Энберт о встрече Трусовой с болельщиками на Кубке Первого канала: «Мне кажется, это искреннее желание раздать автографы, а не спланированная акция против женского катания России»

Бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании поделился мнением о том, что провела встречу с болельщиками во время соревнований на Кубке Первого канала.

«Сложный вопрос. Лучше всего спросить у Александры. Главное – ее мотивация. Она как человек, который любит своих фанатов, конечно, хочет встретиться с людьми, которые ее любят. И турнир – как раз то место, где было бы неплохо встретиться.

У Хавьера Фернандеса всегда была фан-встреча на Гран-при России, но в отеле. Ее желание как таковое правильное, здесь ее нельзя не поддержать.

Насколько хорошо выбран момент? Возможно, она не подумала, что встреча может создать чрезмерный ажиотаж, который отразится на турнире. Допустим, она попробовала, поняла, что не очень подходит, и в следующий раз заранее продумает.

Мне кажется, это искренне желание раздать автографы, а не спланированная акция против женского фигурного катания России. И они не сидели и не планировали пиар-акцию, чтобы сорвать турнир», – сказал Энберт.

«Меня не пропустили». Трусова устроила встречу с фанатами во время прокатов на Кубке Первого канала (с которым не дружит) 🤷‍♂️