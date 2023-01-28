Хендрикс о серебре чемпионата Европы: «Нормально себя чувствую, на тренировках все получается. Проблема в голове»

Бельгийская фигуристка прокомментировала выступление в произвольной программе на чемпионате Европы в Эспоо, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Хендрикс завоевала серебро, победила Анастасия Губанова из Грузии.

«Я не знаю, в чем причина. Нет, дело не в болезни – я нормально себя чувствую, на тренировках все получается, все тренировки здесь были удачные. Проблема в голове. Видимо, я не готова пока ментально. Это большой спорт – и это сложно», – сказала Хендрикс.