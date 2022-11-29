«Пусть я тоже фриком буду». Семененко ответил на вопросы Транькова в блиц-интервью
Фигурист Евгений Семененко ответил на вопросы двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова в блиц-интервью.
– Расскажи об ожиданиях от сезона в трех словах.
– Кататься, улучшаться, радовать.
– Самые неожиданные слова от тренера, которые ты получал после проката?
– «Зачем ты там ошибся?»
– Подарок от болельщиков, который тебя больше всего удивил?
– Вообще все подарки удивляют, всегда приятно. Прикольные альбомы дарят. Мне подарили китайцы альбом с моментами моего пути от финала юниорского Кубка России до Олимпиады. И большого медведя на чемпионате России.
– Самый известный человек, которого ты встретил за последнее время?
– Тебя и Алексея Николаевича (Мишина).
– Как бы тебя описали друзья?
– Трудолюбивый, добрый, целеустремленный.
– Какую роль в кино ты бы хотел сыграть?
– Человека-паука.
– Самое нелепое, что ты читал о себе в интернете?
– О моей поездке на чемпионат мира. Там были некоторые прямо плохие комментарии.
– Как ты начал слушать K-pop?
– Начал смотреть «Черный клевер», и понравился один из опенингов. Понял, что это K-pop-группа, и решил показательный сделать. Ну и потом начал увлекаться.
– В сборной еще кто-нибудь слушает K-pop?
– По-моему, только я.
– Ты фрик. Или нет? Я вот фриком был всегда.
– Пусть я тоже фриком буду, ха-ха.
– Наруто или Саске?
– Саске.
– Покрасить волосы в белый или прыгнуть три четверных?
– Покрасить волосы и прыгнуть три четверных, – сказал Семененко.
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