Тамара Москвина: «Горшков и Пахомова были первой парой, которая вышла на международную арену и стала флагманом наших танцев на льду»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина выразила соболезнования в связи со смертью президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова.

«Мои большие соболезнования родным и близким, а также нашей любимой федерации, мы потеряли президента. Соболезнования всем любителям фигурного катания в нашей стране и за рубежом, во всем мире.

Саша (Горшков) и Мила (Людмила Пахомова) когда-то были первой танцевальной парой, которая вышла на международную арену и стала флагманом наших танцев на льду.

В дальнейшем Александр продолжил отдавать свой опыт и знания на поприще руководителя нашей федерации и был очень доброжелательным, творческим, человечным и деловым руководителем», – сказала Москвина.

Пахомова и Горшков – олимпийские чемпионы Инбсрука-1976 в танцах нальду.

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