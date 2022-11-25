Анастасия Тараканова: «Почему ушла от Тутберидзе? У меня была «больная голова», не хотела больше кататься. Благодаря Плющенко вернулась в спорт»
Бывшая российская фигуристка Анастасия Тараканова сравнила тренировки у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
Тараканова тренировалась у Тутберидзе в сезоне-2017/18, а у Плющенко – в сезоне-2018/19.
– Что тебе нравилось в работе команды Тутберидзе?
– Сплоченность. В Хрустальном коллектив из трех человек работает как одно целое. Там нет такого, чтобы кто-то один был ответственным за что-то свое.
Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз вместе отвечают за все: и за хореографию, и за прыжки, и за вращения.
– А разве не Глейхенгауз постановщик программ?
– Конечно, Даниил Маркович ставит программы, но в этом процессе задействованы все. Они смотрят общую картину, разбирают технику, предлагают.
– Почему ты ушла от Тутберидзе?
– В тот момент у меня была «больная голова». Однажды я даже сбежала с тренировки. Не хотела больше кататься. Результаты пошли на спад.
Раньше если каталась чисто, всегда была первой. А теперь даже с чистым прокатом победить не могла.
Плюс в 12 лет у меня началось расстройство пищевого поведения. Сразу подчеркиваю, что эта проблема появилась задолго до того, как я пришла в группу к Этери Георгиевне.
В Хрустальном мне пытались помочь справиться с этим, объясняли, разговаривали. Но меня постоянно преследовало чувство страха, что прибавлю в весе, все прыжки полетят, и я никуда не отберусь.
Через два года, наконец, удалось справиться. Я очень благодарна всему тренерскому коллективу за то, что они всеми силами меня поддерживали.
– Потом ты тренировалась у Плющенко. Что тебе дала работа с ним?
– Благодаря Евгению Викторовичу я вернулась в спорт. Я ведь ушла из группы Этери Георгиевны, потому что решила закончить карьеру. Но мой первый тренер Ирина Михайловна Климова взяла меня за руку и привела к Плющенко.
У него тогда было немного спортсменов, поэтому Евгений Викторович сосредоточился на работе со мной. Мне это было необходимо, чтобы восстановиться. Он сильно помог.
– В чем преимущество тренерского штаба Плющенко?
– В штабе работает очень много специалистов, и все они действуют сообща. Если спортсмен что-то не понимает, или мнения тренеров расходятся, они обсуждают проблему и стараются найти общее решение.
Как правило, в больших тренерских коллективах очень сложно выстроить работу в одном направлении, поэтому обычно есть главные тренеры, а остальные — подмога.
У Евгения Плющенко все равноценны. Сейчас, конечно, в «Ангелах Плющенко» уже есть и отдельные группы.
– А были какие-нибудь недостатки, на твой взгляд?
– Очень большая нагрузка, ха-ха! Но это как минус, так и плюс. С одной стороны, когда после тяжелой тренировки на земле выходишь на лед, ноги не держат.
Да и вообще хочется больше на льду тренироваться. С другой стороны, благодаря такой серьезной физической подготовке ты становишься более выносливым, – сказала Тараканова.
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