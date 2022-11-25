Анастасия Тараканова: «Почему ушла от Тутберидзе? У меня была «больная голова», не хотела больше кататься. Благодаря Плющенко вернулась в спорт»

Бывшая российская фигуристка сравнила тренировки у и Евгения Плющенко.

Тараканова тренировалась у Тутберидзе в сезоне-2017/18, а у Плющенко – в сезоне-2018/19.

– Что тебе нравилось в работе команды Тутберидзе?

– Сплоченность. В Хрустальном коллектив из трех человек работает как одно целое. Там нет такого, чтобы кто-то один был ответственным за что-то свое.

Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз вместе отвечают за все: и за хореографию, и за прыжки, и за вращения.

– А разве не Глейхенгауз постановщик программ?

– Конечно, Даниил Маркович ставит программы, но в этом процессе задействованы все. Они смотрят общую картину, разбирают технику, предлагают.

– Почему ты ушла от Тутберидзе?

– В тот момент у меня была «больная голова». Однажды я даже сбежала с тренировки. Не хотела больше кататься. Результаты пошли на спад.

Раньше если каталась чисто, всегда была первой. А теперь даже с чистым прокатом победить не могла.

Плюс в 12 лет у меня началось расстройство пищевого поведения. Сразу подчеркиваю, что эта проблема появилась задолго до того, как я пришла в группу к Этери Георгиевне.

В Хрустальном мне пытались помочь справиться с этим, объясняли, разговаривали. Но меня постоянно преследовало чувство страха, что прибавлю в весе, все прыжки полетят, и я никуда не отберусь.

Через два года, наконец, удалось справиться. Я очень благодарна всему тренерскому коллективу за то, что они всеми силами меня поддерживали.

– Потом ты тренировалась у Плющенко. Что тебе дала работа с ним?

– Благодаря Евгению Викторовичу я вернулась в спорт. Я ведь ушла из группы Этери Георгиевны, потому что решила закончить карьеру. Но мой первый тренер Ирина Михайловна Климова взяла меня за руку и привела к Плющенко.

У него тогда было немного спортсменов, поэтому Евгений Викторович сосредоточился на работе со мной. Мне это было необходимо, чтобы восстановиться. Он сильно помог.

– В чем преимущество тренерского штаба Плющенко?

– В штабе работает очень много специалистов, и все они действуют сообща. Если спортсмен что-то не понимает, или мнения тренеров расходятся, они обсуждают проблему и стараются найти общее решение.

Как правило, в больших тренерских коллективах очень сложно выстроить работу в одном направлении, поэтому обычно есть главные тренеры, а остальные — подмога.

У Евгения Плющенко все равноценны. Сейчас, конечно, в «Ангелах Плющенко» уже есть и отдельные группы.

– А были какие-нибудь недостатки, на твой взгляд?

– Очень большая нагрузка, ха-ха! Но это как минус, так и плюс. С одной стороны, когда после тяжелой тренировки на земле выходишь на лед, ноги не держат.

Да и вообще хочется больше на льду тренироваться. С другой стороны, благодаря такой серьезной физической подготовке ты становишься более выносливым, – сказала Тараканова.