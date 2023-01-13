Ксения Синицына снялась с Кубка Первого канала из-за травмы

Теги сборная России травмы женское катание Александр Коган Ксения Синицына ТАСС Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Фигуристка Ксения Синицына не выступит на Кубке Первого канала из-за травмы. 

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган

«Ксения Синицына получила травму, она не выступит на турнире», – сообщил Коган.

Синицыну на турнире заменит Алина Горбачева. Соревнования пройдут 21-22 января в Москве. 

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11 комментариев

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Oleandra
Ответ Анна Беляева
Господи, уймитесь вы, неугомонная, со своими теориями заговоров против ТШТ. Травмы в спорте случаются. Серийность их довольно частотна по многим причинам. Кого куда можно спихнуть, у ЭГ глаз что ли нет, она не видит, кого берет? Раз брала Канышеву, значит ее все устраивало.
а что там можно увидеть? катается человек и катается.. а потом раз - и застарелая травма)
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На Пекин
Все-таки Ксюша, жаль, скорейшего выздоровления.
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Oleandra
Ответ Евгения Гринева
Она не сразу перешла, лечилась несколько месяцев. Но вроде бы неправильный диагноз поставили
а говорят, что это Этери сразу её травмировала.. а это оказывается естественное состояние фигуристок из этого штаба..
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Анна Беляева
Ответ Oleandra
кажется из этого же штаба Канышеву спихнули в ТШТ с травмами?
Господи, уймитесь вы, неугомонная, со своими теориями заговоров против ТШТ. Травмы в спорте случаются. Серийность их довольно частотна по многим причинам. Кого куда можно спихнуть, у ЭГ глаз что ли нет, она не видит, кого берет? Раз брала Канышеву, значит ее все устраивало.
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Евгения Гринева
Ответ Oleandra
кажется из этого же штаба Канышеву спихнули в ТШТ с травмами?
Она не сразу перешла, лечилась несколько месяцев. Но вроде бы неправильный диагноз поставили
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Этери горячая
К счастью, это не Камила уходит.
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Oleandra
Ответ Анна Беляева
Ксюшу травмы прямо преследуют! Красивая фигуристка. Скорейшего восстановления
кажется из этого же штаба Канышеву спихнули в ТШТ с травмами?
+1
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Ева Майская
Жаль (
У Ксении на льду свое неуловимое очарование, всегда очень приятно смотреть ее прокаты.
Здоровья!
+3
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Анна Беляева
Ксюшу травмы прямо преследуют! Красивая фигуристка. Скорейшего восстановления
+3
0
+3
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Люблю Женьку
Жаль... Ксюша для меня сейчас настоящее фигурное катание, смотрится завораживающе на льду и ни какие квады такую красоту не побьют.
Поправляйся, ледовая балерина! Может к финалу РГП всё устаканится 🙏
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Denkaaaa
очень жалко что не будет Ксюши(((
побольше здоровья ей,и скорейшего восстановления!!
что ж,ждем Алину,тоже будет интересно посмотреть ее.
+3
0
+3
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