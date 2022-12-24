Щербакова о ледовом шоу «История любви Шахерезады»: «Играю роль богини, для меня это совершенно новый образ. Сильный, властный – мне он очень нравится»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о ледовом шоу Татьяны Навки  «История любви Шахерезады».

Премьера шоу прошла в Москве сегодня.

«Я здесь играю роль богини, для меня это совершенно новый образ, особенно в сравнении со «Спящей красавицей», это две полярные роли, тут более сильный властный образ, мне он очень нравится.

Костюм тяжелый, специфичный, в таком на соревновании не выйдешь, так как они добавляют вес, и я ношу головной убор, но выглядит все очень эффектно, красиво, я даже между своими номерами бегаю, подглядываю, что происходит на арене.

Конечно, мы очень много часов проводим на льду во время репетиций, но оно того стоит. Нужно отработать все мельчайшие детали, свет, спецэффекты. Я также летаю в кольце, все обязательно много раз повторяется», – сказала Щербакова. 

Татьяна Навка: «Хочу пожелать веры в чудеса, любви, здоровья. Чтобы мир был в мире и чистое небо у наших детей»

63 комментария

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Андрей Красин
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Ответ Мурманчанин37
Во-первых, думать - не твое. Во-вторых, как выяснилось "без оператора АЗМФФ о шоу нельзя вести речь - получилось или нет". В-третьих, ваша братия уже забила бы ветку видео в случае неудачи
Что ты несешь, причем тут АЗМФФ ? Видео-то будет или нет ? В Катаре была камедь высшего класса, даже Худи честнее получается побеждала чем Щербакова, которая реально с трудом катается на коньках.
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Александр Шульгин
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Ответ Tanzoli*
Объясните мне пожалуйста, я видимо реально что-то пропустила, за что тут так резко все возненавидели Анну? Раньше конечно были отдельные высказывания негативные в её адрес, но не настолько жёсткие и не в таких количествах. Чего она такого ужасного-то умудрилась сотворить?
Это "Болельщицы" они боятся что Аня кусок хлеба в ух любимки отнимет.
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Марина Синельникова
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Ответ Tanzoli*
Объясните мне пожалуйста, я видимо реально что-то пропустила, за что тут так резко все возненавидели Анну? Раньше конечно были отдельные высказывания негативные в её адрес, но не настолько жёсткие и не в таких количествах. Чего она такого ужасного-то умудрилась сотворить?
Банальная зависть.
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Марина Синельникова
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Ответ Принц Ып
Быстренько интеллигентная Аня дала интервью, застолбив роль как богини как свою)
Не переживайте так, скоро уже будет выступать Камила. не разорваться же ей. ЧР важнее.
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Tanzoli*
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Ответ Пользователь Гугла
Я лишь привел ее слова, что никак не вяжется с навязываим упорно фанатами образа феечки ангела, вы где видели сильного властного ангела, был один, но был неизвергнут глубоко вниз
Ага, помню такого персонажа... На днях попалась постановка Мастера и Маргариты, там его Олег Басилашвили играет. Вы этого актёра тоже запишите в демоны из-за роли, или есть понимание, что актёр и роль это разное?
Ну и вроде сама Анна не называла себя феечкой, ангелом и т.п., в общем в ваших логических выкладках слишком мало логики. Реально сова на глобусе.
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Элла Бурс
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Ответ Мурманчанин37
Даже не пытайтесь их понять. Старик Фрейд хочет восстать из мертвых, чтобы дополнить теорию бессознательного на базе комментаторов Спортса и ФСО
пхаха)супер)))
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Мурманчанин37
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Ответ Беглый*
Сначала деклассировала Трусову с Туктамышевой, выиграв у них все очные встречи, а потом и Загитову в медийном пространстве, забрав себе всё самое престижное в той роли, в которой Алина пытается себя найти уже три года. Вот и весь ответ. И само собой, завидуя такому феномену Щербаковой, был придуман папа Стас, чтоб оправдать ту скорость полёта, которую демонстрирует Аня на любом поприще, становясь везде победителем. Уникальная!
Трусова хотя бы не всухую. А вот Загитова ей, вроде, всухую очные встречи слила. Первенство-16, ЧР-19, ФГП-20, вроде ничего не забыл
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Пользователь Гугла
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Ответ Сергей Южин
