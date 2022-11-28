Аделия Петросян вернулась к тренировкам после травмы ноги и начала подготовку к прыжковому турниру («Р-Спорт»)

Российская фигуристка вернулась к тренировкам после травмы ноги и начала подготовку к прыжковому турниру.

Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

В текущем сезоне Петросян одержала победу на этапе Гран-при России в Сочи, а с этапа в Перми снялась из-за травмы.

Чемпионат России по прыжкам пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.

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