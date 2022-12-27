Семененко о том, хотел бы он поехать на еще одну Олимпиаду: «Назову это красивой мечтой. А в ближайших планах – хорошо сдать сессию»

Теги сборная России мужское катание Евгений Семененко ТАСС Фигурное катание

Чемпион России 2023 года Евгений Семененко рассказал, что мотивирует его продолжать спортивную карьеру. 

– Что для вас является основным мотиватором двигаться дальше в спорте, когда у всех наших спортсменов нет возможности выступать на чемпионатах мира и Европы, на Гран-при?

– Я занимаюсь делом, которое мне нравится, которое доставляет мне удовольствие. Пока нравится – буду кататься.

– Как думаете, на сколько лет в вашей жизни фигурное катание?

– Даже не загадываю, справляюсь и справляюсь. Жизнь очень непредсказуема, в этом я не раз убедился. Так что есть ближайшие задачи, их и выполняю.

– Чем для вас запомнилась Олимпиада в Пекине?

– Эти соревнования у каждого в памяти откладываются – самые значимые, ведь они проходят всего один раз в четыре года. Там все особенно, особенная атмосфера, особенные старты. Но самое важное, конечно, это соревновательные эмоции. 

– Хотелось бы повторить?

– Конечно.

– Это входит в число ваших глобальных планов?

– Назову это красивой мечтой. А в ближайших планах – хорошо сдать сессию, причем одну из самых сложных за все время обучения, – сказал Семененко.

2 комментария

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Блинчик
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Вот сразу видно, что Семененко учится - о сессии думает. А не как один всем известный посёл Универсиады, по которому приказ на отчисление плачет.
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Блюдце с молочком
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Конкурс вопросов с очевидными ответами явно выигрывает применительно к спортсмену: хотели бы вы поехать на олимпиаду?
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+4
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