур Муратов
Этой ватой был Денис Травин и его компания)
Денис Травин это псевдоним кого-то из ТШТ. Абсолютный адепт штаба.
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tim55555
Ответ Lana Donovan
Ещё на прошлом ЧЕ серебро Луны было бы нереальным достижением и она сама была бы очень счастлива этой медали. А теперь эта медаль напоминание об упущенном золоте.
На че -22 призерами были Валиева, Щербакова и Трусова.
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tim55555
Ответ Mary Ion
Объективно, качество катания у Луны выше всех девочек на этом старте. Это видно невооруженным взглядом. Но она сегодня каталась очень осторожно, без обычного раската. Непрыжковые делала так же - вроде чисто, но как-то зажато. Поэтому меня искренне удивляло ее 2 место по сумме с тремя падениями на три программы. Мне кажется, что девочка из Швейцарии должна быть выше.
Швейцарка элементами выиграла, но компонентами уступила и совершенно справедливо.
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floret
По прокату Луна должна быть третьей, её ещё вытянули на серебро с двумя падениями.
Переоценённая раньше времени фигуристка, думала приедет и выиграет.
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orlitza
Ответ N-fox
Луна красотка, но, похоже, пошел вес. И кататься стала тяжелее.
В этом году она похудела.
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Svetmel
Ответ И это все о нем
Что все так насели на Луну ,сколько злорадства ,просто неприятно читать ,у всех спортсменов бывают неудачные прокаты ,почему так получилось ,будет время Луне подумать ,серебро тоже хорошая медаль ,как Алина говорила ,что радоваться надо любой медали ,а то и этого может не быть ,спортсменка она яркая ,всё ещё будет ,Губанову с победой !
Так насели за её высказывания. Она поставила под сомнение победы наших девушек. Как бы без них она тут самая крутая. А получилось, что наших нет, а Луна без золота.
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N-fox
Луна красотка, но, похоже, пошел вес. И кататься стала тяжелее.
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Ksenia Maslennikova
Или с головой? 🤔
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Allbee
Ответ AlenaPayvina
Мне очень нравятся ее программы, эмоции, костюмы. Соориентировалась и вытягивала на эмоциях. Видимо немного они и сбили. Может на мире все получится!
На мире я надеюсь, её достойно полвинут за границу пятерки
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Kareglazaya
Похоже, не справилась с титулом лучшей одиночницы Европы. Слишком уж много вокруг говорили о том, что золото теперь достанется Луне.
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Juliana11
Эх Луна)Слишком много одежды на тебе было) Поэтому проиграла)
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Mary Ion
Объективно, качество катания у Луны выше всех девочек на этом старте. Это видно невооруженным взглядом. Но она сегодня каталась очень осторожно, без обычного раската. Непрыжковые делала так же - вроде чисто, но как-то зажато. Поэтому меня искренне удивляло ее 2 место по сумме с тремя падениями на три программы. Мне кажется, что девочка из Швейцарии должна быть выше.
+8
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+7
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Мария р
Ответ Спорт_в_массы
безобразие, с двумя такими падениями (и косячным каскадом в КП) обойти чистую девочку с техникой на десятку выше. зачем? ну взяла бы она бронзу, но хотя бы не выглядело бы цирком.
Швейцарская девочка каталась хоть и чисто, но так угловато и неряшливо в элементах, что даже с падениями Луна выглядела интереснее.
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Мария р
Очень приятно, что как не крути, а выиграла российская фигуристка! Молодец, Настя!
Однако все три ПП медали ток просто тоска, и технически, и визуально. Много пустых мест в програамах, выезды с прыжков какие-то брошенные, хореография сельская... Пересмотрела программы наших девочек на олимпиаде в Пекине...это просто другая планета. Очень жаль, что женское фигурное катание так себя обокрало в этом году..
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Спорт_в_массы
безобразие, с двумя такими падениями (и косячным каскадом в КП) обойти чистую девочку с техникой на десятку выше. зачем? ну взяла бы она бронзу, но хотя бы не выглядело бы цирком.
+15
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Екатерина Казарина
Ответ Ортодокс7
Ну, Луна, устроила ты праздник хейтерам. Злорадствуют от души. У них самих нет праздника, и с чужой неудачи устроили себе праздник.
Ну серебро - это не неудача. Это пьедестал, молодец, Луна. Но злорадства и ехидства не понимаю.
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Тимур Муратов
Ответ JL JL
Да, тоже думаю, проблема в голове, как и у Даниэля. Скорее всего. Зато как порадовала ватку на пластиковой ножке! Они прямо бьются в истерике от счастья. Я даже одну такую знаю лично, она с разбегу в бабушкин ковер на стенке вбивалась, пукая по ходу. Так была счастлива, что Луна проиграла.
Этой ватой был Денис Травин и его компания)
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Lana Donovan
Ещё на прошлом ЧЕ серебро Луны было бы нереальным достижением и она сама была бы очень счастлива этой медали. А теперь эта медаль напоминание об упущенном золоте.
+3
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Божена Малич
Эх, Луна… 😢 Всё от нервов — давление на фаворитов всегда страшное. Конечно, очень хотелось титул, и разочарование понятно, но всё равно плюс одна медаль в копилку! 🎉 Можно поздравить — очень ровный, успешный сезон. Но это был звёздный час Насти, и она справилась — заслуженно. Вся тройка молодцы, ни за кого не обидно.
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JL JL
Да, тоже думаю, проблема в голове, как и у Даниэля. Скорее всего.
Зато как порадовала ватку на пластиковой ножке! Они прямо бьются в истерике от счастья. Я даже одну такую знаю лично, она с разбегу в бабушкин ковер на стенке вбивалась, пукая по ходу.
Так была счастлива, что Луна проиграла.
+5
-11
-6
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Konyok
Ответ unknownman
Кто там говорил, что нечестное судейство из-за русских, что это все происки Лакерника? Вот сегодня Хендрикс выше юной швейцарки, с двумя падениями самые большие баллы за компоненты. Куракову так же за счет компов вытащили выше бельгийки Пинзарроне. Это опять русская мафия?
Блатная нынче Хендрикс.
+7
-4
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Linda
Ответ versa
Нет, это неуверенность в себе, она не раз об этом говорила и отсутствие опыта быть в очевидных лидерах. Неоправданный синдром самозванца.
Здесь очень многие говорят про неуверенность, и результаты девушки вроде бы это подтверждают, но мне все же казалось, что она на слишком многое понадеялась.
+2
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