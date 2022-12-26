Валиева о критике: «Пускай скептики сомневаются, а завистники завидуют, но нужно продолжать верить в себя. Пытаться понравиться всем – ключ к провалу»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева рассказала об отношении к критике в свой адрес.

«Всегда будут те, кто будет тебя ненавидеть. Не стоит обращать на них внимание и принимать близко к сердцу их слова. Пускай скептики сомневаются, а завистники завидуют, но нужно продолжать верить в себя.

Никогда нельзя обесценивать себя и свой труд. И никто не убедит меня в обратном.

Даже после побед тебя любят далеко на все. Мне кажется, что пытаться понравиться всем – это ключ к провалу. Невозможно быть идеальным во всем, и окружающие цепляются за любой твой промах, ошибку или недостаток.

Но никто не знает меня лучше, чем я сама. Так что я не волнуюсь о субъективных оценках окружающих. Прислушиваюсь к мнениям и замечаниям близких людей – тех, кто действительно переживает за меня.

Я не трудный подросток, но ждать от меня можно чего угодно.

Как я справляюсь с негативом? Сразу вспоминаю слова американской актрисы Мэй Уэст: «Когда я хорошая, я очень-очень хорошая, но когда я плохая, я еще лучше». И мне сразу становится легче», – цитирует 16-летнюю фигуристку журнал PeopleTalk.

У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

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58 комментариев

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sport25
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Ой, сколько хейтерья и "доброжелателей" понабежало-то))) И к каждому слову-то придираются. Чтобы она не сказала, всё плохо и не так. Всё правильно, в жизни надо учиться давать отпор, быть сильной. Иначе такие "добрые и заботливые" товарищи сожрут, пнут и перешагнут не оглядываясь. И ещё останутся довольны собой.
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alexander bakulin
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главное, чтобы гогиевна не усомнилась.
если гогиевну сомнения затерзают, то кирдык. заработает механизм травли, придёт разнарядка с "политикой партии" и майра абасова нахмурит брови над протоколом.
справляйся с гогиевной, камилочка. тогда и негатив с хейтерами нипочём. можно пить дедовские таблетки не в ус не дуть
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tanygavr
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Кто написал этот текст Камиле. Она же двух слов связать не может, только хихикает без конца. Лучше ничего не сказать, чем такое выдать. Ну если все равно тебе на критику и вопросов нет, игнорируй.
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Иван Маунтбаттен
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-Гаврила, как-то всё "хреново!",
Гаврила "пляшем!" говорит.
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supepper
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Ответ Tata777
Когда человека не интересует критика он про нее молчит а не цитирует все эти фразочки.. Всех задевает критика и не надо философии и умных вконтакте......абсолютно всех...показательный вместо тысячи слов...молодец ....за номер
в 16 лет конечно же хейт сильно задевает
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supepper
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ну в целом установки правильные.
- не принимать близко к сердцу хейт (правда, в некоторых случаях хейт имеет основания и стоит призадуматься)
- не позволять хейтерам обесценивать себя и свой труд, знать себе цену
- не стремиться нравиться всем, не надо заигрывать с публикой

Камила была у психолога?
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Tata777
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Когда человека не интересует критика он про нее молчит а не цитирует все эти фразочки..

Всех задевает критика и не надо философии и умных вконтакте......абсолютно всех...показательный вместо тысячи слов...молодец ....за номер
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Irina Kistler
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Ответ Лилибет
Редакторы журнала переборщили,вряд ли она сама так выразилась
Не судите по себе, Камила прибавила не только в фк, прекрасно может выражать свои мысли.
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supepper
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//Никогда нельзя обесценивать себя и свой труд.//

Золотые слова.
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supepper
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похоже Камила до сих пор в образе Уэнздей Аддамс ))
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Эдель
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прыжок зря сдвоила
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Сейлем Сэйберхеген
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Ответ Sektor_5
Хейтерки запрыгали, как семечки на сковородке, прочитав про себя.😂👍
Камила умеет сделать так, чтобы у них подгорело!
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Сейлем Сэйберхеген
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Ответ KarinaNik
Какая злая девочка. Быстро личина слетела.
А вы думали, она будет молчать? Не из таких наша Ками! Зубы и у неё найдутся!
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Сейлем Сэйберхеген
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Правильно Ками! Так и надо! Нужно зубы показывать!
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Lala M
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Ответ Sky Smoker
Кроме Алиночки, конечно же)) Я сама, как поклонница таланта Загитовой, от некоторых ее ботов типа маргаритовны, птички, ольгиной просто в глубочайшем ах. Всех польют помоями, всем нагадят своим дуже грязным нутром, а в ветке Алины словно пионами зацветут - "сюсюсю", блин)
Я тоже люблю Алину, но да, эти персонажи, которых вы перечислили, ставят меня в ступор. На мой взгляд, Алина не может таких привлекать. Она слова никогда плохого ни о ком не сказала и не позволяла себе выходок формата Саши, Алёны или Жени. Поэтому меня очень удивляет, что есть такие неадекваты.
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viewer.
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Камила такая талантливая .Она обязательно должна реализовать свои выдающиеся способности.Камила права, ей нельзя принимать близко к сердцу слова недобрых людей,ее талант выше всего этого.
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Буня Хох
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"Никогда нельзя обесценивать себя и свой труд." - вот это абсолютно верное высказывание, применимое к любому человеку и к любой профессии. Труд должен адекватно вознаграждаться (оплачиваться), только тогда к проделанной работе будут относиться с уважением.
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lyubov61
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Ответ qbiq
Закрой свое дело по допингу - потом указывай что делать остальным.
((((((
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Джефф Лебовски
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Ответ FS.Nika1
Касается не только Камилу, когда такие люди вот немного умничают им не кажется, что остальные такого же мнения о них, что все аналогично ?
Браво, браво. Сам Кличко позавидовал бы Вашему слогу 😂
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lyubov61
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Ответ Natalia Solomakha
Сколько воды ни о чем. Хорошая, талантливейшая девочка, но еще маленькая ментально и моральные ориентиры уже сбиты абсолютно. Может, защитная реакция такая. Лет через 10 поймет, что с ней сделали на ОИ. Как ее штаб ею прикрылся. И как федра и бомонд дружно перевели все стрелки на нее.
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Sky Smoker
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Ответ KarinaNik
Какая злая девочка. Быстро личина слетела.
А что, ей терпеть хейт и молча утираться? Мне так "нравится", когда жертва буллинга поднимает голову и начинает показывать зубки в ответ, её еще больше обкидывают камнями за маской анонимности и говорят: "Ой, фу, какой ты злой! Так тебе и надо тогда! А я не сомневался, что ты такой противный!".
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Natalia Solomakha
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Сколько воды ни о чем. Хорошая, талантливейшая девочка, но еще маленькая ментально и моральные ориентиры уже сбиты абсолютно. Может, защитная реакция такая. Лет через 10 поймет, что с ней сделали на ОИ. Как ее штаб ею прикрылся. И как федра и бомонд дружно перевели все стрелки на нее.
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Doctor of Philosophy
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Пускай кто-то сомневается, почему нет. Я лично верю, что антидопинговые службы и эксперты мирового спортивного арбитража во всём разберутся и вынесут справедливое решение. Но если у кого-то есть сомнения - что поделать.
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KarinaNik
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Какая злая девочка. Быстро личина слетела.
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JSV
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Ну какая же умница, ну просто космос. Бегу за блокнотом конспектировать.
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