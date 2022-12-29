Боброва о том, что Трусова снялась с ЧР: «Она могла откатать, возможно, неплохо. Но стоило ли это того, учитывая, что мы никуда не отбираемся?»

Теги сборная России чемпионат России Екатерина Боброва женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва поделилась мнением о том, что Александра Трусова снялась с чемпионата России.

«Трусова заболела еще раньше. Слегла с температурой 39, а многие с ней общаются близко, и встал вопрос, чтобы она никого не заразила. Вроде как хотели приезжать на чемпионат России, доехала она до Красноярска и не выступила в итоге.

У тебя сложный сезон, тебе нужно из раза в раз на соревнованиях что-то доказывать – себе, судьям, болельщикам, федерации и так далее. Когда большая температура и болезнь, очень опасно кататься, потому что это невероятная нагрузка на сердце.

Мы всегда смотрели по состоянию: насколько важный старт и важно откатать либо поберечься.

Она могла откатать, возможно, неплохо, но стоило ли это того, учитывая, что мы никуда не отбираемся? Чтобы после этого еще неделю в лежку лежать и с осложнениями какими-нибудь. Поэтому с врачами приняли решение, что не будет выступать.

Есть ли смысл на морально-волевых выходить, задыхаясь, доползая с тройными, занимая не 1-3-е место? Если выходить, то надо бороться за самые высокие места.

Мы желаем Саше здоровья, возвращения на лед без осложнений», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

«Температура 39,4 – ночью вызвали врача». Вал снятий на фигурном чемпионате России