По вашему, если актер играет отрицательную роль, то он обязательно негодяй? Или просто нужен повод, чтобы наехать на Щербакову?
А причем тут роль, эт ее слова
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Мурманчанин37
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Ответ Принц Ып
Быстренько интеллигентная Аня дала интервью, застолбив роль как богини как свою)
Интервью для Первого - всего лишь часть PR-акции Навки, как и активность в соцсетях участников шоу
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AtAmI
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Ответ Verysia
В кольце летает? А Сашу с Марком прямо затретировали за полеты под Киркорова. Для шоу это эффектно.
Она в прямом смысле летает в кольце - стоит внутри него. А Саша с Марком держались на весу за кольцо- это более рисковано.
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Пользователь Гугла
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Ответ Tanzoli*
Объясните мне пожалуйста, я видимо реально что-то пропустила, за что тут так резко все возненавидели Анну? Раньше конечно были отдельные высказывания негативные в её адрес, но не настолько жёсткие и не в таких количествах. Чего она такого ужасного-то умудрилась сотворить?
Я лишь привел ее слова, что никак не вяжется с навязываим упорно фанатами образа феечки ангела, вы где видели сильного властного ангела, был один, но был неизвергнут глубоко вниз
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Беглый*
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Ответ Tanzoli*
Объясните мне пожалуйста, я видимо реально что-то пропустила, за что тут так резко все возненавидели Анну? Раньше конечно были отдельные высказывания негативные в её адрес, но не настолько жёсткие и не в таких количествах. Чего она такого ужасного-то умудрилась сотворить?
Сначала деклассировала Трусову с Туктамышевой, выиграв у них все очные встречи, а потом и Загитову в медийном пространстве, забрав себе всё самое престижное в той роли, в которой Алина пытается себя найти уже три года. Вот и весь ответ. И само собой, завидуя такому феномену Щербаковой, был придуман папа Стас, чтоб оправдать ту скорость полёта, которую демонстрирует Аня на любом поприще, становясь везде победителем. Уникальная!
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Принц Ып
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Быстренько интеллигентная Аня дала интервью, застолбив роль как богини как свою)
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Verysia
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В кольце летает? А Сашу с Марком прямо затретировали за полеты под Киркорова. Для шоу это эффектно.
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Мурманчанин37
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Ответ Андрей Красин
Видео-то будет ? А то какую-ту топорную поделку от ТНТ принесли, а в Катаре все было намного смешнее. Тут, я думаю, тоже была умора.
Во-первых, думать - не твое. Во-вторых, как выяснилось "без оператора АЗМФФ о шоу нельзя вести речь - получилось или нет". В-третьих, ваша братия уже забила бы ветку видео в случае неудачи
+13
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Maecenas
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Ответ Оксана Редькина
Надоела, во всех бочках
а вы долго терпели, целых 9 месяцев ничего не комментировали. Накопительный эффект такой?
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Сергей Южин
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Ответ Пользователь Гугла
Сильный властный образ, он мне очень нравиться, как то не вяжется с образом интеллегентной, сердобольной, утонченной, романтичной московской феечки, который тут нам всегда навязывали фанаты Анечки, как то не вяжется, добрая фея и сильный властный образ не состыкуется, диссонанс, хотя и сейчас фаны оправдают, скажут добро должно быть с кулаками, что сейчас фея должна быть такая, сильная и властная, хотя писатели которые придумали и создали образ феи с ними не согласятся, но и кто на них обратит внимание, подумаешь, какие то Шарль Перро и братья Гримм и так же русские сказки, где фея это добрая волшебница, эт скорее подходит к злым волшебницам, снежной королеве, царицам из сказок Пушкина, как там, свет мой зеркальце скажи, или шамаханская царица, Анечка еще много принесет неожиданостей своим фанатам,
По вашему, если актер играет отрицательную роль, то он обязательно негодяй? Или просто нужен повод, чтобы наехать на Щербакову?
+14
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Андрей Красин
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Видео-то будет ? А то какую-ту топорную поделку от ТНТ принесли, а в Катаре все было намного смешнее. Тут, я думаю, тоже была умора.
+10
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Maecenas
