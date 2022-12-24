Щербакова о ледовом шоу «История любви Шахерезады»: «Играю роль богини, для меня это совершенно новый образ. Сильный, властный – мне он очень нравится»

Олимпийская чемпионка рассказала о ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

Премьера шоу прошла в Москве сегодня.

«Я здесь играю роль богини, для меня это совершенно новый образ, особенно в сравнении со «Спящей красавицей», это две полярные роли, тут более сильный властный образ, мне он очень нравится.

Костюм тяжелый, специфичный, в таком на соревновании не выйдешь, так как они добавляют вес, и я ношу головной убор, но выглядит все очень эффектно, красиво, я даже между своими номерами бегаю, подглядываю, что происходит на арене.

Конечно, мы очень много часов проводим на льду во время репетиций, но оно того стоит. Нужно отработать все мельчайшие детали, свет, спецэффекты. Я также летаю в кольце, все обязательно много раз повторяется», – сказала Щербакова.

Татьяна Навка: «Хочу пожелать веры в чудеса, любви, здоровья. Чтобы мир был в мире и чистое небо у наших детей»