34 комментария

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Вероника Гаряева
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Всë новые и новые подробности и комментарии... Но из того, что слышала, у меня складывается следующее: вероятно, Саша болела до ЧР и, возможно, не тренировалась несколько дней, ближе к отправлению на чемпионат наметилась тенденция к улучшению и, она решила ехать. Приехали, на ещё не восстановившиеся организм была дана нагрузка в виде тренировок и попыток четверных, организм, видимо, не справился и выдал температуру за день до короткой. Вполне не исключено такое...
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rtun
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Ответ Дружба11
да что Вы(((как жаль.....
С Первым давно видимо проблемы были.
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Osik92
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В смысле стоило или нет. Раз уж карьеру не закончила как Щербакова и косторная чего тогда приехала и слилась с главного старта сезона
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Alexander X
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Ответ Mary Ion
Че-то чем больше комментируют эту историю, тем более неприятной она становится. То есть Саша, болея гриппом, полетела со всей сборной в Красноярск, заразила там Самоделкину как минимум, подышала на всех за завтраком… ну блин, тот случай, когда лучше бы молчали, меньше бы подробностей всплыло
некое большое количество людей, которое с ней общается и кто-то из них поведал это бобровой... странно вот... чё же никакого "инсайда" перед чр не было🤔
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Alexander X
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я так и не понял: где в этой каше мыслей она о себе, а где о Саше?...
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Бильм@н
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Ответ Osik92
С Кубка первого тоже сольется чувствую
Она давно уже говорила, что не собирается там участвовать
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Сергей Дроздов
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То есть – если мы не отбираемся на встречу с "Гийомами" и"Сизеронами", то и чемпионату РФ – грош цена, на фига в нём участвовать?
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Mary Ion
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Че-то чем больше комментируют эту историю, тем более неприятной она становится. То есть Саша, болея гриппом, полетела со всей сборной в Красноярск, заразила там Самоделкину как минимум, подышала на всех за завтраком… ну блин, тот случай, когда лучше бы молчали, меньше бы подробностей всплыло
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Дружба11
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Ответ rtun
Набросов не надо делать, Саша в нём и не собиралась участвовать. Его нет уже пару месяцев в её расписании. Админы всегда отвечают отрицательно на вопросы фанатов о том, будет она на КПК или нет.
да что Вы(((как жаль.....
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rtun
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Ответ Anna Stefan
Я и не стремлюсь)) И персональных ни приветов, ни тем более прЮветов мне от вас не надо)))
Вот и ступайте с миром.
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Anna Stefan
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Ответ rtun
Каков комментирующий, такое и изыскание.Вы пока на звание самого рьяного антиболельщика Саши не доросли, хотя, конечно, очень стараетесь. Вам персональный привет ещё пока не положен)))
Я и не стремлюсь)) И персональных ни приветов, ни тем более прЮветов мне от вас не надо)))
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rtun
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Ответ Anna Stefan
"Изыскание", конечно, мягко говоря, какое-то неизысканное)) Но вы ищите, не останавливайте на достигнутом)))
Каков комментирующий, такое и изыскание.Вы пока на звание самого рьяного антиболельщика Саши не доросли, хотя, конечно, очень стараетесь. Вам персональный привет ещё пока не положен)))
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Додик Аксель
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Все мы болели, болеем и будем болеть. И у многих была высокая температура во время недуга. А тем более, когда это грипп или ОРВИ, то здесь изолирование, постельный режим и лечение. Ничего подобного бы не наблюдали в этом случае.
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Sektor_5
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Странный вопрос. А зачем тогда вообще было приезжать? Боброва в последнее время удивляет со знаком минус.
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Anna Stefan
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Ответ rtun
Искренне рада Вашему интересу к моему литературному изысканию. Нет, конечно)))
"Изыскание", конечно, мягко говоря, какое-то неизысканное)) Но вы ищите, не останавливайте на достигнутом)))
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rtun
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Ответ Anna Stefan
Простите, вы всегда пишете ПрЮвет - это имеет какой-то тайный смысл?🤔
Искренне рада Вашему интересу к моему литературному изысканию. Нет, конечно)))
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rtun
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Ответ Беглый*
Можешь даже не стараться. Чёрного кобеля... ну и дальше ты знаешь
Самокритично.
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Anna Stefan
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Да мы верим, верим, Боброва. Давно уже поверили, можешь не лезть из кожи, чтобы убедить нас в этом.
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Anna Stefan
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Ответ rtun
ПрЮвет, первым в Сашину тему прибежал, небось сердечко чуяло))) К счастью для пациентов, Боброва квалификацию врача сборной (с препаратами от сердца она вообще не дружит, как и Валиева)))) не имеет, поэтому предполагать могла или нет Саша права особого не имеет.
Простите, вы всегда пишете ПрЮвет - это имеет какой-то тайный смысл?🤔
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Беглый*
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Ответ rtun
ПрЮвет, первым в Сашину тему прибежал, небось сердечко чуяло))) К счастью для пациентов, Боброва квалификацию врача сборной (с препаратами от сердца она вообще не дружит, как и Валиева)))) не имеет, поэтому предполагать могла или нет Саша права особого не имеет.
Можешь даже не стараться. Чёрного кобеля... ну и дальше ты знаешь
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Lёna
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Ответ Osik92
С Кубка первого тоже сольется чувствую
в планах его давно нет
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Вованыч05
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Дело не в том важно это или нет.Это отношение к главному старту страны.И нам сейчас что объясняют что он нафиг не нужен?а выступать кто тогда должны если не сильнейшие?а им как теперь выясняется этот старт и не нужен совсем...им нужно в шоу бабло бюджетное пилить лопатами...так получается?
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rtun
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Ответ Osik92
С Кубка первого тоже сольется чувствую
Набросов не надо делать, Саша в нём и не собиралась участвовать. Его нет уже пару месяцев в её расписании. Админы всегда отвечают отрицательно на вопросы фанатов о том, будет она на КПК или нет.
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Osik92
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С Кубка первого тоже сольется чувствую
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rtun
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Ответ Беглый*
Значит, всё-таки могла? Хотя бы ради болельщиков?
ПрЮвет, первым в Сашину тему прибежал, небось сердечко чуяло))) К счастью для пациентов, Боброва квалификацию врача сборной (с препаратами от сердца
она вообще не дружит, как и Валиева)))) не имеет, поэтому предполагать могла или нет Саша права особого не имеет.
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