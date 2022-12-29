Виктория Синицина: «Когда целиком отдаешься спорту, на личную жизнь уже не остается времени. В детстве я часто думала, что упускаю что-то из-за большого количества спорта»

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, поделилась мнением о совмещении спортивной карьеры и личной жизни.

«Когда ты целиком отдаешься спорту, на личную жизнь уже не остается времени. Так было и у меня: я всегда была сосредоточена на фигурном катании, в детстве я часто думала, что упускаю что-то из-за большого количества спорта в жизни.

Я тренировалась в одном месте, жила в другом, а училась в третьем. Иногда находилось время на прогулки и встречи с друзьями, но его было мало. При этом я не скажу, что мое детство было хуже, чем у ребят со двора. Да, оно было другим, но нельзя сказать, что его совсем не было.

Во взрослом возрасте режим тоже не позволял жить обычную размеренную жизнь. Но я всегда точно знала, чего я хочу, какие у меня приоритеты. И благодаря этому у меня появились медали, к которым я всегда стремилась», – сказала Синицина в интервью журналу Grazia.

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