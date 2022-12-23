Бетина Попова: «Чемпионат России потерял многое. Будем честными: Трусова претендовала на пьедестал»

Бывшая фигуристка, хореограф Бетина Попова назвала потерей отсутствие Александры Трусовой на чемпионате России в Красноярске.

Ранее Трусова снялась с турнира по состоянию здоровья.

«Конечно, чемпионат России потерял многое. Будем честными: Саша претендовала на пьедестал. Как человек с четверным лутцем может не претендовать на пьедестал?

Мы видим, что этот чемпионат теряет многих спортсменов из-за болезни. Какой-то серьезный вирус гуляет по сборной и отбирает у нас хороших фигуристов, которые должны были выступать.

Без Саши будет не то. Знаю, что есть люди, которые приехали только ради нее, покупали билеты, они очень расстроятся», – сказала Попова.