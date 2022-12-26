Валиева о критике: «Пускай скептики сомневаются, а завистники завидуют, но нужно продолжать верить в себя. Пытаться понравиться всем – ключ к провалу»
Фигуристка Камила Валиева рассказала об отношении к критике в свой адрес.
«Всегда будут те, кто будет тебя ненавидеть. Не стоит обращать на них внимание и принимать близко к сердцу их слова. Пускай скептики сомневаются, а завистники завидуют, но нужно продолжать верить в себя.
Никогда нельзя обесценивать себя и свой труд. И никто не убедит меня в обратном.
Даже после побед тебя любят далеко на все. Мне кажется, что пытаться понравиться всем – это ключ к провалу. Невозможно быть идеальным во всем, и окружающие цепляются за любой твой промах, ошибку или недостаток.
Но никто не знает меня лучше, чем я сама. Так что я не волнуюсь о субъективных оценках окружающих. Прислушиваюсь к мнениям и замечаниям близких людей – тех, кто действительно переживает за меня.
Я не трудный подросток, но ждать от меня можно чего угодно.
Как я справляюсь с негативом? Сразу вспоминаю слова американской актрисы Мэй Уэст: «Когда я хорошая, я очень-очень хорошая, но когда я плохая, я еще лучше». И мне сразу становится легче», – цитирует 16-летнюю фигуристку журнал PeopleTalk.
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если гогиевну сомнения затерзают, то кирдык. заработает механизм травли, придёт разнарядка с "политикой партии" и майра абасова нахмурит брови над протоколом.
справляйся с гогиевной, камилочка. тогда и негатив с хейтерами нипочём. можно пить дедовские таблетки не в ус не дуть
Гаврила "пляшем!" говорит.
- не принимать близко к сердцу хейт (правда, в некоторых случаях хейт имеет основания и стоит призадуматься)
- не позволять хейтерам обесценивать себя и свой труд, знать себе цену
- не стремиться нравиться всем, не надо заигрывать с публикой
Камила была у психолога?
Всех задевает критика и не надо философии и умных вконтакте......абсолютно всех...показательный вместо тысячи слов...молодец ....за номер
Золотые слова.