Попова о ЧЕ-2023 без России: «Спортсменам не должно быть совестно подниматься на пьедестал. Синицина и Кацалапов выигрывали без Пападакис и Сизерона»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Никита Кацалапов Виктория Синицина Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Бетина Попова Фигурное катание

Хореограф Бетина Попова рассказала, следит ли за чемпионатом Европы по фигурному катанию, который проходит в финском Эспоо.

– Я смотрю не все выступления, но за чемпионатом Европы слежу.

Не совестно ли фигуристам подниматься на пьедестал почета в отсутствии россиян?

– Этот вопрос уже много раз поднимался. Конечно, спортсменам не должно быть совестно. И наши спортсмены какое-то время выступали в отсутствии действующих лидеров.

Всегда в спорте случаются ситуации, когда лидер мог не приехать на турнир, заболеть, пропустить сезон. Те же Синицина и Кацалапов в прошлом году выиграли чемпионат Европы, когда Пападакис и Сизерон пропустили турнир. Не думаю, что кому-то должно быть совестно.

А как вам общий уровень турнира?

– Конечно, уровень турнира кажется значительно более низким: и по баллам, и по общему контенту. Но как есть… Соревнования проходят здесь и сейчас, кто выигрывает, тот и сильнейший, – сказала Попова.

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23 комментария

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Andrea Alana
Ответ Евгений Румкин
Вообще-то мадам поповой хочу напомнить что в 2020 году Вика и Никита блестяще обыграли пападакис-сизерона! И сейчас не по своей воле, и не по вине Нашей Страны Наша Сборная не выступает!
Какой нашей? Вы ни дня в России не жили. Легко из-за границы лозунгами разоряться.
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Роман Цыренков
Небольшая ремарка на ЧМ они выигрывали без Пападакисов, но после того, как ранее на ЧЕ они выиграли у них...
+1
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Евгений Румкин
Вообще-то мадам поповой хочу напомнить что в 2020 году Вика и Никита блестяще обыграли пападакис-сизерона! И сейчас не по своей воле, и не по вине Нашей Страны Наша Сборная не выступает!
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Gast
Почему спортсменам должно быть совестно за решения политиков? Однако сравнение соревнований, с которых снимались фавориты по своей воле (таких случаев бывало множество), с соревнованиями, на которые фаворитам не разрешили приехать по политическим причинам, весьма странное.
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Danila BGR
Сравнение с СК некорректно. Это одна из сильнейших пар, а ПС сами не приехали. А сейчас наших фигуристов отстранили. В экономике это называется протекционизм.
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Tan Tan
Ответ Anneta28
Любой бы не расстроился из-за этого, не надо строить из себя святош.
Есть категория людей, которых раздражает, когда им кто-то поддаётся. Это те люди, которые хотят доказать в первую очередь самим себе, что они могут быть сильнее по-честному и чувствуют, что это возможно) Казалось бы, такими априори должны быть спортсмены, но в ФК многовато слабаков
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Tan Tan
Всё же разница есть, сами снялись, или не дают выступать в обход всяких правил
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bolelschiza
Ну так СК были очень сильными, одной из лучших пар в мире. А призеры Европы у спортивных пар даже на ЧР не отобрались бы, наверное.
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Princess23
Ответ round15
Вот только до чемпионата мира Синицина и Кацалапов обыграли французов на ЧЕ, а Попова, которая следит за выступлениями, перепутала ЧМ. Уровень наших на тот момент был вровень с ПС. А теперь, не учитывая танцоров, уровень ЧЕ просто жуть. Если на душе у призеров нет никакого чувства нежданно привалившего, незаслуженного счастья, то это их убогий менталитет.
Никогда СК даже рядом не стояли с ПС. В Граце потребовалась 4 купленных судьи что топили ПС и ошибка И то вытянули сотые. ОИ все по местам расставила... СК только пыль с коньков ПС глотать
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Shveddka
Только без них и выигрывали🤣😆
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Anneta28
Ответ Елена
Те, кого допустили откровенно рады отсутствию сильных соперников.
Любой бы не расстроился из-за этого, не надо строить из себя святош.
+10
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Molly
Ответ Дарья Виноградова
Синицина и Кацалапов обыгрывали ПС на ЧЕ.
Это обсуждали много раз. Когда ПС пропускали соревнования Пападакис была не в форме. Она там вроде как рожать собиралась. А сейчас просто запрещают приехать спортсменам, которые в отличной форме и на голову выше соперников из других стран. Абсолютно несправедливая ситуация. При этом участникам, естественно, не должно быть стыдно за свои медали, так как они в этом не виноваты. Стыдно должно быть тем, кто смешал спорт с политикой и сделал соревнования пародией на них.
+11
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Наталья Ночка
Ответ round15
Вот только до чемпионата мира Синицина и Кацалапов обыграли французов на ЧЕ, а Попова, которая следит за выступлениями, перепутала ЧМ. Уровень наших на тот момент был вровень с ПС. А теперь, не учитывая танцоров, уровень ЧЕ просто жуть. Если на душе у призеров нет никакого чувства нежданно привалившего, незаслуженного счастья, то это их убогий менталитет.
На душе победителей и призеров ЧЕ радость и счастье, они получили титулы и медали, отличные призовые! На фиг им вообще думать о наших спортсменах, люди соревнуются честно в тех условиях, какие есть сегодня,кто то заболел, кто то травмирован, кого то отстранили... Зато у них появился шанс попасть в историю...
+18
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Дисперсия
Конечно, спортсменам должно быть стыдно участвовать в политических мероприятиях под видом спортивных, где политики убирают для них соперников.

