Александра Трусова: «Очень хотела миллион подписчиков. Считаю, что это круто. Классно, что столько человек меня поддерживают»

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о том, что набрала миллион подписчиков в инстаграме.

– Недавно у тебя в соцсети стал миллион подписчиков. Насколько для тебя это важно?

– Да, я очень хотела миллион. Считаю, что это круто. Мне очень приятно. Классно, что столько человек меня поддерживают.

– Что круче – миллион подписчиков или прокатать пять четверных?

– По-моему, ответ очевиден. Пять четверных – это сложно, их могут делать только несколько человек в мире. А миллион подписчиков у многих есть.

– Что нужно сделать, чтобы стало два миллиона?

– Не знаю. Буду стараться радовать. Люди подпишутся – хорошо, – сказала Трусова.