Тесса Виртью обручилась с защитником «Торонто» Морганом Райлли
Трехкратная олимпийская чемпионка Тесса Виртью обручилась с защитником хоккейного клуба «Торонто» Морганом Райлли.
Виртью опубликовала в соцсети фото с Райлли, а позднее в подкасте канадской писательницы Шанталь Биссон подтвердила, что помолвлена.
Тесса Виртью выступала в танцах на льду со Скоттом Мойром. На их счету три золота и два серебра Олимпийских игр, три золота чемпионатов мира. Пара завершила карьеру после Игр-2018 в Пхенчхане.
P.s.это если что полушутка
Но правда считаю, что ни у кого (даже те кто и в жизни пара) не получалось так отыгрывать любовь, страсть, слияние