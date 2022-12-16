Алина Загитова: «Восхищаюсь тем, как Утяшева ведет шоу «Танцы», стремлюсь к такому уровню. Такой формат мне был бы очень интересен»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова рассказала, что открыта к предложениям работы в качестве телеведущей.

– Недавно вы вели крупное бизнес-мероприятие. Как вам такой опыт? Сложно было готовиться к проекту, не связанному со спортом?

– Были некоторые сложности на фоне неуверенности в себе. Новой и сложной для меня была сама тема мероприятия. Я пыталась максимально с ней ознакомиться и разобраться.

Тут случались и эмоциональные срывы, потому что я не понимала, как такой объем информации можно уложить в один день. И, конечно, очень много занималась с репетитором, ночами мы все это прорабатывали.

Я очень рада, что смогла преодолеть очередной для себя рубеж, это необычный и очень интересный опыт. Хотя, честно говоря, в какой-то момент я думала, что не справлюсь с задачей.

Я находилась среди очень высокопоставленных и авторитетных людей, не хотелось ударить в грязь лицом. У нас был всего один день на подготовку и генеральный прогон. Я поняла, что не знаю почти никаких бизнес-терминов, все пытались мне помочь разобраться, было сложно.

В день эфира я сказала себе: «Алина, соберись, ты сможешь, все будет хорошо». Взяла себя в руки, настроилась. Я знала, что самое главное – это уверенно и правильно начать, дальше будет чуть легче.

Это совсем новый опыт, абсолютно незнакомая для меня сфера – бизнес и предпринимательство. Меня, кстати, поразило, что школьники создают такие крупные, масштабные бизнес-проекты, это по-настоящему впечатляет. А себе, наверное, пока поставлю три с плюсом.

– Есть ли еще шоу на ТВ, которые вам интересно было бы вести?

– Конечно. Например, мне очень нравится проект «Танцы». Я восхищаюсь тем, как ведет это шоу Ляйсан Утяшева, стремлюсь к такому уровню. Ни в коем случае не претендую на ее место, но такой формат мне был бы очень интересен.

Может быть, когда-то предоставится возможность поработать с ней вместе. И в целом предложениям я открыта.

У меня сейчас такой возраст, когда можно делать что-то новое, чтобы нарабатывать опыт, развивая себя не только как телеведущую, но и как личность, – сказала Загитова.

Алина Загитова: «Работа на ТВ доставляет мне огромное удовольствие. Конечно, я не чувствую себя профессионалом, но все-таки процентов на 30 ощущаю себя телеведущей»