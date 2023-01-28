Хендрикс о серебре чемпионата Европы: «Нормально себя чувствую, на тренировках все получается. Проблема в голове»
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала выступление в произвольной программе на чемпионате Европы в Эспоо, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.
Хендрикс завоевала серебро, победила Анастасия Губанова из Грузии.
«Я не знаю, в чем причина. Нет, дело не в болезни – я нормально себя чувствую, на тренировках все получается, все тренировки здесь были удачные. Проблема в голове. Видимо, я не готова пока ментально. Это большой спорт – и это сложно», – сказала Хендрикс.
Переоценённая раньше времени фигуристка, думала приедет и выиграет.
Однако все три ПП медали ток просто тоска, и технически, и визуально. Много пустых мест в програамах, выезды с прыжков какие-то брошенные, хореография сельская... Пересмотрела программы наших девочек на олимпиаде в Пекине...это просто другая планета. Очень жаль, что женское фигурное катание так себя обокрало в этом году..
Зато как порадовала ватку на пластиковой ножке! Они прямо бьются в истерике от счастья. Я даже одну такую знаю лично, она с разбегу в бабушкин ковер на стенке вбивалась, пукая по ходу.
Так была счастлива, что Луна проиграла.