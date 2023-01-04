Тесса Виртью обручилась с защитником «Торонто» Морганом Райлли

Трехкратная олимпийская чемпионка обручилась с защитником хоккейного клуба « » .

Виртью опубликовала в соцсети фото с Райлли, а позднее в подкасте канадской писательницы Шанталь Биссон подтвердила, что помолвлена.

Тесса Виртью выступала в танцах на льду со Скоттом Мойром. На их счету три золота и два серебра Олимпийских игр, три золота чемпионатов мира. Пара завершила карьеру после Игр-2018 в Пхенчхане.

ФОТО