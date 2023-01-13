Состояние Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, остается без изменений

Состояние олимпийского чемпиона , госпитализированного с пневмонией, остается без изменений.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Улучшений пока нет», – сказал источник.

10 января Костомаров попал в больницу. Сообщалось, что у него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B; фигурист находится на ИВЛ и процедуре искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?