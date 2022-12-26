Фигуристка Камила Валиева рассказала об отношении к критике в свой адрес.

«Всегда будут те, кто будет тебя ненавидеть. Не стоит обращать на них внимание и принимать близко к сердцу их слова. Пускай скептики сомневаются, а завистники завидуют, но нужно продолжать верить в себя.

Никогда нельзя обесценивать себя и свой труд. И никто не убедит меня в обратном.

Даже после побед тебя любят далеко на все. Мне кажется, что пытаться понравиться всем – это ключ к провалу. Невозможно быть идеальным во всем, и окружающие цепляются за любой твой промах, ошибку или недостаток.

Но никто не знает меня лучше, чем я сама. Так что я не волнуюсь о субъективных оценках окружающих. Прислушиваюсь к мнениям и замечаниям близких людей – тех, кто действительно переживает за меня.

Я не трудный подросток, но ждать от меня можно чего угодно.

Как я справляюсь с негативом? Сразу вспоминаю слова американской актрисы Мэй Уэст: «Когда я хорошая, я очень-очень хорошая, но когда я плохая, я еще лучше». И мне сразу становится легче», – цитирует 16-летнюю фигуристку журнал PeopleTalk.

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