Семененко о том, хотел бы он поехать на еще одну Олимпиаду: «Назову это красивой мечтой. А в ближайших планах – хорошо сдать сессию»
Чемпион России 2023 года Евгений Семененко рассказал, что мотивирует его продолжать спортивную карьеру.
– Что для вас является основным мотиватором двигаться дальше в спорте, когда у всех наших спортсменов нет возможности выступать на чемпионатах мира и Европы, на Гран-при?
– Я занимаюсь делом, которое мне нравится, которое доставляет мне удовольствие. Пока нравится – буду кататься.
– Как думаете, на сколько лет в вашей жизни фигурное катание?
– Даже не загадываю, справляюсь и справляюсь. Жизнь очень непредсказуема, в этом я не раз убедился. Так что есть ближайшие задачи, их и выполняю.
– Чем для вас запомнилась Олимпиада в Пекине?
– Эти соревнования у каждого в памяти откладываются – самые значимые, ведь они проходят всего один раз в четыре года. Там все особенно, особенная атмосфера, особенные старты. Но самое важное, конечно, это соревновательные эмоции.
– Хотелось бы повторить?
– Конечно.
– Это входит в число ваших глобальных планов?
– Назову это красивой мечтой. А в ближайших планах – хорошо сдать сессию, причем одну из самых сложных за все время обучения, – сказал Семененко.
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