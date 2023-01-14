Попова о показательном Валиевой «Уэнздей»: «Камиле и Даниилу Глейхенгаузу – огромный респект. Номер получился очень актуальным, прямо в тему»

Экс-фигуристка, хореограф Бетина Попова поделилась мнением о показательном номере Камилы Валиевой.

– Как тебе показательный номер Камилы Валиевой в образе Уэнздей? Вокруг него такой ажиотаж.

– Я люблю, когда с показательными программами заморачиваются, думают о них. Когда спортсмен хочет порадовать зрителей и придумать что-то новенькое.

Для меня очень радостно, когда ребята выходят и катают не просто куски программ под заезженную музыку и набор привычных элементов и движений, а пробуют что-то новое.

И здесь Камиле и Даниилу Глейхенгаузу – я так понимаю, он был ее хореографом, — огромный респект. Номер получился очень актуальным, прямо в тему. За неделю до чемпионата России мои социальные сети были заполнены: кто-то танцевал под водой, группами или в одиночку. Этот танец был везде.

Конечно, не использовать такой тренд было бы глупо. Это здорово, что они за него взялись. И Камила классно воплощает разные роли, замечательно двигается – показала вставку с элементами vogue (стиль, базирующийся на модельных позах и подиумной походке).

По самой концепции номер мне понравился – он получился очень проработанный, – сказала Попова.

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей