Этери Тутберидзе: «Не считаю себя публичным человеком. Ни один пиар-ход не будет убедительнее, чем победы моих спортсменов»
Этери Тутберидзе призналась, что не считает себя публичным человеком.
«Я не считаю себя публичным человеком. Моя профессия к этому не обязывает. Я могу доказывать качество своей работы только результатами через достижения моих спортсменов.
Что изменится, если я буду на обложках журналов или на билбордах? Это никак не повлияет на то, как я работаю каждый день. Ни один пиар-ход не будет убедительнее, чем победы моих спортсменов», – рассказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: канал «Хрустальные родители 2.0»
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