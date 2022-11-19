Александра Трусова: «Очень хотела миллион подписчиков. Считаю, что это круто. Классно, что столько человек меня поддерживают»
Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о том, что набрала миллион подписчиков в инстаграме.
– Недавно у тебя в соцсети стал миллион подписчиков. Насколько для тебя это важно?
– Да, я очень хотела миллион. Считаю, что это круто. Мне очень приятно. Классно, что столько человек меня поддерживают.
– Что круче – миллион подписчиков или прокатать пять четверных?
– По-моему, ответ очевиден. Пять четверных – это сложно, их могут делать только несколько человек в мире. А миллион подписчиков у многих есть.
– Что нужно сделать, чтобы стало два миллиона?
– Не знаю. Буду стараться радовать. Люди подпишутся – хорошо, – сказала Трусова.
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