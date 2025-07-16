Этери Тутберидзе: «Не считаю себя публичным человеком. Ни один пиар-ход не будет убедительнее, чем победы моих спортсменов»

Этери Тутберидзе призналась, что не считает себя публичным человеком.

«Я не считаю себя публичным человеком. Моя профессия к этому не обязывает. Я могу доказывать качество своей работы только результатами через достижения моих спортсменов.

Что изменится, если я буду на обложках журналов или на билбордах? Это никак не повлияет на то, как я работаю каждый день. Ни один пиар-ход не будет убедительнее, чем победы моих спортсменов», – рассказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».