Бетина Попова: «Чемпионат России потерял многое. Будем честными: Трусова претендовала на пьедестал»
Бывшая фигуристка, хореограф Бетина Попова назвала потерей отсутствие Александры Трусовой на чемпионате России в Красноярске.
Ранее Трусова снялась с турнира по состоянию здоровья.
«Конечно, чемпионат России потерял многое. Будем честными: Саша претендовала на пьедестал. Как человек с четверным лутцем может не претендовать на пьедестал?
Мы видим, что этот чемпионат теряет многих спортсменов из-за болезни. Какой-то серьезный вирус гуляет по сборной и отбирает у нас хороших фигуристов, которые должны были выступать.
Без Саши будет не то. Знаю, что есть люди, которые приехали только ради нее, покупали билеты, они очень расстроятся», – сказала Попова.
Мультиквадистка ,многократная медалистка всего и вдруг цветы .....никому не хочется показывать свою немощь ,неготовность ...лучше уйти под вопросом ...
Так весь день в общении с виртуальными оппонентами и пройдет...