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Ответ Пользователь Гугла
Сильный властный образ, он мне очень нравиться, как то не вяжется с образом интеллегентной, сердобольной, утонченной, романтичной московской феечки, который тут нам всегда навязывали фанаты Анечки, как то не вяжется, добрая фея и сильный властный образ не состыкуется, диссонанс, хотя и сейчас фаны оправдают, скажут добро должно быть с кулаками, что сейчас фея должна быть такая, сильная и властная, хотя писатели которые придумали и создали образ феи с ними не согласятся, но и кто на них обратит внимание, подумаешь, какие то Шарль Перро и братья Гримм и так же русские сказки, где фея это добрая волшебница, эт скорее подходит к злым волшебницам, снежной королеве, царицам из сказок Пушкина, как там, свет мой зеркальце скажи, или шамаханская царица, Анечка еще много принесет неожиданостей своим фанатам,
😳, как говорится, сам себе режиссер: сам что-то придумал, сам опроверг, потом отмазы какие-то привел, потом их же опроверг.
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Мурманчанин37
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Ответ Tanzoli*
Объясните мне пожалуйста, я видимо реально что-то пропустила, за что тут так резко все возненавидели Анну? Раньше конечно были отдельные высказывания негативные в её адрес, но не настолько жёсткие и не в таких количествах. Чего она такого ужасного-то умудрилась сотворить?
Даже не пытайтесь их понять. Старик Фрейд хочет восстать из мертвых, чтобы дополнить теорию бессознательного на базе комментаторов Спортса и ФСО
+14
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Гарриет
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Костюм гипер неудачный, подчеркивает все недостатки и выглядит громоздко. И доставляет какой-то диссонанс, не знаю почему. На Ками такого ощущения не было. Надеюсь, в нем хотя бы не тяжело катать ;(((
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Тайга86
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Ответ Пользователь Гугла
Сильный властный образ, он мне очень нравиться, как то не вяжется с образом интеллегентной, сердобольной, утонченной, романтичной московской феечки, который тут нам всегда навязывали фанаты Анечки, как то не вяжется, добрая фея и сильный властный образ не состыкуется, диссонанс, хотя и сейчас фаны оправдают, скажут добро должно быть с кулаками, что сейчас фея должна быть такая, сильная и властная, хотя писатели которые придумали и создали образ феи с ними не согласятся, но и кто на них обратит внимание, подумаешь, какие то Шарль Перро и братья Гримм и так же русские сказки, где фея это добрая волшебница, эт скорее подходит к злым волшебницам, снежной королеве, царицам из сказок Пушкина, как там, свет мой зеркальце скажи, или шамаханская царица, Анечка еще много принесет неожиданостей своим фанатам,
Очень даже вяжется. Вяжется же "танец под дождем" с "белым чистым лотосом" и ничего...А здесь всего лишь сильный властный образ для шоу, делов-то. Его может вполне и фея показать, феи разными бывают, а если еще интеллигентные, утонченные, романтичные, то еще лучше.
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Мурманчанин37
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Ответ Зиля Бадриева
Да это Катар2
А вот и важная экспертиза подъехала - как всегда обоснованная, подкрепленная. Законспектирую в избранное
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Этери горячая
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Она очень хороша в роли дублерши Камилы!
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Tanzoli*
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Ответ Пользователь Гугла
Сильный властный образ, он мне очень нравиться, как то не вяжется с образом интеллегентной, сердобольной, утонченной, романтичной московской феечки, который тут нам всегда навязывали фанаты Анечки, как то не вяжется, добрая фея и сильный властный образ не состыкуется, диссонанс, хотя и сейчас фаны оправдают, скажут добро должно быть с кулаками, что сейчас фея должна быть такая, сильная и властная, хотя писатели которые придумали и создали образ феи с ними не согласятся, но и кто на них обратит внимание, подумаешь, какие то Шарль Перро и братья Гримм и так же русские сказки, где фея это добрая волшебница, эт скорее подходит к злым волшебницам, снежной королеве, царицам из сказок Пушкина, как там, свет мой зеркальце скажи, или шамаханская царица, Анечка еще много принесет неожиданостей своим фанатам,
Объясните мне пожалуйста, я видимо реально что-то пропустила, за что тут так резко все возненавидели Анну? Раньше конечно были отдельные высказывания негативные в её адрес, но не настолько жёсткие и не в таких количествах. Чего она такого ужасного-то умудрилась сотворить?
+12
-9
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