Софья Муравьева чисто прыгнула тройной аксель, но упала на дорожке шагов в короткой программе на чемпионате России-2023 в Красноярске
Российская фигуристка Софья Муравьева чисто прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.
Также спортсменка прыгнула тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.
В конце программы Софья упала на дорожке шагов.
За прокат Муравьева получила 79,96 балла и стала третьей, уступив Софье Акатьевой и Елизавете Туктамышевой.
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