Бетина Попова: «Есть ли у Титовой шансы победить Валиеву в личном турнире? Конечно, есть»

Теги сборная России женское катание Бетина Попова Камила Валиева Софья Акатьева Софья Титова Вероника Жилина Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Экс-фигуристка, хореограф Бетина Попова поделилась ожиданиями от личного турнира на чемпионате России по прыжкам.

– Какие ожидания от противостояний Софья ТитоваКамила Валиева и Софья АкатьеваВероника Жилина на прыжковом турнире?

– Ожидаю очень зрелищного выступления. Прогнозы делать сложно, потому что четверные прыжки – это ультра‑си. Многое решит качество исполнения прыжков, а у этих девочек оно феноменально.

Стабильность исполнения элемента в программе и просто отдельно – это две разные вещи. Непонятно, насколько может спортсмен собраться на одну попытку с первого раза.

Поэтому соревнования на чемпионате России по прыжкам будут очень интересными, и не только в этих дуэтах, но и во всех остальных.

– У Титовой есть шансы на победу против Валиевой?

– Конечно, есть, – сказала Попова. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные