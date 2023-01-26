Энберт о встрече Трусовой с болельщиками на Кубке Первого канала: «Мне кажется, это искреннее желание раздать автографы, а не спланированная акция против женского катания России»

Теги сборная России Александр Энберт женское катание Александра Трусова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт поделился мнением о том, что Александра Трусова провела встречу с болельщиками во время соревнований на Кубке Первого канала. 

«Сложный вопрос. Лучше всего спросить у Александры. Главное – ее мотивация. Она как человек, который любит своих фанатов, конечно, хочет встретиться с людьми, которые ее любят. И турнир – как раз то место, где было бы неплохо встретиться.

У Хавьера Фернандеса всегда была фан-встреча на Гран-при России, но в отеле. Ее желание как таковое правильное, здесь ее нельзя не поддержать.

Насколько хорошо выбран момент? Возможно, она не подумала, что встреча может создать чрезмерный ажиотаж, который отразится на турнире. Допустим, она попробовала, поняла, что не очень подходит, и в следующий раз заранее продумает.

Мне кажется, это искренне желание раздать автографы, а не спланированная акция против женского фигурного катания России. И они не сидели и не планировали пиар-акцию, чтобы сорвать турнир», – сказал Энберт.

«Меня не пропустили». Трусова устроила встречу с фанатами во время прокатов на Кубке Первого канала (с которым не дружит) 🤷‍♂️

