Навка о ледовом шоу в Катаре: «Все были в восторге. Люди приходили с российскими флагами, это приятно»

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, как проходит ее ледовое шоу «Спящая красавица» в Катаре. 

«Все прекрасно. Публике очень понравилось. Все были в восторге. Здорово, что есть возможность показать себя, свои таланты. Наши чемпионы порадовали публику и будут продолжать это делать включительно по 10 декабря.

У нас не было проблем с наполняемостью зала из-за чемпионата мира по футболу, который идет сейчас параллельно в Катаре. В целом сам зал небольшой. Но тем не менее люди шли, много русских. Люди приходили с российскими флагами. Это приятно», – отметила Навка.

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