Юрий Ларионов: «Не верю, что из‑за политических проблем иностранные фигуристы сейчас клеймят всех русских коллег. Думаю, им не хватает русских на всех стартах»

Трехкратный призер чемпионатов Европы в парном катании высказался об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.

– Каким вы видите развитие и перспективы фигурного катания России на фоне отстранения от международных стартов?

– В наше время вообще непонятно, что завтра будет в мире. Что уж по спорту загадывать?

Знаете, мы столько лет катались вместе с заграничными парами, проводили досуг на турнирах и жили рядом как одна семья. Мы до сих пор общаемся, хоть и дистанционно.

Я не верю, что из‑за политических проблем иностранные фигуристы сейчас клеймят всех русских коллег. Думаю даже, что им не хватает русских на всех стартах.

Сейчас, конечно, тяжелая атмосфера для наших спортсменов. Приятно, что они не опускают руки, продолжают трудиться и ставят новые цели.

Надеюсь, скоро это закончится. Ведь на период Олимпийских игр даже войны останавливали. Спорт должен быть вне политики, – сказал Ларионов.