Материалы по теме

107 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Morgan
Ответ Lёna
все отметились, самые первые, как всегда. Может, у них обязанность такая?)
Определенно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВИван
Пусть Саша встречается со своими болельщиками, когда может, а на Кубке организаторы сами устроили бардак, если бы этого не было, всё прошло бы нормально, как ранее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВИван
Ответ Lёna
Всё ясно как белый день. Саша традиционно в очередной раз (это не впервые) собрала болельщиков, чтобы порадовать их автограф/фотосессией, для чего пригласила их в фойе, чтобы не толпиться и не мешаться на трибунах. Тихонечко пригласила в своей личной телеге- т.е. для своих, а не кричала в микрофон на весь зал)) Видимо, не ожидали такого наплыва людей, организаторы испугались и дали заднюю. Такие же автограф-сессии были в Сочи и Самаре, и там никого это не взбудоражило. Почему сейчас старательно педалируют эту тему, которая яйца выеденного не стоит? Очевидно, чтобы отвлечь внимание от оконфузившейся певицы.
+++++++
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sport-forever
Ответ Галина Александрова
Саша не первый раз так сделала, было это и в Сочи на этапе, Кондратюк в Красноярске на ЧР, это не продумано и не спланировано?) Или они такие ..., или федра позволила им это делать.
Марк не выкладывал никаких сообщений на канале об автограф-сессиях. Он вместе с другими спортсменами просто наблюдал за прокатами коллег с трибуны пока это было возможно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sport-forever
Ответ Лилибет
Это во время прокатов такое было?😧
В Красноярске на ЧР множество спортсменов сидело на трибуне в разные дни. Ко всем подходили за автографами и фото, особенно дети и подростки. Персонал старался разгонять зрителей во время прокатов, но это не всегда получалось. К Марку нагрянула огромная толпа, не дав прсмотреть прокатов нормально, он в перерыве едва смог уйти с трибуны. Потом смотрел прокаты девушек уже в потрибуннике. На следующий день зрители донимали там же Тихонова, Самарина, Семененко и Галлямова, но в значительно меньшем количестве. Я сидела на соседней трибуне и лично наблюдала за ситуацией. А этот коментатор зачем-то занимается вбросами на ветках.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tzaichiha
Сколько можно обсуждать каждый шаг Трусовой. Пусть тренируется и показывает спортивные результаты. А после соревнований уже и автографы можно раздавать. У Саши давно уже все наоборот. Сначала пишет мемуары, а потом соревнуется. Логично вообще-то наоборот.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sport-forever
Ответ Галина Александрова
Марк сидел на трибуне, как зритель, камерой всё это снимают. Подходят к нему, желающие взять автограф, сделать селфи, один, два, три человека ..., народ повалил, съёмку этого действа продолжают, Марк берёт свои вещи и встаёт и идёт на выход, выводя за собой массу желающих. Норм?)))
Повторюсь, Марк уходил с трибуны в Красноярске в перерыве и никому в фойе автографов не раздавал! На трибуне во время прокатов к нему персонал не подпускал!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
Ответ Марина Синельникова
А как после шоу проходят фотосесии? Нормально же, организованно, с охраной и все довольны.
после шоу не может быть для всех желающих, там снесут тогда
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
Ответ Марина Синельникова
Я написала универсальный расклад фотосессий который бы всех устроил. Но я поняла, что для вас нормально, что Саша устроила фотосессию во время прокатов других.
уже все написала по этому поводу- в конце очень неудобно, многотысячная толпа
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марина Синельникова
Ответ Lёna
А вы не подумали, что когда закончится, пойдет многотысячная толпа? Это было бы очень не очень. Повторяю, она же не весь зал позвала, не объявляла на всю арену, а лишь заинтересованных
А как после шоу проходят фотосесии? Нормально же, организованно, с охраной и все довольны.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марина Синельникова
Ответ Lёna
Ну не вам указывать, что ей делать. Я же не пишу :"Пусть Марина Синельникова пишет только до полуночи, и не пишет всякий спам")) К тому же скорее всего это было согласовано, я даже видела информацию конкретно про 40 минут
Я написала универсальный расклад фотосессий который бы всех устроил. Но я поняла, что для вас нормально, что Саша устроила фотосессию во время прокатов других.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
76yjgh98tr675dyt45
хоть кто-то в фк не потерял человеческое лицо.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
Ответ Роман Волков
Вопрос не в том, что зрители сами пошли, а в том, что Саша знала, что сейчас Развязка всего Кубка! Могла просто Подождать! Но не стала! Специально! Это Подленько.
Влада Вишневская- это ваш другой профиль?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
Ответ Марина Синельникова
Пусть устраивает фотосессии после прокатов согласовав место с организаторами только и всего. Во время прокатов такое делать не нужно.
Ну не вам указывать, что ей делать. Я же не пишу :"Пусть Марина Синельникова пишет только до полуночи, и не пишет всякий спам")) К тому же скорее всего это было согласовано, я даже видела информацию конкретно про 40 минут
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
Ответ Роман Волков
Вопрос не в том, что зрители сами пошли, а в том, что Саша знала, что сейчас Развязка всего Кубка! Могла просто Подождать! Но не стала! Специально! Это Подленько.
