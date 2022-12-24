Софья Муравьева упала с сольного тройного акселя, но сделала его в каскаде в произвольной программе на чемпионате России-2023

Российская фигуристка упала с сольного тройного акселя, но сделала его в каскаде с двойным тулупом в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Также фигуристка исполнила тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель – секвенция, тройной лутц.

За прокат Муравьева получила 156,00 балла и идет на втором месте после выступления 15 участниц из 17.