Попова о показательном Валиевой «Уэнздей»: «Камиле и Даниилу Глейхенгаузу – огромный респект. Номер получился очень актуальным, прямо в тему»
Экс-фигуристка, хореограф Бетина Попова поделилась мнением о показательном номере Камилы Валиевой.
– Как тебе показательный номер Камилы Валиевой в образе Уэнздей? Вокруг него такой ажиотаж.
– Я люблю, когда с показательными программами заморачиваются, думают о них. Когда спортсмен хочет порадовать зрителей и придумать что-то новенькое.
Для меня очень радостно, когда ребята выходят и катают не просто куски программ под заезженную музыку и набор привычных элементов и движений, а пробуют что-то новое.
И здесь Камиле и Даниилу Глейхенгаузу – я так понимаю, он был ее хореографом, — огромный респект. Номер получился очень актуальным, прямо в тему. За неделю до чемпионата России мои социальные сети были заполнены: кто-то танцевал под водой, группами или в одиночку. Этот танец был везде.
Конечно, не использовать такой тренд было бы глупо. Это здорово, что они за него взялись. И Камила классно воплощает разные роли, замечательно двигается – показала вставку с элементами vogue (стиль, базирующийся на модельных позах и подиумной походке).
По самой концепции номер мне понравился – он получился очень проработанный, – сказала Попова.
Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей
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