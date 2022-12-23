Бетина Попова: «Чемпионат России потерял многое. Будем честными: Трусова претендовала на пьедестал»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Бетина Попова Александра Трусова Фигурное катание

Бывшая фигуристка, хореограф Бетина Попова назвала потерей отсутствие Александры Трусовой на чемпионате России в Красноярске.

Ранее Трусова снялась с турнира по состоянию здоровья.

«Конечно, чемпионат России потерял многое. Будем честными: Саша претендовала на пьедестал. Как человек с четверным лутцем может не претендовать на пьедестал?

Мы видим, что этот чемпионат теряет многих спортсменов из-за болезни. Какой-то серьезный вирус гуляет по сборной и отбирает у нас хороших фигуристов, которые должны были выступать.

Без Саши будет не то. Знаю, что есть люди, которые приехали только ради нее, покупали билеты, они очень расстроятся», – сказала Попова.

26 комментариев

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Leonid73
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Поразительно не умный комментарий, как-будто говорит рафинированная «гимназистка», а, не понаслышке знающая превратности спорта, бывшая участница множества соревнований.
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Ekoplane
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Позор ФФКР, последнему каналу и всему "истеблишменту". Сидите вместе с тренершей с открытым допинг-делом в разбитом корыте. Не буду смотреть ваше позорное шоу.
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Noname999
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С чистыми лутцами шансы на медаль были у Саши
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Mari777
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Трусова снялась что ли. Цирк очередной. Хотя и ожидаемо. Вслед за Колядой и Кондратюком, чтобы не позориться
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udod
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будем честными - Попова не честна
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Залина Малина
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"Как человек с четверным лутцем может не претендовать на пьедестал?" - где-то кивнул один Самарин. Правда у этого Саши лутц есть, а другой - нет
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Galym1968
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Cаша и в лучшие времена с кучей квадов едва за третье место цеплялась, а без ультраси - дай бог за 5-6 побороться, поэтому и снялась
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Залина Малина
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Будем честными: вот вообще нет
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Девочка с севера
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На пьедестал грибов
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Андрей Лоел
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Кому интересно мнение посредственной фигуристки и не большого ума?
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Anna Stefan
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ПОпова, хватит уже позориться.
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Vasily Ivanov
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Ну это видимо ,преувеличение. С такой формой Саши она попала бы только в цветы...
Мультиквадистка ,многократная медалистка всего и вдруг цветы .....никому не хочется показывать свою немощь ,неготовность ...лучше уйти под вопросом ...
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Oleandra
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Поскольку проверить это никак невозможно, сейчас можно будет сказать - она претендовала на золото..
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Михаил Михайлов
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Будем ещё честнее. Саша в этой форме в лучшем случае претендовала на шестёрку.
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Lёna
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Ответ Vendetta4111323
при ней или нет, никто не знает. Трени соревнованиям рознь.
на тренях лутцы были отличные; да, рознь, но шансы были однозначно
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alexpashc1982@gmail.com
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Нет
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Vendetta4111323
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Ответ Lёna
с того, что она уже набрала форму после этапов, и лутцы при ней
при ней или нет, никто не знает. Трени соревнованиям рознь.
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Lёna
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Ответ Vendetta4111323
Трусова с трудом забиралась на пьедестал на этапах. С чего вдруг ей претендовать на тройку, когда все сильнейшие собрались? Она бы даже в сборную не попала
с того, что она уже набрала форму после этапов, и лутцы при ней
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Natalia Solomakha
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Сейчас Бетине долго и нудно будут объяснять, что "не претендовала".
Так весь день в общении с виртуальными оппонентами и пройдет...
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asusp527
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С чего бы претердовала? С прошлогоднего олимпийского проката разве? Поезд Трусовой умчался...один пиар остался...
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garovatat
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Конечно, чемпионат России НИЧЕГО не потерял. Будем честными: Саша НЕ претендовала на пьедестал. Если б только ее туда не втащили. Вот например как Худу сегодня
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Grads
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Саша пока что далека от своих лучших кондиций, ничего страшного, бывает, особенно после Олимпиады. Если даже в этом сезоне не получится набрать хорошую форму, то в слудующем уже наверняка. Саше удачи!
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private dancer
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С какого ? Пардон)
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Osik92
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Еще одна трусоботка... Смешно
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Sektor_5
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Будем честными - Трусова НЕ претендовала на пьедестал.
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