При чём здесь СК и ПС, Попова? Зачем валять дурочку?
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-9
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ano
Им труднее) вот сегодня за Луной посмотрим. Мне, конечно, она нравится, но этот неожиданный шанс выбил её из равновесия точно.
+3
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Елена
Ответ Anneta28
А вот это уж точно не проблемы тех, кого допустили.
Те, кого допустили откровенно рады отсутствию сильных соперников.
+9
-5
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Тайга86
Не поняла, почему им совестно должно быть, откуда такие разговоры?) Они как боролись между собой за место повыше после наших(жо), так и продолжают бороться опять между собой, только уже без наших и за пьедестал. Что касается других видов, то у тех, кто имел шансы, их стало просто больше...Даже одной канадской паре в далеких махровых не совестно было на высшую ступень к нашим втиснуться, получив вторые золотые медали), а сейчас совесть вообще смешно искать.
+17
-3
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ВИван
Почему им должно быть совестно, они не виноваты в этом. Что за идиотский вопрос.
+17
-5
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sergey-ld
Ну, здесь она в чём-то права: в спорте может быть совестно только одно – подняться на пьедестал почёта под белым флагом, да и то только для того – у кого совесть хоть чуть-чуть осталась.
+2
-6
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Дарья Виноградова
Синицина и Кацалапов обыгрывали ПС на ЧЕ.
+18
-8
+10
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round15
Вот только до чемпионата мира Синицина и Кацалапов обыграли французов на ЧЕ, а Попова, которая следит за выступлениями, перепутала ЧМ. Уровень наших на тот момент был вровень с ПС. А теперь, не учитывая танцоров, уровень ЧЕ просто жуть. Если на душе у призеров нет никакого чувства нежданно привалившего, незаслуженного счастья, то это их убогий менталитет.
+24
-19
+5
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Anneta28
Ответ Елена
Только наши спортсмены не по своей воле пропускают турниры, их не допустили. Это другое
А вот это уж точно не проблемы тех, кого допустили.
+50
-10
+40
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Елена
Только наши спортсмены не по своей воле пропускают турниры, их не допустили. Это другое
+40
-20
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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