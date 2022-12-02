Александр Жулин: «У Туктамышевой очень большой шанс исполнить четверной тулуп. Я многократно видел на тренировках, как она его выполняет»

Тренер Александр Жулин поделился мнением о желании исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

«У Туктамышевой очень большой шанс выполнить четверной тулуп. Я многократно видел на тренировках, как Лиза его выполняет. Так что все вполне возможно!

Ожидания от прыжкового турнира? Хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Потому что на самом деле это не такая частая практика. Ожидаю, что будет интересно!» – сказал Жулин.

Чемпионат России по прыжкам пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.

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