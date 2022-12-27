Семененко о том, хотел бы он поехать на еще одну Олимпиаду: «Назову это красивой мечтой. А в ближайших планах – хорошо сдать сессию»

Чемпион России 2023 года рассказал, что мотивирует его продолжать спортивную карьеру.

– Что для вас является основным мотиватором двигаться дальше в спорте, когда у всех наших спортсменов нет возможности выступать на чемпионатах мира и Европы, на Гран-при?

– Я занимаюсь делом, которое мне нравится, которое доставляет мне удовольствие. Пока нравится – буду кататься.

– Как думаете, на сколько лет в вашей жизни фигурное катание?

– Даже не загадываю, справляюсь и справляюсь. Жизнь очень непредсказуема, в этом я не раз убедился. Так что есть ближайшие задачи, их и выполняю.

– Чем для вас запомнилась Олимпиада в Пекине?

– Эти соревнования у каждого в памяти откладываются – самые значимые, ведь они проходят всего один раз в четыре года. Там все особенно, особенная атмосфера, особенные старты. Но самое важное, конечно, это соревновательные эмоции.

– Хотелось бы повторить?

– Конечно.

– Это входит в число ваших глобальных планов?

– Назову это красивой мечтой. А в ближайших планах – хорошо сдать сессию, причем одну из самых сложных за все время обучения, – сказал Семененко.