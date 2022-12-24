Софья Муравьева упала с сольного тройного акселя, но сделала его в каскаде в произвольной программе на чемпионате России-2023

Теги сборная России чемпионат России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Муравьева упала с сольного тройного акселя, но сделала его в каскаде с двойным тулупом в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Также фигуристка исполнила тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель – секвенция, тройной лутц.

За прокат Муравьева получила 156,00 балла и идет на втором месте после выступления 15 участниц из 17.

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11 комментариев

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Natalia Solomakha
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Интересная барышня, все хорошеет, нужно немного похолоднее голову.
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Лизавета Анна -Мария
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"Хорошая школа!"- сказал Плющенко после падения своей ученицы😁
Позёр.(
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Noname No
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Болельщики Хрустального пишут про грибы, наличие которых у своих любимок ранее отрицали. Мда
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фуфырка
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Ну что Плющенко"с.... ь. Твоими же словами тебе ответ.
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Noname No
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Ответ Himmelge
И каким образом она обошла Аделию с двумя четверными?
Как там часто писали? ФК - это не только квады))
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vadim235
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Софья, не кори себя каждый раз, ты крутая фигуристка, продолжай кататься с душой, молодец
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Nastya1234567890
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Да ну лесом это фк с таким блатным судейством. Как она приехала почти в такие же баллы, как и Аделия?
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Вячеслав Пустохин
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Это лучший результат в сезоне ведь? С падением? 156?
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Самая цитируемая и вообще недура
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Таки натянули выше Адели. Кто б сомневался
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Сырок с кокосом
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Судьи ювелирно выгрызли медальку для Муравьевой и ее тренерского штаба
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Himmelge
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И каким образом она обошла Аделию с двумя четверными?
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