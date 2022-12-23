Софья Муравьева чисто прыгнула тройной аксель, но упала на дорожке шагов в короткой программе на чемпионате России-2023 в Красноярске

Российская фигуристка чисто прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Также спортсменка прыгнула тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

В конце программы Софья упала на дорожке шагов.

За прокат Муравьева получила 79,96 балла и стала третьей, уступив Софье Акатьевой и Елизавете Туктамышевой.