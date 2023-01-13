Ксения Синицына снялась с Кубка Первого канала из-за травмы
Фигуристка Ксения Синицына не выступит на Кубке Первого канала из-за травмы.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.
«Ксения Синицына получила травму, она не выступит на турнире», – сообщил Коган.
Синицыну на турнире заменит Алина Горбачева. Соревнования пройдут 21-22 января в Москве.
У Ксении на льду свое неуловимое очарование, всегда очень приятно смотреть ее прокаты.
Здоровья!
Поправляйся, ледовая балерина! Может к финалу РГП всё устаканится 🙏
побольше здоровья ей,и скорейшего восстановления!!
что ж,ждем Алину,тоже будет интересно посмотреть ее.