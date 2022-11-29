«Пусть я тоже фриком буду». Семененко ответил на вопросы Транькова в блиц-интервью

Фигурист Евгений Семененко ответил на вопросы двукратного олимпийского чемпиона в блиц-интервью.

– Расскажи об ожиданиях от сезона в трех словах.

– Кататься, улучшаться, радовать.

– Самые неожиданные слова от тренера, которые ты получал после проката?

– «Зачем ты там ошибся?»

– Подарок от болельщиков, который тебя больше всего удивил?

– Вообще все подарки удивляют, всегда приятно. Прикольные альбомы дарят. Мне подарили китайцы альбом с моментами моего пути от финала юниорского Кубка России до Олимпиады. И большого медведя на чемпионате России.

– Самый известный человек, которого ты встретил за последнее время?

– Тебя и Алексея Николаевича (Мишина).

– Как бы тебя описали друзья?

– Трудолюбивый, добрый, целеустремленный.

– Какую роль в кино ты бы хотел сыграть?

– Человека-паука.

– Самое нелепое, что ты читал о себе в интернете?

– О моей поездке на чемпионат мира. Там были некоторые прямо плохие комментарии.

– Как ты начал слушать K-pop?

– Начал смотреть «Черный клевер», и понравился один из опенингов. Понял, что это K-pop-группа, и решил показательный сделать. Ну и потом начал увлекаться.

– В сборной еще кто-нибудь слушает K-pop?

– По-моему, только я.

– Ты фрик. Или нет? Я вот фриком был всегда.

– Пусть я тоже фриком буду, ха-ха.

– Наруто или Саске?

– Саске.

– Покрасить волосы в белый или прыгнуть три четверных?

– Покрасить волосы и прыгнуть три четверных, – сказал Семененко.