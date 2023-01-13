Ксения Синицына снялась с Кубка Первого канала из-за травмы

Фигуристка Ксения Синицына не выступит на Кубке Первого канала из-за травмы.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) .

«Ксения Синицына получила травму, она не выступит на турнире», – сообщил Коган.

Синицыну на турнире заменит . Соревнования пройдут 21-22 января в Москве.