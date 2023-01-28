Попова о ЧЕ-2023 без России: «Спортсменам не должно быть совестно подниматься на пьедестал. Синицина и Кацалапов выигрывали без Пападакис и Сизерона»

Хореограф Бетина Попова рассказала, следит ли за чемпионатом Европы по фигурному катанию, который проходит в финском Эспоо.

– Я смотрю не все выступления, но за чемпионатом Европы слежу.

– Не совестно ли фигуристам подниматься на пьедестал почета в отсутствии россиян?

– Этот вопрос уже много раз поднимался. Конечно, спортсменам не должно быть совестно. И наши спортсмены какое-то время выступали в отсутствии действующих лидеров.

Всегда в спорте случаются ситуации, когда лидер мог не приехать на турнир, заболеть, пропустить сезон. Те же и в прошлом году выиграли чемпионат Европы, когда и пропустили турнир. Не думаю, что кому-то должно быть совестно.

– А как вам общий уровень турнира?

– Конечно, уровень турнира кажется значительно более низким: и по баллам, и по общему контенту. Но как есть… Соревнования проходят здесь и сейчас, кто выигрывает, тот и сильнейший, – сказала Попова.