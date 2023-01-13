Состояние Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, остается без изменений

Теги Роман Костомаров сборная России ТАСС Фигурное катание

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, остается без изменений. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Улучшений пока нет», – сказал источник. 

10 января Костомаров попал в больницу. Сообщалось, что у него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B; фигурист находится на ИВЛ и процедуре искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

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13 комментариев

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encaro_one
Ответ Марта_М
Здоровья Роману! А спортсу перестать обзванивать всех подряд с опросами про его здоровье!
Источник — ТАСС
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kate_ko
Спасибо, что не потащили сюда "новости" из стархита про синие ноги! Хочется верить, что скоро Роман сам сможет рассказать про свое состояние 🤞
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olvl
Верим и надеемся, что всё будет хорошо.
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zuhra tmn
Роман, боритесь, не сдавайтесь! С Верой и надеждой ждём улучшения.
+1
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+1
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Джефф Лебовски
Стабилизация - уже хорошо, дальше - на поправку! 🤞🤞
+2
0
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принцесса Севера
Роман, борись ради детей, Оксаны и родных!
+2
0
+2
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TUGRI
Ответ Наталья Шарова
Главное - что нет ухудшения состояния! Здоровья Роману!
А куда еще хуже? Он на грани
+1
-2
-1
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Леличек
Не могу даже представить, каково сейчас его семье(( Здоровья Роме!!!
+3
0
+3
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Татьяна Макарова
Роман, держись! Мы верим в лучшее. И молимся.
+7
0
+7
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Марта_М
Здоровья Роману! А спортсу перестать обзванивать всех подряд с опросами про его здоровье!
+2
0
+2
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& Co1366
Крепкого сибирского здоровья Роман 🌲
+2
0
+2
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Наталья Шарова
Главное - что нет ухудшения состояния! Здоровья Роману!
+8
0
+8
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Denkaaaa
держись,Роман!
+5
0
+5
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