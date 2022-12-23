Софья Муравьева чисто прыгнула тройной аксель, но упала на дорожке шагов в короткой программе на чемпионате России-2023 в Красноярске

Теги сборная России чемпионат России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Муравьева чисто прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Также спортсменка прыгнула тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

В конце программы Софья упала на дорожке шагов.

За прокат Муравьева получила 79,96 балла и стала третьей, уступив Софье Акатьевой и Елизавете Туктамышевой.

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34 комментария

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Леди Брэкнелл
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Ответ Большое Путешествие Рузика
Когда на последнем этапе ГП Соня была ошарашена оценками(засунули под Лизу), она сразу посмотрела на Михайлова. Это кстати очевидный показатель того, кого она считает СВОИМ тренером. Но Плющенко навязчиво лезет вперёд. И вот сегодня он встречал Соню со льда, а на заднем плане стоял грустный Михайлов и как-то исподлобья смотрел на эту сцену. Сразу вспоминается, как Плющенко говорил про Розанова, что не собирается его "задвигать". Но сейчас сам именно этим и занимается в отношении Михайлова.
Если Соню не устраивает, что ее выводит главный тренер, то она может уйти в другое место.
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Priam
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Теперь возраст инфантилов будут подгонять под возраст Туктамышевой. Все кто моложе Лизы это дети, кто старше взрослые женщины.
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ivan 07
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Ответ Большое Путешествие Рузика
Когда на последнем этапе ГП Соня была ошарашена оценками(засунули под Лизу), она сразу посмотрела на Михайлова. Это кстати очевидный показатель того, кого она считает СВОИМ тренером. Но Плющенко навязчиво лезет вперёд. И вот сегодня он встречал Соню со льда, а на заднем плане стоял грустный Михайлов и как-то исподлобья смотрел на эту сцену. Сразу вспоминается, как Плющенко говорил про Розанова, что не собирается его "задвигать". Но сейчас сам именно этим и занимается в отношении Михайлова.
Ты слаб в фигурке. Тутберидзе всегда выводит фигуристок , а Дудаков на втором плане. При этом прыжкам учит именно Дудаков.
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pas33pas
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Ответ Anna Morgan
Не понимаю, почему плющ ставит Софье драмы взрослых женщин
Ей скоро 17. Сейчас какой-то особый тренд на инфантилизацию, объявить всех кто до 25 детьми.
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Oleandra
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Ответ Ezhevika33
Ну так не надо здесь изображать, будто она с полного роста на лёд легла.
я не сказала с полного роста, я сказала - падение.
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Большое Путешествие Рузика
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Когда на последнем этапе ГП Соня была ошарашена оценками(засунули под Лизу), она сразу посмотрела на Михайлова. Это кстати очевидный показатель того, кого она считает СВОИМ тренером. Но Плющенко навязчиво лезет вперёд. И вот сегодня он встречал Соню со льда, а на заднем плане стоял грустный Михайлов и как-то исподлобья смотрел на эту сцену. Сразу вспоминается, как Плющенко говорил про Розанова, что не собирается его "задвигать". Но сейчас сам именно этим и занимается в отношении Михайлова.
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Ezhevika33
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Ответ Oleandra
ей дедакшен поставили, какая помарка? она должна была на одном колене остаться.
Ну так не надо здесь изображать, будто она с полного роста на лёд легла.
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Порядка.нет
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Ответ Anna Morgan
Не понимаю, почему плющ ставит Софье драмы взрослых женщин
А ей что, про "чебурашку" танцевать или "шапокляк"??!
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Jessi
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Ответ Лариса Ильинова
Нурсултан Хамзаев Глаза пошире открой ( если получится)!)))))
У нас у всех есть глаза , и мы видим, что у Сони лучшее катание среди женщин
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smitteni
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Отлично откатала. Из-за дурацкой ошибки в конце потеряла два балла за ГОЕ и еще дедакшен один балл за падение :(
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Kareglazaya
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Мне кажется, Соню в конце эмоции слишком захлестнули, и она потеряла контроль над элементами. А выступление классное, смотрелось на одном дыхании.
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Anna Morgan
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Не понимаю, почему плющ ставит Софье драмы взрослых женщин
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Леличек
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Соня, айайай))
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AllaS
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Ответ Natalia Gladkia
Молодец Софья, программа шикарная и катается всегда наотмашь, хорошее скольжение все в музыку, очень эмоционально, а триксель - идеальный !Сама Сонечка такая нежная и трогательная, удачи завтра с 3 места легче догонять меньше нервов, катайся с настроением и ...все будет, умница! Молодцы тренеры- хорошую девочку вырастили, удачи!!!
Присоединяюсь. Софье удачи на ПП.
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Лариса Ильинова
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Ответ Нурсултан Хамзаев
До безумия обидно( Какая прекрасная программа прекрасное исполнение. 4 балла для Акатьевой чисто из воздуха нарисовали.
Нурсултан Хамзаев Глаза пошире открой ( если получится)!)))))
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Oleandra
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Ответ Ezhevika33
Специалист)) У неё в этом месте было хорео на коленях, она встала с помаркой.
ей дедакшен поставили, какая помарка? она должна была на одном колене остаться.
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Natalia Gladkia
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Молодец Софья, программа шикарная и катается всегда наотмашь, хорошее скольжение все в музыку, очень эмоционально, а триксель - идеальный !Сама Сонечка такая нежная и трогательная, удачи завтра с 3 места легче догонять меньше нервов, катайся с настроением и ...все будет, умница! Молодцы тренеры- хорошую девочку вырастили, удачи!!!
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Тайга86
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Софья сегодня очень красиво каталась, чувственно, с душой и очень музыкально. А потому и эта неловкость на льду на фоне других выполненных элементов как-то не очень заметной получилась...Ладно хоть не на всю катушку наказали, спасибо)
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russalka
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Умничка, лучшая катальщица! Желаю больше уверенности в себе!
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Toplady
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Соня, не расстраивайся этот ЧР не отбор на международку, главное в этом сезоне отобраться в сборную и долечить травму, а с 3 места катать очень даже удобно. Акатьева даже если станет чр, всё равно по взрослым ещё не сможет выступать на международных стартах
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Ezhevika33
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Ответ Oleandra
она упала на два колена и две руки упёрлись в лёд.. чистое падение.
Специалист)) У неё в этом месте было хорео на коленях, она встала с помаркой.
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Глеб Жиглов
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Спасибо хоть под капюшон не засунули. Я до последнего переживал, что с судей станеться.. Главное теперь собраться в произвольной.
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Ezhevika33
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Ответ Маргарита В Сафронова
Очень красиво катает. Перестаралась с эмоциональностью, потеряла контроль в конце.
Переволновалась.
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Ezhevika33
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Написали как будто плашмя упала. Заголовок в стиле спортса. Упала это Худайбердиева, а Софья споткнулась.
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traugutt
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Ничего Софья, бывает. Интересно сколько было бы без падения, 81?. Акатьеву бы ни за что не дали превзойти все равно, как в прошлом году Щ"%№кову (тут Стас комменты удаляет). Надеюсь в произвольной все получится.
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