Виктория Синицина: «Когда целиком отдаешься спорту, на личную жизнь уже не остается времени. В детстве я часто думала, что упускаю что-то из-за большого количества спорта»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, поделилась мнением о совмещении спортивной карьеры и личной жизни.

«Когда ты целиком отдаешься спорту, на личную жизнь уже не остается времени. Так было и у меня: я всегда была сосредоточена на фигурном катании, в детстве я часто думала, что упускаю что-то из-за большого количества спорта в жизни.

Я тренировалась в одном месте, жила в другом, а училась в третьем. Иногда находилось время на прогулки и встречи с друзьями, но его было мало. При этом я не скажу, что мое детство было хуже, чем у ребят со двора. Да, оно было другим, но нельзя сказать, что его совсем не было.

Во взрослом возрасте режим тоже не позволял жить обычную размеренную жизнь. Но я всегда точно знала, чего я хочу, какие у меня приоритеты. И благодаря этому у меня появились медали, к которым я всегда стремилась», – сказала Синицина в интервью журналу Grazia.

Синицина и Кацалапов обручились. Скрывали отношения, хотя Вика называла Никиту «кот», а он ее – «моя принцесса»

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7 комментариев

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Fellina
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В 27 лет с медалями можно успеть еще многое, в том числе и упущенное.
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frog19
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Ответ genyaakulich
А чего ей расстраиваться, вон какого мужа- красавца отхватила, и всё благодаря спорту...
Значит в данном случае она врёт. И со своим красавцем она точно не только спортом занимается. И как она его в спорте "отхватила" если вся такая правильная все дела, соблюдает режим и ни на что времени нету. Враньё на вранье враньём погоняет.
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genyaakulich
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Ответ frog19
Фигурное катание - зло. Сломанные несчастные жизни, нету обычных бытовых человеческих радостей, здоровье теряют, зато есть медаль ! И то не всегда и далеко не у всех. И чё с ней делать ? На стеночку повесить ? Такое ощущение она сама это со слезами на глазах говорит.
А чего ей расстраиваться, вон какого мужа- красавца отхватила, и всё благодаря спорту...
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frog19
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Фигурное катание - зло. Сломанные несчастные жизни, нету обычных бытовых человеческих радостей, здоровье теряют, зато есть медаль ! И то не всегда и далеко не у всех. И чё с ней делать ? На стеночку повесить ? Такое ощущение она сама это со слезами на глазах говорит.
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Alla Belova
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А зачем личная жизнь вне спорта, когда такая замечательная личная жизнь через спорт?
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Светлана Дрягилева
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Вика очень разумная девушка, а еще очень красивая и успешная!
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Анна Лисина
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Викуля, ты ничего не упустила. Жизнь такая у тебя интересная и насыщенная.
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