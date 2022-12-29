Боброва о том, что Трусова снялась с ЧР: «Она могла откатать, возможно, неплохо. Но стоило ли это того, учитывая, что мы никуда не отбираемся?»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде поделилась мнением о том, что снялась с чемпионата России.

«Трусова заболела еще раньше. Слегла с температурой 39, а многие с ней общаются близко, и встал вопрос, чтобы она никого не заразила. Вроде как хотели приезжать на чемпионат России, доехала она до Красноярска и не выступила в итоге.

У тебя сложный сезон, тебе нужно из раза в раз на соревнованиях что-то доказывать – себе, судьям, болельщикам, федерации и так далее. Когда большая температура и болезнь, очень опасно кататься, потому что это невероятная нагрузка на сердце.

Мы всегда смотрели по состоянию: насколько важный старт и важно откатать либо поберечься.

Она могла откатать, возможно, неплохо, но стоило ли это того, учитывая, что мы никуда не отбираемся? Чтобы после этого еще неделю в лежку лежать и с осложнениями какими-нибудь. Поэтому с врачами приняли решение, что не будет выступать.

Есть ли смысл на морально-волевых выходить, задыхаясь, доползая с тройными, занимая не 1-3-е место? Если выходить, то надо бороться за самые высокие места.

Мы желаем Саше здоровья, возвращения на лед без осложнений», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

«Температура 39,4 – ночью вызвали врача». Вал снятий на фигурном чемпионате России