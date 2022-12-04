Бетина Попова: «Есть ли у Титовой шансы победить Валиеву в личном турнире? Конечно, есть»
Экс-фигуристка, хореограф Бетина Попова поделилась ожиданиями от личного турнира на чемпионате России по прыжкам.
– Какие ожидания от противостояний Софья Титова – Камила Валиева и Софья Акатьева – Вероника Жилина на прыжковом турнире?
– Ожидаю очень зрелищного выступления. Прогнозы делать сложно, потому что четверные прыжки – это ультра‑си. Многое решит качество исполнения прыжков, а у этих девочек оно феноменально.
Стабильность исполнения элемента в программе и просто отдельно – это две разные вещи. Непонятно, насколько может спортсмен собраться на одну попытку с первого раза.
Поэтому соревнования на чемпионате России по прыжкам будут очень интересными, и не только в этих дуэтах, но и во всех остальных.
– У Титовой есть шансы на победу против Валиевой?
– Конечно, есть, – сказала Попова.
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