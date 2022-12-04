Бетина Попова: «Есть ли у Титовой шансы победить Валиеву в личном турнире? Конечно, есть»

Экс-фигуристка, хореограф поделилась ожиданиями от личного турнира на чемпионате России по прыжкам.

– Какие ожидания от противостояний – и – на прыжковом турнире?

– Ожидаю очень зрелищного выступления. Прогнозы делать сложно, потому что четверные прыжки – это ультра‑си. Многое решит качество исполнения прыжков, а у этих девочек оно феноменально.

Стабильность исполнения элемента в программе и просто отдельно – это две разные вещи. Непонятно, насколько может спортсмен собраться на одну попытку с первого раза.

Поэтому соревнования на чемпионате России по прыжкам будут очень интересными, и не только в этих дуэтах, но и во всех остальных.

– У Титовой есть шансы на победу против Валиевой?

– Конечно, есть, – сказала Попова.