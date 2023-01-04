Тесса Виртью обручилась с защитником «Торонто» Морганом Райлли

Теги Торонто Тесса Виртью светская хроника танцы на льду сборная Канады Морган Райлли Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Тесса Виртью обручилась с защитником хоккейного клуба «Торонто» Морганом Райлли

Виртью опубликовала в соцсети фото с Райлли, а позднее в подкасте канадской писательницы Шанталь Биссон подтвердила, что помолвлена. 

Тесса Виртью выступала в танцах на льду со Скоттом Мойром. На их счету три золота и два серебра Олимпийских игр, три золота чемпионатов мира. Пара завершила карьеру после Игр-2018 в Пхенчхане. 

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6 комментариев

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Тайга86
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Ответ Тайга86
Поздравляю пару. Единственное, к таким новостям не мешало бы фото прикреплять...
О, спасибо за оперативность. Прикрепили. Красавцы, гармоничная пара.
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Тайга86
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Поздравляю пару. Единственное, к таким новостям не мешало бы фото прикреплять...
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Додик Аксель
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У Тессы теперь надёжная защита...
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Александр Романов
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Без фото новость не о чем
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Кукич
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Что делает эта новость в спортивном сайте?
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King_bez_ice
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Я живу в мире, где Тесса со Скотом вместе ибо если нет, то я не знаю как они так передавали всё на льду

P.s.это если что полушутка
Но правда считаю, что ни у кого (даже те кто и в жизни пара) не получалось так отыгрывать любовь, страсть, слияние
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