А вы не подумали, что когда закончится, пойдет многотысячная толпа? Это было бы очень не очень. Повторяю, она же не весь зал позвала, не объявляла на всю арену, а лишь заинтересованных
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марина Синельникова
Ответ Lёna
Всё ясно как белый день. Саша традиционно в очередной раз (это не впервые) собрала болельщиков, чтобы порадовать их автограф/фотосессией, для чего пригласила их в фойе, чтобы не толпиться и не мешаться на трибунах. Тихонечко пригласила в своей личной телеге- т.е. для своих, а не кричала в микрофон на весь зал)) Видимо, не ожидали такого наплыва людей, организаторы испугались и дали заднюю. Такие же автограф-сессии были в Сочи и Самаре, и там никого это не взбудоражило. Почему сейчас старательно педалируют эту тему, которая яйца выеденного не стоит? Очевидно, чтобы отвлечь внимание от оконфузившейся певицы.
Пусть устраивает фотосессии после прокатов согласовав место с организаторами только и всего. Во время прокатов такое делать не нужно.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Волков
Ответ Lёna
зрители купили билеты и вольны были делать, что угодно, хоть в кафе все это время просидеть. Их как телят за веревочку повели что ли?) Кто хотел, тот пошел. Тем более в зале это никто не объявлял. А первый канал Сашу на трибуне показал специально, конечно, к ней пошли за автографами.
Вопрос не в том, что зрители сами пошли, а в том, что Саша знала, что сейчас Развязка всего Кубка!
Могла просто Подождать! Но не стала! Специально!
Это Подленько.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
Ответ Роман Волков
Действительно, зачем отвлекать зрителей с трибун, да ещё и во время сильнейшей разминки! Всё она знала и время было выбрано не случайно! Зрители купили билеты, зачем она это сделала? Могла бы дождаться окончания и раздавай сколько хочешь! Это акция против Первого Канала, но отвлечены то были зрители купившие билеты. Совсем оглупела.
зрители купили билеты и вольны были делать, что угодно, хоть в кафе все это время просидеть. Их как телят за веревочку повели что ли?) Кто хотел, тот пошел. Тем более в зале это никто не объявлял. А первый канал Сашу на трибуне показал специально, конечно, к ней пошли за автографами.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
Всё ясно как белый день. Саша традиционно в очередной раз (это не впервые) собрала болельщиков, чтобы порадовать их автограф/фотосессией, для чего пригласила их в фойе, чтобы не толпиться и не мешаться на трибунах. Тихонечко пригласила в своей личной телеге- т.е. для своих, а не кричала в микрофон на весь зал)) Видимо, не ожидали такого наплыва людей, организаторы испугались и дали заднюю. Такие же автограф-сессии были в Сочи и Самаре, и там никого это не взбудоражило. Почему сейчас старательно педалируют эту тему, которая яйца выеденного не стоит? Очевидно, чтобы отвлечь внимание от оконфузившейся певицы.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oksana bask
Ответ Тайга86
Кому как.
вы правы.. теряем.. прикольно бы было смотреть..как "ракета" на 5ю точку пикирует)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Волков
Действительно, зачем отвлекать зрителей с трибун, да ещё и во время сильнейшей разминки!
Всё она знала и время было выбрано не случайно!
Зрители купили билеты, зачем она это сделала?
Могла бы дождаться окончания и раздавай сколько хочешь!
Это акция против Первого Канала, но отвлечены то были зрители купившие билеты.
Совсем оглупела.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
Ответ tancha.20
Трусова не знала и не могла знать настроения зрителей которые два часа наблюдали катание на четырёх костях, закончившееся травмой Зининой. Атмосфера праздника не просто исчезла, она даже не началась. И тут организаторы турнира показали Трусову на трибуне. Именно показали, ибо именитых гостей обычно прячут в ВИП ложу. Начался массовый выход зрителей, сначала фанатов Трусовой за автографом, а потом и всех недовольных зря потраченными личным временем и деньгами. PS: Энберт, при недостатке информации, естественно занял нейтральную позицию. Респект Александру!
вот кстати да, первый специально показал Сашу на трибуне
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
Ответ As per
Оправдания - удел нюриков) Что только не придумали для оправданий песни в машине - и фейки, и сливы, и даже сектор газа)
так и эту тему специально раздувают и педалируют, чтобы внимание отвлечь от певицы
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
Ответ Magmel_vl
Да пусть поет, что хочет. Этим она никак других фигуристок не задела. А ваша Шурочка решила без согласования с организаторами устроить афтохраф-сессию на мероприятии, генеральным спонсором которого является нелюбимый ею канал, да ещё и во время выступления других фигуристок. Вы уж сами решите, что это было - глупость и наплевательское отношение к другим, или намеренная подлость в духе Рудьковских.
ну вообще-то многие писали, риа новости в том числе, что все было соблюдено. Видимо не ожидали, что много людей будет, и дали заднюю
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
Ответ Галина Александрова
Саша не первый раз так сделала, было это и в Сочи на этапе, Кондратюк в Красноярске на ЧР, это не продумано и не спланировано?) Или они такие ..., или федра позволила им это делать.
и в Сочи, и в Самаре были автограф/фотосессии Саши с болельщиками, тоже не на трибунах, а в фойе. Зачем остальным мешать? Все правильно. Только тогда никому дела не было до этого. А сейчас раздувают искусственно. Как всегда чтобы отвлечь внимание от оконфузившейся
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий