Попова о показательном Валиевой «Уэнздей»: «Камиле и Даниилу Глейхенгаузу – огромный респект. Номер получился очень актуальным, прямо в тему»

Теги сборная России женское катание Бетина Попова Даниил Глейхенгауз Камила Валиева Фигурное катание

Экс-фигуристка, хореограф Бетина Попова поделилась мнением о показательном номере Камилы Валиевой.

– Как тебе показательный номер Камилы Валиевой в образе Уэнздей? Вокруг него такой ажиотаж.

– Я люблю, когда с показательными программами заморачиваются, думают о них. Когда спортсмен хочет порадовать зрителей и придумать что-то новенькое.

Для меня очень радостно, когда ребята выходят и катают не просто куски программ под заезженную музыку и набор привычных элементов и движений, а пробуют что-то новое.

И здесь Камиле и Даниилу Глейхенгаузу – я так понимаю, он был ее хореографом, — огромный респект. Номер получился очень актуальным, прямо в тему. За неделю до чемпионата России мои социальные сети были заполнены: кто-то танцевал под водой, группами или в одиночку. Этот танец был везде.

Конечно, не использовать такой тренд было бы глупо. Это здорово, что они за него взялись. И Камила классно воплощает разные роли, замечательно двигается – показала вставку с элементами vogue (стиль, базирующийся на модельных позах и подиумной походке).

По самой концепции номер мне понравился – он получился очень проработанный, – сказала Попова.

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

15 комментариев

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Elena Koval
пластики ей не хватает,у артистки кино она есть,а у Валиевой нет
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Ridl
Кстати, номер заставил посмотреть сериал 🥲
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Надумочка
Ответ Маргарита Михайловна
У Валиевой нет ни своего стиля ни харизмы. Поэтому её номера никто не будет пересматривать.
Данная фанатка Алины совсем потеряла адекватность. Только на сайте 1го почти 500тыс. просмотров. Это "никто не будет пересматривать"?
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Адриана
Согласна с Бетиной, сама редко смотрю показалки, но после такого ажиотажа посмотрела и была под впечатлением, Камила умница, она может всё и Глейхенгауз молодец, номер получился интересным, зрелищным, поэтому неудивительно, что многие пересматривают его ( я тоже).
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Тайга86
Однозначно одна из лучших показалок ТШТ и, пожалуй, самая крутая и интересная. Во всяком случае, привлекла внимание людей даже далеких от фк в принципе...Не знаю ни одного кому бы не понравилось...Стильная, актуальная и, наверное, самая пересматриваемая.
+9
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Маргарита Михайловна
У Валиевой нет ни своего стиля ни харизмы. Поэтому её номера никто не будет пересматривать.
+2
-8
-6
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B.Jones
Ответ Sat397
Трудно не согласиться с Бетиной Вадимовной, номер действительно получился классным. До сих пор его смотрят и смотрят все новые люди, многие из которых даже ФК никогда не интересовались.
Вот тут не поспоришь
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B.Jones
Мало дали "уинздей", надо больше.
+2
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Sat397
Трудно не согласиться с Бетиной Вадимовной, номер действительно получился классным. До сих пор его смотрят и смотрят все новые люди, многие из которых даже ФК никогда не интересовались.
+6
-3
+3
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oldparakhod
Номер шикарный. И Камила в нем, бесподобна.
+5
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elmih
Номер и правда классный. Один из немногих показательных, которые хочется пересмотреть.
+8
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Sincere
Номер настолько зашел, что я даже сериал весь потом посмотрела, чего со мной никогда не бывало😁
+18
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Denkaaaa
уговорили ,похвалим мы вашу Ваилеву.
+1
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-5
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JforJustSkate
Ух ты, да неужели они удостоились- таки ее похвалы? Даниил рыдает от счастья...
+15
-4
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B.Jones
Попова) бррр..
+3
-5
-2
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